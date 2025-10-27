Diễn biến mới vụ hàng ngàn container sầu riêng ùn ứ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Diễn biến mới vụ hàng ngàn container sầu riêng ùn ứ

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Nhiều container sầu riêng bị ách tắc trong khâu xét nghiệm khiến doanh nghiệp xuất khẩu phải bán lại dưới 50% giá vốn, thiệt hại tiền tỉ

Ngày 27-10, ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, cho hay với sự vào cuộc nhanh chóng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các container sầu riêng bị kẹt trên đường hoặc chưa xét nghiệm đã được xử lý nhanh chóng.

TIN LIÊN QUAN

Các doanh nghiệp đã có thể xuất hàng trở lại và phần nào yên tâm hơn.

Tuy nhiên, theo ông Trung, những lô hàng bị kẹt trước đó vẫn bị thiệt hại rất lớn.

"Doanh nghiệp mua tuyển chọn hàng loại A để xuất khẩu nhưng chờ kết quả xét nghiệm quá lâu phải quay đầu bán nội địa với giá hàng chợ (loại C), chỉ bằng 50% giá. Mỗi container có giá khoảng 2 tỉ đồng, nên thiệt hại là không nhỏ" – ông Trung nói.

Tại Đắk Lắk, ông Đ.T., chủ vựa sầu riêng trên Quốc lộ 29, cho biết các vựa hoạt động cầm chừng, chủ yếu bán cho thị trường trong nước và một số thị trường ngoài Trung Quốc. "Do tiêu thụ khó, vựa phải tuyển hàng kỹ hơn; nhiều quả trước đây tính loại A nay chỉ còn loại B, loại B xuống loại C, mỗi loại cách nhau 20.000 đồng/kg. Nhiều thương lái từng đặt cọc giá cao, giờ giá giảm bất ngờ phải năn nỉ nhà vườn giảm giá để khỏi mất tiền cọc" – ông T. chia sẻ.

Về phía nông dân, nhiều nhà vườn đang neo trái trên cây chờ giá tốt hơn, chỉ thu hoạch những quả chín hoặc sắp rụng để tránh thất thoát.

Doanh nghiệp thiệt hại tiền tỉ Do ách tắc xét nghiệm giá sầu riêng hôm nay giảm mạnh - Ảnh 2.

Tiêu thụ sầu riêng đang giai đoạn khó khăn

Trước những khó khăn của ngành, hiện giá sầu riêng vẫn chưa tăng trở lại. Tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, sầu riêng Dona (Thái, Monthong) loại VIP đang được thu mua ở mức 90.000 đồng/kg; loại A 78.000 – 85.000 đồng/kg; loại B 60.000 – 65.000 đồng/kg; loại kem, hàng dạt 27.000 – 30.000 đồng/kg.

Tại miền Tây, sầu riêng Ri 6 loại A có giá khoảng 80.000 đồng/kg; loại B 65.000 đồng/kg; loại C 45.000 đồng/kg, giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với tuần trước.

So với đầu tháng 10-2025, mặt bằng giá hiện giảm 20.000 – 25.000 đồng/kg.

Dù mức giảm khiến nông dân thiệt hại đáng kể nhưng tính chung toàn vụ, chi phí sản xuất vẫn bảo đảm lợi nhuận.

Tin liên quan

Giá sầu riêng hôm nay 23-10: Thêm lý do khiến giá sầu riêng giảm mạnh

Giá sầu riêng hôm nay 23-10: Thêm lý do khiến giá sầu riêng giảm mạnh

(NLĐO) – Một số vựa bất ngờ tạm ngưng thu mua sầu riêng khiến thương lái và nông dân lo lắng, đặc biệt là những vườn đang tới kỳ thu hoạch.

Giá sầu riêng hôm nay 20-10: Sầu riêng hết mùa, khan hiếm sao giá bất ngờ giảm sâu?

(NLĐO) – Sầu riêng hiện vẫn ở giai đoạn khan hiếm, thậm chí có doanh nghiệp nghỉ xả hơi nhưng giá sầu riêng vẫn tụt

Xuất khẩu dừa tươi nhìn từ bài học sầu riêng, thanh long

Sau thời gian ngắn tăng trưởng mạnh mẽ, xuất khẩu dừa tươi của Việt Nam đang xuất hiện những dấu hiệu bất ổn

sầu riêng Ri 6 giá sầu riêng hôm nay Dona LÊ ANH TRUNG
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo