Diễn biến khắc phục sự cố đứt cáp ngầm dẫn điện ra Phú Quốc

Trưa 4-12, tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết tính đến sáng 3-12, có 100% khách hàng sinh hoạt tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã được cấp điện trở lại sau sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, trong đó có khoảng 6.100 khách hàng khu vực Bắc Phú Quốc cấp điện luân phiên.

Huy động tối đa nguồn diesel cấp điện cho khách hàng

Theo Công ty Điện lực An Giang (PC An Giang), hiện đặc khu Phú Quốc được cấp điện từ 2 nguồn là đường dây 110kV 173 Hà Tiên – 172 Phú Quốc (có đoạn cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc) cấp điện cho trạm biến áp 110kV Phú Quốc và đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc đang vận hành cấp điện áp 110kV cấp điện cho trạm biến áp 110kV Nam Phú Quốc.

EVNSPC huy động toàn bộ máy phát diesel di động từ các công ty điện lực trực thuộc vận chuyển đến Phú Quốc để cấp điện cho khách hàng

Do 2 nguồn này chưa được liên kết mạch vòng, nên khi xảy ra sự cố cáp ngầm đã ảnh hưởng lớn đến công tác cung cấp điện.

Sau khi sự cố tuyến cáp ngầm 110kV Ha Tiên – Phú Quốc xảy ra vào lúc 13 giờ 15 ngày 29-11, đến 15 giờ cùng ngày cùng ngày PC An Giang đã thực hiện các thao tác chuyển một phần phụ tải từ trạm biến áp 110 kV Phú Quốc sang nhận điện của trạm biến áp 110kV Nam Phú Quốc qua đường dây 22kV để khôi phục cấp điện cho người dân.

Ngoài ra, PC An Giang đã vận động các khách hàng lớn có máy phát tự cấp điện (300 trạm khách hàng) để tận dụng công suất còn lại phục vụ cho các hộ dân; thực hiện sa thải các phụ tải khách hàng chuyên dùng, ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng như: trung tâm hành chính, bệnh viện, phòng cháy chữa cháy, trung tâm viễn thông, cấp nước, chợ đêm, khu phục vụ thi công sân bay quốc tế Phú Quốc và phụ tải sinh hoạt; thực hiện cắt điện luân phiên giữa các phát tuyến để đảm bảo phục vụ được nhiều khách hàng nhất, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Để cấp điện đến mức tối đa cho khách hàng, EVNSPC còn huy động toàn bộ máy phát diesel di động từ các công ty điện lực trực thuộc chuyển đến Phú Quốc để tăng nguồn cung cấp điện.

Tổng số máy phát huy động được đến nay là 20 máy, với công suất phát khoảng 3,5MW. Số máy diesel này sẵn sàng cấp điện luân phiên cho các trạm biến áp công cộng xa nguồn để cải thiện điện áp. Đến nay, toàn bộ khách hàng sinh hoạt, dân sinh đã được cấp điện, trong đó khoảng 6.100 khách hàng tại khu vực Bắc Phú Quốc cấp điện luân phiên.

Đội Quản lý điện Phú Quốc họp triển khai phương án đấu nối các máy phát diesel cấp điện cho khách hàng

Cùng với việc phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xử lý sự cố cáp ngầm, nhằm đảm bảo cấp điện ổn định cho Phú Quốc, EVNSPC đã chỉ đạo PC An Giang khẩn trương phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương liên quan triển khai xây dựng tạm đoạn đường dây trên không, với khoảng 5 trụ (tính từ trụ đấu nối cáp ngầm tiếp bờ hiện hữu) đến vị trí điểm sự cố.

Ngành điện gấp rút triển khai xây dựng tạm đoạn tuyến trên không với khoảng 5 trụ (tính từ trụ đấu nối cáp ngầm tiếp bờ hiện hữu) đến vị trí điểm sự cố.

Hiện tại, các vật tư, máy móc, thiết bị đã được tập kết tại hiện trường, các lực lượng thi công cũng đang gấp rút triển khai thi công đoạn tuyến trên không này.

Công tác đấu nối các máy phát diesel di động để cấp điện khách hàng

Tại cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo khắc phục sự cố mất điện trên địa bàn đặc khu Phú Quốc ngày 1-12, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của PC Aan Giang và các đơn vị liên quan những ngày qua trong việc đảm bảo cấp điện cho các phụ tải ưu tiên và sinh hoạt của người dân.

Các máy phát diesel di động đang vận hành cấp điện cho khách hàng

Ông Hồ Văn Mừng cho biết thêm, việc khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV dưới biển là phức tạp, mất nhiều thời gian, nguồn lực để xử lý. Do đó, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ giao Sở Xây dựng, Sở Công Thương phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố, cấp điện trở lại bình thường cho đặc khu Phú Quốc; tạo mọi điều kiện thuận lợi, thiết bị cần thiết cho PC Aan Giang trong quá trình khắc phục sự cố cáp ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc.

Sớm gỡ khó các công trình lưới điện trên đảo Phú Quốc

EVNSPC cho biết để khắc phục tình trạng 2 đường dây cấp điện cho đặc khu Phú Quốc chưa được liên kết mạch vòng, EVNSPC đã triển khai các công trình đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc, đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc, TBA 220kV Phú Quốc.

Tuy nhiên, thời gian qua, các công trình này gặp rất nhiều khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đã ảnh hưởng đến kế hoạch, phương án cung cấp điện cho đặc khu như trường hợp sự cố tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc.

Lực lượng chức năng có mặt trên sà lan thi công của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Thuận Thành KG, đơn vị thi công ép cọc thép đã ra sự cố tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, có dự phòng N-1, nhất là khi năm 2027, Phú Quốc sẽ đăng cai hội nghị APEC, rất cần sự chung tay, vào cuộc mạnh mẽ của các sở, ban, ngành địa phương và đơn vị liên quan để cùng tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đưa các công trình trên sớm đi vào vận hành.

Vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 29-11 xảy ra sự cố đường dây 110kV 173 Hà Tiên – 172 Phú Quốc làm mất điện TBA 110kV Phú Quốc, làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho đặc khu Phú Quốc. Theo ghi nhận ban đầu của các cơ quan chức năng địa phương, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành KG đang thi công dựng ép cọc sàn đạo trong hành lang an toàn của tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc thuộc bờ biển Hà Tiên. Việc ép cọc thép là nguyên nhân gây nên sự cố thuộc đoạn cáp ngầm 110kV cấp điện cho đặc khu Phú Quốc.



