Điểm nóng xung đột ngày 8-8: Nga cáo buộc Anh nhắm vào “hạm đội bóng tối”

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho biết theo thông tin mà SVR nhận được, các cơ quan tình báo Anh đang lên kế hoạch tấn công "hạm đội bóng tối" - đội tàu cũ mà Nga dùng để vận chuyển dầu trên biển nhằm tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo SVR, các cuộc tấn công sẽ được dàn dựng giống như một vụ tai nạn. Mục đích là để Anh và các đồng minh phương Tây có thể tuyên bố rằng những con tàu này là mối nguy hiểm, từ đó hạn chế di chuyển.

SVR cáo buộc thêm rằng Anh đã lên kế hoạch sử dụng đặc nhiệm Ukraine để đánh chìm một con tàu tại "một trong những nút thắt giao thông đường biển".

Tàu Đô đốc Grigorovich trong lễ kỷ niệm Ngày Hải quân tại St. Petersburg, Nga, ngày 27-7. Ảnh: EPA

Cụ thể, SVR cho rằng Anh đang xem xét 2 kịch bản để phát động chiến dịch truy quét.

Kịch bản thứ nhất là dàn dựng một tai nạn với một tàu chở dầu tại một trong các tuyến hàng hải hẹp. Đây sẽ là lý do để các nước NATO lập ra tiền lệ về "kiểm tra khẩn cấp" tàu thủy với lý do an toàn hàng hải và tiêu chuẩn môi trường.

Còn kịch bản thứ hai là phóng hỏa một tàu chở dầu trong lúc bốc hàng tại cảng của một quốc gia thân thiện với Nga. Vụ hỏa hoạn sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng, đòi hỏi một cuộc điều tra quốc tế.

Báo cáo của SVR nêu rõ Anh dự định lựa chọn thời điểm tấn công sao cho có thể tận dụng tối đa hiệu ứng truyền thông nhằm gây sức ép lên Mỹ. Mục tiêu là buộc Washington phải áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các đối tác năng lượng của Nga.

Tuy nhiên, theo tờ The Telegraph, báo cáo của SVR làm dấy lên lo ngại Nga đang chuẩn bị một chiến dịch được dàn dựng giống như một cuộc tấn công nhằm vào họ, với mục đích ngăn cản phương Tây tiếp tục nhắm vào hạm đội bóng tối.

Theo Viện Brookings - tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ, khối lượng dầu được vận chuyển trên các tàu "bóng tối" của Nga đã giảm từ hơn 50 triệu thùng mỗi tháng xuống còn dưới 20 triệu thùng mỗi tháng kể từ đầu năm nay.