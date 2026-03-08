HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

UAE bác tin tấn công cơ sở khử mặn Iran, khó hiểu về "hành động của Israel"

Tường Như

(NLĐO) - UAE bác tin tấn công cơ sở khử mặn của Iran, khẳng định không nhắm mục tiêu dân sự giữa lúc xung đột Trung Đông ngày càng căng thẳng.

Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) ngày 8-3 đã bác bỏ thông tin cho rằng nước này tiến hành một cuộc không kích nhằm vào cơ sở khử mặn của Iran. 

Một quan chức cấp cao của UAE khẳng định với tờ The Jerusalem Post rằng Abu Dhabi không liên quan đến vụ tấn công nói trên. Thông tin ban đầu cũng do The Jerusalem Post đăng tải, trích nguồn ẩn danh.

Theo quan chức UAE nói trên, UAE không có chủ trương tấn công các mục tiêu dân sự để tham chiến trong cuộc xung đột đang leo thang tại Trung Đông. Nếu phải đáp trả, các mục tiêu được lựa chọn sẽ là cơ sở quân sự.

UAE bác tin tấn công cơ sở khử mặn của Iran - Ảnh 1.

Khói bao trùm một khu vực ở Tehran sau các cuộc không kích của Mỹ - Israel nhằm vào Iran. Ảnh: AP

Phía Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng phủ nhận liên quan đến vụ tấn công vào cơ sở xử lý nước của Iran.

Thông tin ban đầu trước đó cho rằng UAE đã tiến hành một đòn đánh nhằm vào cơ sở khử mặn của Iran, được xem là hành động đáp trả đầu tiên sau các đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa mà Iran nhắm vào nhiều quốc gia vùng Vịnh trong bối cảnh chiến sự giữa Israel - Mỹ và Iran bùng phát.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của UAE cho biết Abu Dhabi không coi người dân Iran là kẻ thù.

Ông Ali Al Nuaimi, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Hội đồng Liên bang UAE, nhấn mạnh chính quyền nước này luôn phân biệt rõ giữa người dân Iran và chính quyền tại Tehran.

"UAE sẽ không bao giờ đánh đồng người dân Iran với chính quyền của họ. Người dân Iran mới là những người chịu thiệt hại nhiều nhất từ các chính sách của chính quyền" -  ông nói.

Theo ông Al Nuaimi, là quốc gia láng giềng trong khu vực, UAE hiểu rõ thực tế này và quan tâm đến đời sống của người dân Iran.

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với chính quyền UAE cho biết các quan chức tại Abu Dhabi đang tỏ ra khó hiểu trước cách hành xử cũng như các thông tin được phát ra từ phía Israel.

Nguồn tin này cho rằng UAE là một quốc gia có chủ quyền và tự đưa ra quyết định của mình.

"Không nên để một 'nguồn tin cấp cao của Israel' nói thay hoặc lan truyền tin đồn về hành động của một quốc gia có chủ quyền" - nguồn tin nhấn mạnh.

Tin liên quan

Iran tuyên bố bắt cóc binh sĩ Mỹ, Mỹ phản ứng ngay

Iran tuyên bố bắt cóc binh sĩ Mỹ, Mỹ phản ứng ngay

(NLĐO) - Ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, từng cho biết nước này đã tiêu diệt gần 500 binh sĩ Mỹ.

"Thách" Mỹ bảo vệ tàu dầu qua eo biển Hormuz, Iran biết rõ hải quân Mỹ không đủ sức?

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump tính điều hải quân Mỹ hộ tống các tàu dầu qua eo biển huyết mạch Hormuz (Iran) trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh.

Kho dầu tại Iran bốc cháy, Israel cảnh báo về các “bất ngờ” tiếp theo

(NLĐO) – Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hứa hẹn sẽ có “nhiều bất ngờ” cho giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột kéo dài một tuần tại Iran.

