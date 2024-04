Diễn biến bất ngờ của giá USD tự do

Ngày 17-4, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.231 đồng/USD, tăng mạnh 90 đồng so với hôm qua và tăng khoảng 230 đồng (+0,95%) tính từ đầu tháng 4.



Đến trưa nay, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục đi lên, như Vietcombank niêm yết giá USD mua vào 25.130 đồng, bán ra 25.440 đồng/USD, tăng gần 100 đồng so với hôm qua.

BIDV, Sacombank niêm yết giá USD mua vào 25.220 đồng, bán ra 25.440 đồng/USD. OCB báo giá mua vào USD 25.230 đồng/USD, bán ra 25.442 đồng.

Nếu tính từ đầu tháng 4 đến nay, giá USD tại các ngân hàng thương mại đã tăng gần 500 đồng/USD (+1,88%).

Không chỉ ở các ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do cũng đi lên trong sáng nay. Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch USD mua vào 25.600 đồng, bán ra 25.680 đồng, tăng 70 đồng so với hôm qua. Từ đầu tháng 4 đến nay, giá USD tự do tăng khoảng 0,8%.

Giá USD tự do tăng nhưng tốc độ chậm hơn trong ngân hàng

Một diễn biến đáng chú ý gần đây là giá USD tự do tăng chậm hơn USD trong ngân hàng, trong bối cảnh cơ quan quản lý tăng cường kiểm soát hoạt động nhập lậu vàng qua đường biên mậu. Vì vậy, nhu cầu gom USD để nhập vàng cũng hạ nhiệt. Giá USD tự do chỉ còn cao hơn trong ngân hàng hơn 200 đồng, thay vì cả 1.000 đồng/USD như vài tháng trước.

Sức ép tỉ giá trong bối cảnh đồng USD trên thị trường quốc tế phục hồi mạnh trở lại. Trong khoảng 1 tháng qua, chỉ số đồng USD đã tăng hơn 2,8% và đang ở mức xấp xỉ 106 điểm, mốc cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tỉ giá là một trong những yếu tố liên quan đến điều hành kinh tế vĩ mô, rất quan trọng, không chỉ ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền và sức mua của người Việt, mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến các chính sách, kiểm soát lạm phát, tâm lý đến thị trường, niềm tin của nhà đầu tư.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành theo cơ chế linh hoạt, bảo đảm cân đối ngoại tệ cho các nhu cầu hợp pháp của nền kinh tế; bảo đảm được mục tiêu, sự ổn định của tỉ giá trong thời gian tới.