Diễn biến mới vụ hàng ngàn container sầu riêng ùn ứ

Ngày 27-10, ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, cho hay với sự vào cuộc nhanh chóng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các container sầu riêng bị kẹt trên đường hoặc chưa xét nghiệm đã được xử lý nhanh chóng.

Các doanh nghiệp đã có thể xuất hàng trở lại và phần nào yên tâm hơn.

Tuy nhiên, theo ông Trung, những lô hàng bị kẹt trước đó vẫn bị thiệt hại rất lớn.

"Doanh nghiệp mua tuyển chọn hàng loại A để xuất khẩu nhưng chờ kết quả xét nghiệm quá lâu phải quay đầu bán nội địa với giá hàng chợ (loại C), chỉ bằng 50% giá. Mỗi container có giá khoảng 2 tỉ đồng, nên thiệt hại là không nhỏ" – ông Trung nói.

Tại Đắk Lắk, ông Đ.T., chủ vựa sầu riêng trên Quốc lộ 29, cho biết các vựa hoạt động cầm chừng, chủ yếu bán cho thị trường trong nước và một số thị trường ngoài Trung Quốc. "Do tiêu thụ khó, vựa phải tuyển hàng kỹ hơn; nhiều quả trước đây tính loại A nay chỉ còn loại B, loại B xuống loại C, mỗi loại cách nhau 20.000 đồng/kg. Nhiều thương lái từng đặt cọc giá cao, giờ giá giảm bất ngờ phải năn nỉ nhà vườn giảm giá để khỏi mất tiền cọc" – ông T. chia sẻ.

Về phía nông dân, nhiều nhà vườn đang neo trái trên cây chờ giá tốt hơn, chỉ thu hoạch những quả chín hoặc sắp rụng để tránh thất thoát.

Tiêu thụ sầu riêng đang giai đoạn khó khăn

Trước những khó khăn của ngành, hiện giá sầu riêng vẫn chưa tăng trở lại. Tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, sầu riêng Dona (Thái, Monthong) loại VIP đang được thu mua ở mức 90.000 đồng/kg; loại A 78.000 – 85.000 đồng/kg; loại B 60.000 – 65.000 đồng/kg; loại kem, hàng dạt 27.000 – 30.000 đồng/kg.

Tại miền Tây, sầu riêng Ri 6 loại A có giá khoảng 80.000 đồng/kg; loại B 65.000 đồng/kg; loại C 45.000 đồng/kg, giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với tuần trước.

So với đầu tháng 10-2025, mặt bằng giá hiện giảm 20.000 – 25.000 đồng/kg.

Dù mức giảm khiến nông dân thiệt hại đáng kể nhưng tính chung toàn vụ, chi phí sản xuất vẫn bảo đảm lợi nhuận.