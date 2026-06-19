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Văn hóa - Văn nghệ

Điện ảnh cần vẻ đẹp tự nhiên

Minh Khuê

Đạo diễn, nhà sản xuất điện ảnh Việt Nam luôn tìm kiếm diễn viên có vẻ đẹp nguyên bản, chưa qua chỉnh sửa thẩm mỹ, cho các bộ phim của mình nhưng không dễ.

Nữ diễn viên Tín Nguyễn cho biết cô đã tháo sụn mũi nhân tạo trước khi phim "Ma xó" bấm máy để gương mặt chân thật hơn. Nhiều ý kiến cho rằng sống mũi cao dẫn đến những biểu cảm của Tín Nguyễn không tự nhiên khi đóng phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" năm 2025. Nhận thức được vai trò quan trọng của vẻ đẹp nguyên bản, cộng với niềm đam mê và sự nghiêm túc nghề nghiệp, cô quyết định thay đổi những gì không phù hợp để dần hoàn thiện bản thân.

Điện ảnh cần vẻ đẹp tự nhiên - Ảnh 1.

Nữ diễn viên trẻ Trần Kỳ Anh (thứ hai từ phải qua) trong phim “Lầu chú Hỏa”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Nhà sản xuất kiêm đạo diễn Mai Thế Hiệp từng tiết lộ nhiều diễn viên có kinh nghiệm, phù hợp, diễn xuất tốt nhưng không được chọn vào phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chỉ vì đã làm răng sứ. Với phim thể loại lịch sử, chiến tranh hoặc cổ trang, dã sử…, việc yêu cầu diễn viên chưa từng trải qua thủ thuật thẩm mỹ càng trở nên nghiêm khắc hơn.

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Thực tế, nhiều diễn viên do mong muốn có vẻ ngoài hoàn hảo hoặc vì những nguyên nhân khác nhau đã quyết định can thiệp thẩm mỹ khá sớm. Thế nhưng, chỉ cần chỉnh sửa hàm răng, mí mắt hoặc sống mũi… cũng đã làm gương mặt không còn được tự nhiên, khiến diễn viên bị hạn chế thể loại, vai diễn có thể hóa thân.

Với màn ảnh rộng, nhất là khi quay cận cảnh, mọi đường nét, biểu cảm gương mặt đều hiện rõ trước mắt khán giả. Họ dễ dàng nhận ra dấu vết can thiệp thẩm mỹ, dẫn đến việc không tin vào nhân vật do diễn viên đang hóa thân, từ đó ảnh hưởng tới trải nghiệm thưởng thức điện ảnh.

Nữ diễn viên trẻ Trần Kỳ Anh thừa nhận cô từng nhận được nhiều lời nhắc nhở rằng không nên can thiệp thẩm mỹ vào gương mặt vì sẽ ảnh hưởng đến nghề nghiệp đang theo đuổi. "Tôi luôn trân trọng đường nét gương mặt mình và những gì bản thân có được. Đây là lợi thế để tôi có thể biến hóa đa dạng trên màn ảnh" - nữ diễn viên phim "Lầu chú Hỏa" bày tỏ.

Sự chuyển dịch từ các ngành nghề khác sang điện ảnh khiến nhiều diễn viên "tay ngang" khó tránh khỏi những can thiệp về ngoại hình. Tuy nhiên, trước sự bùng nổ của các dòng phim lịch sử, huyền sử và kinh dị, điều mà đạo diễn và nhà sản xuất cần ở diễn viên trước hết là những gương mặt tự nhiên, chân thật.

"Nét tự nhiên thuần khiết của diễn viên là yếu tố đầu tiên thu hút khán giả ngày nay - những người không chỉ xem phim bằng mắt mà còn đòi hỏi diễn xuất phải chân thực" - một đạo diễn nhận xét.

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