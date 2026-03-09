Điểm nóng xung đột ngày 9-3: Biến số Houthi trong cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 9-3: Biến số Houthi trong cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran

Phương Linh

(NLĐO) - Chuyên gia nhận định lực lượng Houthi ở Yemen vẫn đang thận trọng đánh giá tình hình trước khi tham gia xung đột Trung Đông sau tổn hại lớn về nhân sự.

Chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã đẩy toàn bộ khu vực Trung Đông vào tình trạng hỗn loạn. Thế nhưng, bất ngờ là lực lượng Houthi ở Yemen vẫn giữ im lặng. 

Phong trào Houthi đã liên tục tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel kể từ xung đột Dải Gaza hồi tháng 10-2023.

Giới phân tích dự đoán Houthi có khả năng tham gia xung đột và thái độ kiềm chế hiện tại là một phần chiến lược.

“Khả năng Houthi can thiệp là có, và có thể diễn ra dưới hình thức leo thang từng bước. Ở giai đoạn hiện tại, Houthi ưu tiên tránh bị Mỹ và Israel trả đũa trực tiếp” - Luca Nevola, nhà phân tích cấp cao về Yemen và vùng Vịnh tại tổ chức ACLED, chia sẻ.

Hành động bất ngờ của Houthi giữa xung đột Mỹ - Israel và Iran - Ảnh 1.

Người ủng hộ Houthi hô khẩu hiệu trong một cuộc biểu tình chống Mỹ và Israel ở Sanaa, Yemen hồi tháng 3-2025. Ảnh: AP

Tháng 8-2025, đòn không kích của Israel đã giết chết ít nhất 12 thành viên trong giới lãnh đạo Houthi, trong đó có Ahmed al-Rahawi - quan chức đứng đầu bộ máy Houthi ở thủ đô Sanaa và Tham mưu trưởng Mohammed al-Ghumari. Đây là một trong những tổn thất nặng nề nhất mà nhóm này từng gánh chịu trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

Vụ việc đó, cùng với các cuộc tấn công khác năm 2025, khiến Houthi thận trọng và cảnh giác hơn. “Nhóm này dường như lo sợ tình báo Israel và khả năng bị thủ tiêu lãnh đạo” - ông Nevola nói.

Lá bài dự phòng?

Sadam al-Huraibi - nhà bình luận chính trị người Yemen - cho biết Houthi sẽ tham gia nếu Iran yêu cầu. “Tehran không muốn sử dụng tất cả quân bài cùng một lúc và họ có thể giữ lại Houthi cho giai đoạn tiếp theo” - ông Huraibi dự đoán.

“Tôi cho rằng việc lực lượng Houthi tham gia vào cuộc chiến chỉ là vấn đề thời gian. Nếu Israel và Mỹ không dừng lại, Houthi không thể đứng ngoài cuộc mãi mãi. Houthi đang chuẩn bị cho chiến sự ở Sanaa và các tỉnh họ kiểm soát” - ông nói thêm.

Ông Nevola đồng tình với ông Huraibi: “Khi tất cả trục kháng cự đang bị tấn công trực tiếp, việc đảm bảo hoạt động liên tục lâu dài từ Yemen và bảo vệ Houthi như một nơi trú ẩn an toàn có thể trở thành ưu tiên chiến lược”.

Adel Dashela - nhà nghiên cứu tại Học viện Mesa Global - cho biết lực lượng Houthi chưa muốn chính thức tuyên chiến để thể hiện mình là phe phái độc lập, không chịu sự chỉ đạo của Tehran.

Các mục tiêu tiềm năng

Mặc dù chịu nhiều tổn thất, Houthi vẫn chưa hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Lãnh đạo lực lượng Houthi, Abdel-Malik al-Houthi, tuyên bố “Yemen hoàn toàn đứng về phía Iran”. Ông nhấn mạnh "chúng tôi đang nắm cò súng", có thể tham gia vào cuộc chiến bất cứ lúc nào tùy thuộc vào diễn biến tình hình.

Ông Huraibi cho biết lực lượng Houthi vẫn có khả năng gây hỗn loạn ở biển Đỏ và phóng máy bay không người lái cùng tên lửa về phía Israel. 

Việc Iran liên tục phóng tên lửa vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh trong tuần qua có thể đã làm quá tải hệ thống đánh chặn. Do đó, đòn đánh từ Houthi sẽ nguy hiểm hơn nữa.

“Các đòn máy bay không người lái tầm xa và tên lửa của lực lượng Houthi nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh và Israel có thể hiệu quả hơn ở giai đoạn sau của xung đột, khi hệ thống phòng không chưa kịp hồi phục. Việc mở thêm mặt trận phía Nam có thể gây thêm áp lực lên Israel” - ông Nevola giải thích.

Hơn nữa, theo ông Huraibi, tổn thất về nhân sự ở Iran đã giáng đòn mạnh vào tinh thần của Houthi.

“Iran là biểu tượng tôn giáo của lực lượng Houthi. Khi biểu tượng đó bị tổn hại, tinh thần chiến đấu không thể duy trì. Nền chính trị hỗn loạn tại Iran có thể là khúc dạo đầu cho sự sụp đổ của các lực lượng đồng minh trong khu vực, bao gồm ở Yemen” - ông kết luận.

Tin liên quan

UAE bác tin tấn công cơ sở khử mặn Iran, khó hiểu về "hành động của Israel"

UAE bác tin tấn công cơ sở khử mặn Iran, khó hiểu về "hành động của Israel"

(NLĐO) - UAE bác tin tấn công cơ sở khử mặn của Iran, khẳng định không nhắm mục tiêu dân sự giữa lúc xung đột Trung Đông ngày càng căng thẳng.

"Thách" Mỹ bảo vệ tàu dầu qua eo biển Hormuz, Iran biết rõ hải quân Mỹ không đủ sức?

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump tính điều hải quân Mỹ hộ tống các tàu dầu qua eo biển huyết mạch Hormuz (Iran) trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh.

Israel tuyên bố xóa sổ "niềm tự hào" của Iran, truy sát người kế vị ông Khamenei

(NLĐO) - Bất chấp đòn đánh cùng lời đe dọa từ Israel, Hội đồng Chuyên gia Iran tiết lộ họ đã tìm ra người kế vị đủ sức chèo lái đất nước.

Trung Đông Iran houthi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo