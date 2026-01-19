Thu hồi, tước giấy phép hàng loạt thương nhân xăng dầu

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), trong năm 2025, công tác chấn chỉnh hệ thống phân phối xăng dầu được tăng cường.



Bộ Công Thương cho biết một số thương nhân xăng dầu chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định

Trong năm 2025, Bộ Công Thương đã thu hồi giấy xác nhận của 1 thương nhân đầu mối và 8 thương nhân phân phối, tước giấy xác nhận của 8 thương nhân phân phối khác; xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 thương nhân phân phối không đủ điều kiện kinh doanh.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại, như việc một số thương nhân chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định, chưa đáp ứng kế hoạch tổng nguồn tối thiểu được phân giao; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm ở một số thời điểm, địa bàn chưa thực sự đồng bộ.

Hồi cuối năm ngoái 2025, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu với Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Liên Kết. Quyết định được ban hành trên cơ sở các Nghị định và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; căn cứ giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp ngày 2-2-2021, có hiệu lực đến hết ngày 2-2-2026.

Trước đó, Bộ Công Thương ban hành quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với Công ty CP Thương mại Dầu khí Đại Long. Điều đáng chú ý, việc thu hồi này dựa trên cơ sở đề nghị của chính doanh nghiệp tại Văn bản số 15 ngày 15-12-2025 về việc xin thôi làm thương nhân phân phối xăng dầu và trả lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối.

Trong năm 2026, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.

Theo bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, điểm thay đổi lớn nhất trong Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu chính là cơ chế giá. Theo đó, thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và trong một số trường hợp, thương nhân bán lẻ sẽ được quyết định giá bán.

"Việc trao quyền quyết định giá sẽ làm thay đổi gần như toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu hiện nay. Các cửa hàng bán lẻ sẽ phải lựa chọn: Hoặc tham gia hệ thống phân phối để áp dụng giá của thương nhân đầu mối, hoặc trở thành thương nhân bán lẻ độc lập và tự quyết định giá" - bà Hiền phân tích.

Bà Hiền đánh giá sự thay đổi này sẽ kéo theo sự tái cấu trúc mạnh mẽ của hệ thống phân phối, đòi hỏi cơ quan quản lý, đặc biệt là Sở Công Thương các địa phương, phải giám sát chặt chẽ để bảo đảm thị trường vận hành minh bạch, không phát sinh tiêu cực.