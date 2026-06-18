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Văn hóa - Văn nghệ

Huỳnh Lập bật mí ý tưởng kể khối nghỉ hè và nghỉ hưu

Minh Khuê

(NLĐO) - Huỳnh Lập cho biết anh ấp ủ ý tưởng kịch bản phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" ngay trong thời gian thực hiện phim "Nhà gia tiên".

Huỳnh Lập suy nghĩ nhiều về hình ảnh người lính và thế hệ trẻ ngày nay

Trong tập hậu trường đầu tiên của phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" do nhà sản xuất tung ra ngày 18-6, đạo diễn Huỳnh Lập kể nhân dịp đến đặc khu Côn Đảo - TP HCM thắp nhang cho các anh hùng liệt sĩ, anh đã suy nghĩ nhiều về hình ảnh của người lính và thế hệ trẻ ngày nay và bắt tay thực hiện dự án phim này.

Huỳnh Lập bật mí ý tưởng kể khối nghỉ hè và nghỉ hưu - Ảnh 1.

Huỳnh Lập giữ vai trò đạo diễn, biên kịch và tham gia đóng vai phụ trong phim

Huỳnh Lập bật mí ý tưởng kể khối nghỉ hè và nghỉ hưu - Ảnh 2.

Cody Nam Võ đóng vai Trí Bình

Huỳnh Lập bật mí ý tưởng kể khối nghỉ hè và nghỉ hưu - Ảnh 3.

NSƯT Cao Minh vào vai ông nội Trí Bình

Huỳnh Lập trải lòng trong hậu trường phim

Nếu ở "Nhà gia tiên", khán giả ấn tượng với màn lấn sân điện ảnh của Phương Mỹ Chi thì trong "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" anh tiếp tục tìm gương mặt mới để hóa thân vai Trí Bình - nhân vật đại diện cho khối nghỉ hè, thế hệ trẻ ngày nay. Cuối cùng, anh và ê-kíp tin tưởng giao vai này cho Cody Nam Võ.

Với vai ông Thời - một cựu chiến binh, ông nội của Trí Bình, Huỳnh Lập ngỏ lời mời NSƯT Cao Minh. "Tôi xem phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" và rất ấn tượng với chú Cao Minh.

Chú có phong thái của một người lính, với tinh thần người từng trải qua khoảng thời gian nhiều biến cố trong lịch sử. Khi liên lạc với chú, tôi cũng rất run vì chỉ có tình cảm, ý tưởng kịch bản và thông điệp muốn mang đến cho khán giả. Tôi nói với chú những gì mình đang suy nghĩ và hẹn gặp trực tiếp để chia sẻ sâu hơn. Nhưng khoảng 2 tiếng sau, chú gọi lại và nói thích kịch bản này, nhận lời luôn" - Huỳnh Lập kể.

Phim vẫn khai thác đề tài tâm linh đời sống - yếu tố không thể thiếu trong các phim Huỳnh Lập đạo diễn

Theo Huỳnh Lập, phim vẫn khai thác đề tài tâm linh đời sống - yếu tố không thể thiếu trong các tác phẩm mà anh thực hiện. Nửa đầu phim, anh xây dựng hình ảnh hơi hồi hộp, ám ảnh và pha trộn một chút ma mị. Phim đầu tư mạnh ở bối cảnh, kỹ thuật quay hình, thiết bị,...

Huỳnh Lập bật mí ý tưởng kể khối nghỉ hè và nghỉ hưu - Ảnh 4.

Hậu trường của phim

Huỳnh Lập bật mí ý tưởng kể khối nghỉ hè và nghỉ hưu - Ảnh 5.

Sự đối lập của khối nghỉ hè

Huỳnh Lập bật mí ý tưởng kể khối nghỉ hè và nghỉ hưu - Ảnh 6.

và khối nghỉ hưu

Huỳnh Lập bật mí ý tưởng kể khối nghỉ hè và nghỉ hưu - Ảnh 7.

Huỳnh Lập bật mí ý tưởng kể khối nghỉ hè và nghỉ hưu - Ảnh 8.

Huỳnh Lập còn khéo léo thể hiện đầy đủ yếu tố ngũ hành - kim, mộc, thủy, hỏa, thổ - trong phần hình ảnh của bộ phim. Giám đốc sáng tạo Lý Minh Thắng bày tỏ: "Nếu kể câu chuyện với sự tự hào về ông cha ta trong giai đoạn chiến tranh kết hợp với ngôn ngữ kể chuyện rất trẻ trung của Huỳnh Lập, thì cái gì kết nối hai điểm này lại với nhau?

Ý tưởng phim của Huỳnh Lập rất nhất quán, nên ê-kíp cũng có cái để làm kim chỉ nam cho tinh thần và tông màu phim. Hiện tại phải rực rỡ như Trí Bình, nhiều màu sắc, trái ngược với ông Thời trong giai đoạn mặc áo lính màu xanh. Nhà sản xuất đã đầu tư rất lớn khi mời đến hai giám đốc hình ảnh với hai thế mạnh khác nhau để hỗ trợ và khai thác hết sức mạnh hình ảnh trong phim".

Phim chính thức ra rạp từ ngày 21-8.

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