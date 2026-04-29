Diễn biến mới nhất về đợt không khí lạnh sát kỳ nghỉ lễ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ phổ biến 23-26 độ C.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng tới một số khu vực của miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo ngày 29-4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ.

Khu vực Hà Nội, sáng 29-4, có lúc có mưa rào và dông; trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-23 độ.

Các chuyên gia dự báo từ nay đến sáng 29-4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày và đêm 29-4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.