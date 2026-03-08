HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Israel tuyên bố xóa sổ "niềm tự hào" của Iran, truy sát người kế vị ông Khamenei

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Bất chấp đòn đánh cùng lời đe dọa từ Israel, Hội đồng Chuyên gia Iran tiết lộ họ đã tìm ra người kế vị đủ sức chèo lái đất nước.

Dẫn thông báo mới nhất từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 8-3, tờ báo điện tử The Times of Israel cho biết IDF vừa phá hủy hàng loạt tiêm kích F-14 tại sân bay quốc tế Isfahan của Iran.

Cụ thể, lực lượng IDF xác nhận họ đã triển khai không kích chính xác xuống sân bay quốc tế Isfahan, tiêu diệt nhiều máy bay chiến đấu F-14 đang đậu ở đây.

Israel tuyên bố xóa sổ "niềm tự hào" của Iran, truy sát người kế vị ông Khamenei - Ảnh 1.

Israel nhắm mục tiêu vào tiêm kích F-14 tại sân bay quốc tế Isfahan của Iran. Ảnh: Jordan News

Dàn tiêm kích F-14 Israel đề cập vốn do Mỹ sản xuất rồi cung cấp cho Iran từ trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979, từng là biểu tượng sức mạnh không chiến mà Tehran luôn tự hào.

Phía Israel khẳng định đây là bước tiến mới trong chiến dịch làm tê liệt hoàn toàn không quân Tehran.

Bên cạnh phá hủy máy bay, IDF tiết lộ đợt tập kích còn san phẳng nhiều hệ thống phát hiện - phòng thủ tên lửa mà Israel coi là những lưới lửa phòng không mang rủi ro lớn nhất đối với phi đội tiêm kích khi xâm nhập không phận Iran.

Theo giới phân tích quân sự, việc xóa sổ dàn F-14 tại sân bay Isfahan giống như "nhát dao" nối tiếp đòn đánh sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran xảy ra hôm 7-3, khiến Tehran mất trắng 16 chiến đấu cơ.

"Tehran không còn hệ thống phòng thủ cùng máy bay chiến đấu, bầu trời sẽ hoàn toàn thuộc về chúng tôi" - đại diện IDF khẳng định.

Israel tuyên bố xóa sổ "niềm tự hào" của Iran, truy sát người kế vị ông Khamenei - Ảnh 2.

Tiêm kích F-14 thuộc biên chế không quân Iran xuất hiện ở một triển lãm quốc phòng tại Tehran. Ảnh: AP

Không chỉ vậy, Israel công khai tuyên bố truy sát nhân vật thay thế cố Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, đồng thời đe dọa tính mạng tất cả thành viên Hội đồng Chuyên gia Iran.

Ở một bài đăng bằng tiếng Ba Tư trên mạng xã hội, lực lượng IDF nêu rõ họ sẽ "truy đuổi đến cùng" bất kỳ ai kế nhiệm ông Khamenei.

Đáng chú ý, lời đe dọa không chỉ nhắm đến những ứng viên tiềm năng mà còn chĩa trực diện vào 88 giáo sĩ cấp cao thuộc Hội đồng Chuyên gia Iran, là những người nắm quyền lựa chọn và giám sát người kế vị.

Ngày 8-3, Hội đồng Chuyên gia Iran phát đi tín hiệu quan trọng liên quan đến người thay thế Đại giáo chủ đã khuất. Giáo sĩ Ayatollah Mohammad-Mahdi Mirbagheri, thành viên hội đồng, tiết lộ với hãng tin Fars rằng: "Hội đồng đã đạt một ý kiến quyết định và nhất trí".

Tuyên bố trên đập tan tin đồn giới giáo sĩ Iran chia rẽ nội bộ sau khi ông Khamenei qua đời.

Chia sẻ với hãng tin Fars, một thành viên khác là ông Hojjatoleslam Jafari nhấn mạnh Hội đồng Chuyên gia Iran hy vọng người dân Iran sớm cảm thấy hài lòng.

Dù vậy, giáo sĩ Jafari thừa nhận việc chậm trễ bầu chọn lãnh tụ mới giữa bối cảnh đất nước khó khăn là điều cay đắng mà không ai mong muốn.

Iran tuyên bố bắt cóc binh sĩ Mỹ, Mỹ phản ứng ngay

Iran tuyên bố bắt cóc binh sĩ Mỹ, Mỹ phản ứng ngay

(NLĐO) - Ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, từng cho biết nước này đã tiêu diệt gần 500 binh sĩ Mỹ.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ không cần tàu sân bay Anh hỗ trợ, cảnh báo sẽ “ghi nhớ”

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington không cần tàu sân bay Anh trong xung đột Iran và cảnh báo sẽ “ghi nhớ” việc London chậm hỗ trợ.

VIDEO: Nghi vấn tiêm kích Kuwait “bắn hạ” F-15E của Mỹ

(NLĐO) - Một video mới công bố cho thấy tiêm kích F-15E Mỹ trúng tên lửa và phát nổ chỉ vài giây trước khi một chiếc F/A-18 bay ở khoảng cách gần.

