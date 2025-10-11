Diễn biến mới nhất liên quan Fanpage của Shark Bình

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Diễn biến mới nhất liên quan Fanpage của Shark Bình

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Dân mạng phát hiện video chính thức buổi livestream mang chủ đề "Tư duy lãnh đạo trong thời kỳ biến động" của Shark Bình vào ngày 6-10 đã biến mất.

Nhiều người dùng phát hiện trên Fanpage tick xanh "Shark Nguyễn Hòa Bình" với hơn 713.000 lượt theo dõi đã có sự thay đổi.

Video Shark Bình livestream biến mất

Cụ thể, video giới thiệu cũng như video chính thức của buổi livestream mang chủ đề "Tư duy lãnh đạo trong thời kỳ biến động" vào ngày 6-10 của ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch tập đoàn NextTech, đã bất ngờ biến mất, chưa rõ nguyên nhân.

Vì vậy, bài đăng được ông Nguyễn Hòa Bình chia sẻ về tài khoản cá nhân xuất hiện kết quả: "Nội dung này hiện không hiển thị".

Động thái này diễn ra sau khi lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã đưa hàng chục thùng carton từ tòa nhà 18 Tam Trinh (Hà Nội) - nơi có trụ sở công ty của ông Bình - lên xe tải và rời đi.

Diễn biến mới nhất liên quan đến Shark Bình - Ảnh 3.

Phiên livestream trưa 6-10 không còn hiển thị

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 6-10, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an thành phố đã nhận đơn trình báo liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Theo đại tá Nguyễn Đức Long, ngay khi dư luận, báo chí phản ánh thông tin về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền số AntEx cũng như việc Shark Bình và đội ngũ phát triển đồng tiền số này có những tố cáo lẫn nhau, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định.

Qua rà soát các nguồn tin báo tố giác tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội báo cáo đã tiếp nhận 1 trường hợp có đơn liên quan việc đầu tư vào dự án tiền số AntEx. Đó là ông L.N.H. ở Ninh Bình, với số tiền thiệt hại 2.000 USD (tương đương 47 triệu đồng).

Công an TP Hà Nội khẳng định những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được Công an TP tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định, với tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

Trước đó, trong buổi livestream ngày 26-9 với chủ đề "Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro", Chủ tịch tập đoàn NextTech đã đưa ra nhiều nhận định khiến dư luận dậy sóng.

Dự án blockchain AntEx có vốn góp của Shark Bình từng gọi vốn hàng triệu USD nhưng sau đó sụp đổ, khiến không ít nhà đầu tư mất trắng.

Đáng chú ý, Shark Bình nhận mình cũng là nạn nhân vì bị "rút thảm". Ông chỉ thừa nhận sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do mình sáng lập tại dự án AntEx là trong vai trò nhà đầu tư.


Tin liên quan

Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx

Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx

(NLĐO)- Công ty này khẳng định AntEx là dự án đầu tư cá nhân của Shark Bình, không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của doanh nghiệp.

Thị trường tiền số hôm nay, 7-10: Thông tin mới nhất về Shark Bình

(NLĐO)- Theo các chuyên gia, nếu vượt 125.000 USD, giá Bitcoin có thể hướng tới 127.000–128.500 USD trong ngắn hạn

Shark Bình kinh doanh gì, giàu có cỡ nào?

(NLĐO) - Năm 19 tuổi, Shark Bình đã khởi nghiệp và tự thành lập 2 công ty, trong đó nổi bật là Peacesoft - đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm.

Shark Bình Nguyễn Hòa Bình Shark Nguyễn Hòa Bình livestream shark bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo