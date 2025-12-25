Diễn biến mới tại Sacombank sau khi ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền tổng giám đốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Diễn biến mới tại Sacombank sau khi ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền tổng giám đốc

Thái Phương

(NLĐO) - Hai ngày sau khi công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền tổng giám đốc, Sacombank thông báo đổi logo.

Ngày 25-12, Sacombank tiếp tục thông tin về việc thay đổi nhận diện thương hiệu.

Theo Sacombank, việc thay đổi logo nhằm khẳng định một giai đoạn phát triển mới về chiều sâu, chuẩn mực và bền vững. Với logo, tên thương hiệu "SACOMBANK" được trình bày bằng chữ in hoa, nét chữ chắc khỏe, cân đối, tạo cảm giác ổn định và tin cậy. Đây là những giá trị cốt lõi của một tổ chức tài chính đang bước vào giai đoạn vận hành chín muồi.

TIN LIÊN QUAN

Điểm nhấn trung tâm của logo là chữ "S" cách điệu, đặt trong một vòng tròn khép kín. Đây là chữ cái đầu của Sacombank, gợi nhắc trực diện đến tên thương hiệu đã gắn bó với nhiều thế hệ khách hàng, thể hiện sự stability (ổn định), sustainability (bền vững) và success (thịnh vượng).

Việc đổi logo được Sacombank tiến hành sau khi thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Đức Thụy (SN 1976, nguyên quán Ninh Bình) tốt nghiệp Đại học Bang Colorado (Colorado State University - Mỹ). Trước khi bước chân vào ngành ngân hàng, ông đã lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn ở nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới tại Sacombank với ông Nguyễn Đức thụy làm Quyền Tổng giám đốc - Ảnh 2.

Logo mới của Sacombank

Từ tháng 4-2021, ông Nguyễn Đức Thụy gia nhập ngành ngân hàng với vị trí Phó Chủ tịch HĐQT LPBank, sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 12-2022 đến cuối năm 2025.

Hiện Sacombank đang trong bối cảnh hoàn thiện đề án tái cơ cấu, tập trung giảm tỉ lệ nợ xấu, cải thiện về năng lực điều hành hoạt động và biên lợi nhuận (NIM), xử lý triệt để những vấn đề còn tồn đọng; đồng thời nâng cao mức độ bao phủ dự phòng cho các danh mục còn lại theo lộ trình.

Diễn biến mới tại Sacombank với ông Nguyễn Đức thụy làm Quyền Tổng giám đốc - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đức Thụy

Cổ phiếu STB của Sacombank cũng biến động liên tục vài ngày qua. Sau khi tăng trần 3 phiên liên tiếp, cổ phiếu STB bất ngờ đảo chiều, giảm mạnh gần 5% vào hôm nay, 25-12, xuống mức 55.900 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan

Sacombank sắp bầu thêm 4 thành viên hội đồng quản trị

Sacombank sắp bầu thêm 4 thành viên hội đồng quản trị

(NLĐO) - Hiện tại, HĐQT Sacombank có 7 thành viên, trong đó ông Dương Công Minh đang giữ chức Chủ tịch và ông Phạm Văn Phong làm Phó Chủ tịch

Vừa rời chức Chủ tịch HĐQT LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhận Quyền Tổng Giám đốc Sacombank

(NLĐO) – Ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhận vai trò Quyền Tổng giám đốc Sacombank ngay sau khi hoàn tất chuyển giao tại LPBank.

VN-Index "bùng nổ" gần 47 điểm: Cổ phiếu Sacombank và Vingroup gây bất ngờ

(NLĐO) - Thị trường chứng khoán ngày 22-12 chứng kiến một phiên giao dịch "bùng nổ" khi VN-Index tăng dựng đứng gần 50 điểm, dễ dàng vượt mốc 1.750 điểm

ngân hàng LPBank Sacombank bầu Thụy ông nguyễn đức thụy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo