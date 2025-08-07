HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nga nói về đề xuất "chấp nhận được" từ Mỹ, Ukraine nhanh chóng lên tiếng

Lạc Chi

(NLĐO) - Điện Kremlin phủ nhận việc tổng thống Nga đồng ý tham gia cuộc gặp ba bên, trong lúc tổng thống Ukraine tiếp tục kêu gọi đối thoại chấm dứt xung đột.

Ngày 6-8, Điện Kremlin xác nhận đang chuẩn bị cho khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ vào tuần tới. Tuy nhiên, phía Nga phủ nhận thông tin Tổng thống Putin đồng ý tham gia họp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Một ngày trước, ông Putin đã tiếp ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của ông Donald Trump, tại Điện Kremlin. Một số nguồn tin từ Washington cho rằng Nga đã nhất trí tổ chức cuộc gặp song phương giữa ông Putin và ông Donald Trump, sau đó là cuộc họp ba bên nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Ukraine.

Nga nói về đề xuất "chấp nhận được" từ Mỹ, Ukraine nhanh chóng lên tiếng- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan tại Moscow - Nga ngày 7-8-2025. Ảnh: AP

Tới sáng 7-8, trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov bác bỏ thông tin này: "Chúng tôi đề xuất tập trung vào việc chuẩn bị cho cuộc gặp song phương với ông Donald Trump trước. Còn về cuộc gặp ba bên mà Washington đã nhắc tới hôm qua, thì đó chỉ là điều phía Mỹ gợi ý trong cuộc gặp tại Điện Kremlin".

Theo Guardian, ông Ushakov khẳng định với báo giới tại Moscow rằng: "Không hề có cuộc thảo luận nào về điều đó. Phía Nga hoàn toàn không đưa ra bình luận gì".

Dù vậy, ông Ushakov xác nhận Nga đã nhận được đề nghị "có thể chấp nhận" từ phía Washington.

Tổng thống Zelensky cùng ngày nhấn mạnh ông sẽ dành thời gian thảo luận với các đồng minh châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

"Ưu tiên hàng đầu là chấm dứt xung đột và phía Nga cần đồng ý với lệnh ngừng bắn. Thứ hai là tìm ra thể thức phù hợp để cuộc gặp thượng đỉnh mang lại hòa bình lâu dài" - ông viết trên Telegram.

Tổng thống Ukraine khẳng định: "Ukraine không sợ hãi các cuộc gặp mặt và cũng kỳ vọng phía Nga có cách tiếp cận táo bạo như thế. Đã đến lúc chấm dứt xung đột".

Ông Zelensky từng nhiều lần kêu gọi đối thoại trực tiếp với ông Putin, có thể với vai trò trung gian của ông Donald Trump hoặc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan. Nhưng ông Putin đến nay vẫn bác bỏ khả năng này, cho rằng các vòng đàm phán cấp chuyên viên cần đạt được kết quả trước.

Về phía Mỹ, ông Donald Trump gần đây có lập trường cứng rắn hơn với Nga, đồng thời cảnh báo sẽ áp lệnh trừng phạt mới nếu không có tiến triển hòa bình trước hạn chót ngày 9-8.

Hiện chưa rõ địa điểm cuộc gặp giữa ông Putin và ông Donald Trump. Ông Ushakov xác nhận đã thống nhất địa điểm nhưng chưa thể công bố.

Hôm 7-8, khi được hỏi về địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh với tổng thống Mỹ, ông Putin nói Nga có "rất nhiều bạn bè" sẵn sàng hỗ trợ và gợi ý Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) là lựa chọn khả dĩ, theo RT.

"Một trong những người bạn của chúng tôi là Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có quyết định nhưng đây là một trong những địa điểm khá phù hợp" - ông nói.

Nếu được tổ chức, đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ đầu tiên kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp ông Putin tại Geneva năm 2021.

Ukraine giáng đòn mạnh vào Nga, Điện Kremlin thông báo quan trọng

Ukraine giáng đòn mạnh vào Nga, Điện Kremlin thông báo quan trọng

(NLĐO) - UAV Ukraine ngày 7-8 nhắm vào vùng Krasnodar của Nga, mục tiêu là nhà máy lọc dầu Afipskiy và thành phố cảng Novorossiysk.

Nga và Ukraine tiếp tục không kích nhau ồ ạt

(NLĐO) – Nga thực hiện cuộc không kích lớn vào Ukraine, phóng 46 UAV tấn công Shahed và nhiều loại UAV khác.

Tổng thống Mỹ - Ukraine điện đàm, bàn về lệnh trừng phạt Nga

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 5-8 cho biết ông đã có một cuộc trò chuyện "hiệu quả" với Tổng thống Donald Trump.

