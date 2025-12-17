Điểm sáng mô hình trồng rừng chứng chỉ FSC ở Đồng Nai

Sau khi sáp nhập Đồng Nai và Bình Phước, tỉnh Đồng Nai mới có diện tích rừng rất lớn, lên tới 370.000 ha. Trong đó, có khoảng 142.000 ha là rừng trồng, còn lại là rừng tự nhiên và rừng khác.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mới có khoảng 61.000 ha đã có chứng chỉ quản lý rừng bền vững, với các chứng chỉ như FSC, PEFC và VFCS.

Ban Quản lý rừng (BQL) phòng hộ Xuân Lộc là đơn vị đi tiên phong ở Đồng Nai trong việc thực hiện quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC.

Phó Giám đốc BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc Nguyễn Duy Công đang hỗ trợ, hướng dẫn một hộ dân chăm sóc rừng theo chứng chỉ FSC

Người dân được hưởng lợi

BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc được giao quản lý diện tích trên 10.000 ha. Theo quy hoạch 3 loại rừng, đơn vị hiện có hơn 5.700 ha diện tích quy hoạch rừng phòng hộ và gần 4.600 ha diện tích quy hoạch rừng sản xuất.

Từ năm 2019, Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc đề xuất xin chủ trương lập hồ sơ xin cấp chứng chỉ rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC và đã được UBND tỉnh chấp thuận. Sau đó, năm 2020, BQL đã liên hệ với Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng để triển khai thực hiện lập hồ sơ chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC. Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí để lập, được sự quan tâm của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai (cũ) tạo điều kiện giới thiệu, kết nối BQL với Công ty Cổ phần Tân Vĩnh Cửu.

Phó Giám đốc BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc Nguyễn Duy Công cho biết với sự quan tâm, giới thiệu của Sở NN-PTNT Đồng Nai (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai), từ năm 2022, BQL và Công ty Tân Vĩnh Cửu đã liên kết với nhau thực hiện mọi công việc cần thiết, lập hồ sơ để lấy chứng chỉ FSC. Sau 2 năm thực hiện, đến tháng 2-2024, Ban đã chính thức được cấp chứng chỉ FSC-FM đối với rừng trồng.

Đến nay, trên lâm phần do BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc quản lý, đã có 3.600 ha rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC. Trong đó, 3.200 ha rừng trồng Keo lai, trong đó rừng trồng giao khoán cho 337 hộ dân với diện tích hơn 1.300 ha; rừng trồng do BQL trực tiếp sản xuất gần 2.000 ha.

Theo ông Công, chứng chỉ rừng FSC chính là sự xác nhận bằng văn bản cho một đơn vị quản lý rừng đã sản xuất, kinh doanh trên cơ sở rừng được tái tạo lâu dài, không ảnh hưởng đến các chức năng sinh thái của rừng và môi trường xung quanh; không làm suy giảm tính đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và góp phần tăng phúc lợi, an sinh xã hội. Quản lý rừng bền vững được coi là mục tiêu và chứng chỉ rừng chính là công cụ, thước đo mức độ đạt được mục tiêu của chủ rừng.

Ông Công nhấn mạnh: “Các tiêu chuẩn FSC đưa ra rất khắt khe, gồm có 10 nguyên tắc và 56 tiêu chí. Trong đó, có một số nguyên tắc cần chú trọng như: Không sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu hóa học để bảo vệ môi trường; đảm bảo duy trì hệ sinh thái rừng; phải bảo hộ an toàn lao động trong quá trình khai thác… ”.

Với mục tiêu nâng tầm cho gỗ rừng trồng, việc cấp chứng chỉ FSC sẽ giúp cho gỗ rừng trồng của người dân được ký kết bao tiêu cao hơn giá thị trường (từ 5%-10%), các sản phẩm từ gỗ sau khi chế biến sẽ được xuất khẩu sang nước ngoài. Đặc biệt là việc trồng rừng theo chuẩn FSC giúp bảo vệ môi trường sống cho chính người trồng rừng và bảo vệ sự đa dạng sinh học của tự nhiên.

Thời gian qua, BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nhận khoán hiểu rõ về những lợi ích thiết thực của việc trồng rừng theo yêu cầu FSC. Từ đó, nhiều hộ đã đồng tình ủng hộ chương trình.

Ông Lê Trọng Công (SN 1978, ấp Tân Hữu, Xuân Thành) là hộ dân trồng 4 ha cây Keo lai theo chứng chỉ FSC. Ông Công chia sẻ, gia đình tôi đã nhận khoán đất rừng để trồng keo lai từ hơn 10 năm nay. Những năm trước, gia đình bán keo lai cho thương lái thường không ổn định, giá cả bấp bênh. Cho nên, khi có chương trình trồng rừng theo chuẩn FSC thì chúng tôi rất ủng hộ vì giá trị gỗ được nâng lên từ 5%-10%, giúp cho bà con tăng thu nhập để ổn định cuộc sống.

Các khu rừng trồng theo chứng chỉ FSC tăng trưởng và cho năng suất, giá thành tốt hơn

Thúc đẩy sự phát triển bền vững

Theo Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, thực hiện quản lý rừng bền vững thì nhiều bên hưởng lợi. Chẳng hạn, tại những rừng có chứng chỉ FSC, chủ rừng hưởng lợi nhờ gỗ, lâm sản có giá bán cao hơn rừng không có chứng nhận. Người lao động cũng được hưởng lợi vì FSC yêu cầu chủ rừng phải đảm bảo quyền lợi của người lao động, người dân địa phương và cộng đồng phụ thuộc vào rừng. Hoạt động quản lý rừng sẽ duy trì hoặc nâng cao phúc lợi kinh tế và xã hội lâu dài của người lao động lâm nghiệp và cộng đồng địa phương.

Công tác quản lý nhà nước cũng thuận lợi hơn tại những rừng có chứng chỉ FSC vì để có được chứng chỉ này, chủ rừng phải tuân thủ pháp luật, đất và tài nguyên rừng được xác định rõ ràng. Tất cả các khâu chăm sóc, bảo vệ... đều được thực hiện theo quy chuẩn. Vì vậy, việc cấp chứng chỉ FSC và các chứng chỉ quản lý rừng bền vững khác rất được tỉnh Đồng Nai quan tâm.

Trong khi đó, Phó Giám đốc BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc Nguyễn Duy Công khẳng định, trồng rừng có chứng chỉ FSC không chỉ tăng thêm thu nhập cho người dân từ 5%-10% mà còn góp phần thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững.

Cụ thể, việc quản lý rừng theo kế hoạch, khoa học và minh bạch. Hiện BQL đã xây dựng và áp dụng phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021–2030 theo 10 nguyên tắc của FSC, đảm bảo cân đối giữa khai thác – tái sinh – bảo tồn.

Đồng thời giúp bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái: Các biện pháp phòng cháy, bảo tồn đa dạng sinh học, hạn chế hóa chất, bảo vệ đất và nguồn nước được đưa vào quy trình chuẩn.

Các hộ dân được cán bộ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc cây theo chứng chỉ FSC

Đồng thời, cải thiện sinh kế, chia sẻ lợi ích công bằng; các hộ nhận khoán được tập huấn, tham gia quản lý và hưởng lợi rõ ràng; nâng cao ý thức bảo vệ rừng; tăng tính tuân thủ pháp luật và quản trị tốt hồ sơ đất rừng, hợp đồng giao khoán, kế hoạch khai thác - trồng mới, nhật ký hoạt động đều được chuẩn hóa và lưu trữ đúng quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường thêm hiệu quả xã hội và quản lý. Đồng thời, nâng cao năng lực cán bộ và người dân. Qua quá trình triển khai FSC, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và hộ nhận khoán được đào tạo về quản lý rừng, ghi chép dữ liệu, giám sát môi trường và an toàn lao động.

Góp phần vào mục tiêu quốc gia về “phát triển kinh tế xanh và giảm phát thải”, phù hợp với Chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia.

Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định về việc phê duyệt kết quả rà soát phân vùng chi tiết rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất và xây dựng bản đồ quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (cũ), thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo đó, toàn bộ diện tích hơn 5.700 ha thuộc rừng phòng hộ sẽ chuyển sang rừng sản xuất. Sau khi được chuyển sang rừng sản xuất BQL tiếp tục lập hồ sơ bổ sung trình tổ chức chứng nhận FSC để được đánh giá diện tích rừng đạt điều kiện để cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC.

Tiếp tục nhân rộng Phó Giám đốc BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc Nguyễn Duy Công cho biết thêm, đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa cho đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí đặt ra vì hàng năm bên FSC đến kiểm tra, giám sát để duy trì việc cấp chứng chỉ. Đồng thời, hướng dẫn người dân nhận khoán phải thực hiện các quy trình sản xuất mới nhằm bảo đảm quản lý rừng bền vững. Qua đó, đem lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội và môi trường, phù hợp với các quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng tại địa phương. Theo Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, thời gian tới, đơn vị tiếp tục theo dõi triển khai liên kết tiêu thụ gỗ rừng trồng giữa doanh nghiệp thu mua sản phẩm và BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc; hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện chứng nhận đánh giá FSC cho hơn 3.200 ha rừng trồng keo thuộc BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc để có định hướng mở rộng, phát triển hiệu quả. FSC là Hội đồng Quản lý rừng quốc tế được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1993 đến nay. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý và kiểm soát việc khai thác rừng bền vững. Thời gian qua, FSC đã có mặt tại hơn 50 quốc gia trên thế giới và góp phần rất lớn trong công tác bảo vệ rừng và môi trường.



