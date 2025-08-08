Điểm nóng xung đột ngày 8-8: Nga cáo buộc Anh nhắm vào “hạm đội bóng tối”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 8-8: Nga cáo buộc Anh nhắm vào “hạm đội bóng tối”

Huệ Bình

(NLĐO) - Điện Kremlin cáo buộc Anh chuẩn bị “các cuộc đột kích hàng loạt” để loại bỏ tàu thuyền trong “hạm đội bóng tối” của Nga.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho biết theo thông tin mà SVR nhận được, các cơ quan tình báo Anh đang lên kế hoạch tấn công "hạm đội bóng tối" - đội tàu cũ mà Nga dùng để vận chuyển dầu trên biển nhằm tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo SVR, các cuộc tấn công sẽ được dàn dựng giống như một vụ tai nạn. Mục đích là để Anh và các đồng minh phương Tây có thể tuyên bố rằng những con tàu này là mối nguy hiểm, từ đó hạn chế di chuyển.

SVR cáo buộc thêm rằng Anh đã lên kế hoạch sử dụng đặc nhiệm Ukraine để đánh chìm một con tàu tại "một trong những nút thắt giao thông đường biển".

Điểm nóng xung đột ngày 8-8: Nga cáo buộc Anh nhắm vào “hạm đội bóng tối”- Ảnh 1.

Tàu Đô đốc Grigorovich trong lễ kỷ niệm Ngày Hải quân tại St. Petersburg, Nga, ngày 27-7. Ảnh: EPA

Cụ thể, SVR cho rằng Anh đang xem xét 2 kịch bản để phát động chiến dịch truy quét.

Kịch bản thứ nhất là dàn dựng một tai nạn với một tàu chở dầu tại một trong các tuyến hàng hải hẹp. Đây sẽ là lý do để các nước NATO lập ra tiền lệ về "kiểm tra khẩn cấp" tàu thủy với lý do an toàn hàng hải và tiêu chuẩn môi trường.

Còn kịch bản thứ hai là phóng hỏa một tàu chở dầu trong lúc bốc hàng tại cảng của một quốc gia thân thiện với Nga. Vụ hỏa hoạn sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng, đòi hỏi một cuộc điều tra quốc tế.

Báo cáo của SVR nêu rõ Anh dự định lựa chọn thời điểm tấn công sao cho có thể tận dụng tối đa hiệu ứng truyền thông nhằm gây sức ép lên Mỹ. Mục tiêu là buộc Washington phải áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các đối tác năng lượng của Nga.

Tuy nhiên, theo tờ The Telegraph, báo cáo của SVR làm dấy lên lo ngại Nga đang chuẩn bị một chiến dịch được dàn dựng giống như một cuộc tấn công nhằm vào họ, với mục đích ngăn cản phương Tây tiếp tục nhắm vào hạm đội bóng tối.

Theo Viện Brookings - tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ, khối lượng dầu được vận chuyển trên các tàu "bóng tối" của Nga đã giảm từ hơn 50 triệu thùng mỗi tháng xuống còn dưới 20 triệu thùng mỗi tháng kể từ đầu năm nay.

Tin liên quan

Nga cảnh báo đanh thép EU về hạm đội “bóng tối”

Nga cảnh báo đanh thép EU về hạm đội “bóng tối”

(NLĐO) - Nga tuyên bố bất cứ động thái nào của Liên minh châu Âu (EU) nhằm thu giữ tàu dầu của Moscow ở biển Baltic sẽ bị coi là tấn công trực diện nước này.

Ukraine giáng đòn mạnh vào Nga, Điện Kremlin thông báo quan trọng

(NLĐO) - UAV Ukraine ngày 7-8 nhắm vào vùng Krasnodar của Nga, mục tiêu là nhà máy lọc dầu Afipskiy và thành phố cảng Novorossiysk.

Nga nói về đề xuất "chấp nhận được" từ Mỹ, Ukraine nhanh chóng lên tiếng

(NLĐO) - Điện Kremlin phủ nhận việc tổng thống Nga đồng ý tham gia cuộc gặp ba bên, trong lúc tổng thống Ukraine tiếp tục kêu gọi đối thoại chấm dứt xung đột.

Điện Kremlin hạm đội bóng tối vận chuyển dầu lệnh trừng phạt Nga Donald Trump
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo