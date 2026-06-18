Hoa hậu, KOL đổ bộ màn ảnh

Thị trường điện ảnh Việt bùng nổ mở ra cánh cửa vàng cho những "tay ngang" đam mê diễn xuất. Tuy nhiên, để trụ lại với nghề, chỉ có đam mê là chưa đủ, họ buộc phải bước vào cuộc đua trui rèn khốc liệt.

Nắm bắt cơ hội

Theo trang Box Office Vietnam, tính đến trưa 17-6, phim "Ma xó" do Phan Bá Hỷ đạo diễn, Tín Nguyễn đóng vai nữ chính Thảo, đã thu về hơn 126 tỉ đồng. Đây là tác phẩm điện ảnh thứ 5 Tín Nguyễn góp mặt và tiếp tục gặt hái thành công doanh thu. Các phim trước đó có Tín Nguyễn gồm: "Lật mặt 7: Một điều ước", "Lật mặt 8: Vòng tay nắng", "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu", "Phá đám sinh nhật mẹ".

Trước khi đến với điện ảnh, Tín Nguyễn là một TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội với những video clip nhảy múa, hài hước. Năm 2024, cô thử vai và được chọn hóa thân nhân vật Tư Thắm - vợ Tư Hậu (Quách Ngọc Tuyên đóng) trong phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của Lý Hải. Nhờ diễn xuất tự nhiên, chân chất, Tín Nguyễn nhận được nhiều lời khen. Nối tiếp thành công trong vai Tư Thắm, Tín Nguyễn tiếp tục làm hài lòng khán giả khi vào vai Thảo trong "Ma xó". Những kết quả bước đầu này đã mở ra nhiều cơ hội để cô tiến xa hơn trong sự nghiệp diễn xuất.

Tín Nguyễn hóa thân vai Thảo trong “Ma xó”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Thực tế cho thấy việc chủ động nắm bắt cơ hội qua thử vai là cách tốt nhất để đạo diễn, nhà sản xuất nhìn rõ được một diễn viên có phù hợp với vai diễn hay không. Không riêng các ngôi sao mạng xã hội, những hoa hậu, ca sĩ… khi chuyển sang đóng phim, trở thành diễn viên cũng phải thử vai, thậm chí còn phải trải qua nhiều vòng mới có được vai diễn.

"Danh hiệu hoa hậu mang đến cho tôi cơ hội tham gia diễn xuất cũng như các hoạt động khác trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, đó chỉ là bước đầu. Tôi nghĩ bản thân mình phải có khả năng và phải hợp vai mới được lựa chọn vào các dự án điện ảnh" - Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ.

Gần đây, phim "Ốc mượn hồn" có Tiểu Vy đóng nữ chính đã ra rạp phục vụ khán giả. Một hoa hậu đóng phim khác gặt hái thành công nhờ nỗ lực nắm bắt cơ hội, nhiệt huyết với nghề là Đoàn Thiên Ân. Phim "Hẹn em ngày nhật thực" do cô đóng chính, ra rạp tháng 3 vừa qua, đã đạt doanh thu hơn 118 tỉ đồng.

Trui rèn không ngừng

Khi các hoa hậu, "ngôi sao" mạng xã hội lấn sân điện ảnh, danh tiếng giúp họ dễ dàng có cơ hội nhưng cũng đi kèm áp lực lớn từ định kiến "tay ngang".

Với Hoa hậu Tiểu Vy, cô từng bị gắn mác "bình hoa di động". Để vượt qua, người đẹp không ngừng học hỏi và dốc sức cho từng vai diễn. Sự lột xác từ hình ảnh hồn nhiên ngoài đời sang nhân vật nội tâm, sâu sắc trong "Ốc mượn hồn" đã chứng minh bước tiến của cô. Tinh thần cầu tiến này còn thể hiện qua việc Tiểu Vy kiên trì tập chèo thúng suốt 4 giờ dưới thời tiết khắc nghiệt, nhận được sự đánh giá cao từ đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.

Hoa hậu Tiểu Vy trong phim “Ốc mượn hồn”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cũng quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn lâu dài. Để hóa thân chân thực vào vai nữ tu trong "Hẹn em ngày nhật thực", cô đã trực tiếp đến Tiểu chủng viện Làng Sông học hỏi tác phong, nếp sống của các sơ thay vì chỉ xem điện ảnh là một cuộc dạo chơi.

Với TikToker Tín Nguyễn, dù có lối diễn tự nhiên, cô vẫn đối mặt với sự hoài nghi về năng lực. Cô chủ động hoàn thiện bản thân qua các kỹ năng bổ trợ như bơi lội, lái xe, đàn piano và học hỏi từ các nghệ sĩ gạo cội trên trường quay. Dù được khuyên giảm xuất hiện trên mạng để giữ sự mới mẻ, Tín Nguyễn chọn giữ song song hai vai trò vì mạng xã hội vừa là nguồn thu nhập vừa là cầu nối đưa cô đến gần hơn với những khán giả trẻ ở vùng xa chưa có rạp chiếu.

Bệ phóng danh tiếng chỉ là bước đầu. Để tồn tại lâu dài và trở thành diễn viên thực thụ đóng góp cho điện ảnh Việt, những gương mặt "tay ngang" phải không ngừng nỗ lực để vượt qua giới hạn của chính mình.



