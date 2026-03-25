Diễn biến mới vụ nữ nhân viên mang bầu bị cho ra ngồi ở phòng bảo vệ

Ngày 25-3, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp làm việc với Ban giám đốc, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH T. V. (Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, phường Trấn Biên) và người lao động Lê Thị Kiều Oanh liên quan đơn khiếu nại của chị Oanh về việc điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Nữ lao động mang bầu bị cho ra phòng bảo vệ ngồi nay đã được công ty bố trí lại công việc cũ

Cụ thể, biên bản giải quyết đơn thư khiếu nại nêu rõ, việc công ty đơn phương điều chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động, chị Lê Thị Kiều Oanh yêu cầu Công ty chuyển về làm việc tại bộ phận QA theo đúng công việc trước đây đã làm.

Qua xem xét đơn khiếu nại cũng như yêu cầu của chị Lê Thị Kiều Oanh, công ty chấp thuận sẽ bố trí lại công việc QA (theo dõi, giám sát quy trình sản xuất hàng hóa) và làm theo công việc cũ trước đó.

Riêng ngày 27-10-2025, hai bên đã thỏa thuận đồng ý xuống may mẫu làm việc, nhưng trong thời gian chuyển xuống bản thân chị Oanh cũng không biết mình có thai và công ty cũng không biết công nhân Oanh có thai.

Như đã đưa tin, khoảng 1 tuần trước đó, chị Lê Thị Kiều Oanh đã gửi đơn khiếu nại tới Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế tỉnh Đồng Nai về việc điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Theo đơn của chị Oanh, năm 2021, chị và công ty thỏa thuận thay đổi công việc từ nhân viên nhân sự sang làm nhân viên QA.

Đến ngày 27-10-2025, chị được trao đổi là công ty điều chuyển xuống làm tại bộ phận may mẫu, công việc cụ thể là làm báo cáo cho bộ phận, không phải lao động chân tay, nhưng khi xuống làm việc thực tế thì phải bưng bê hàng hóa rất nhiều.

Tháng 11-2025, chị bị sảy thai. Sau đó, chị trình bày khó khăn cho công ty và đề nghị được chuyển về làm việc tại bộ phận QA theo đúng hợp đồng lao động mà 2 bên đã thỏa thuận nhưng công ty không giải quyết.

Đến ngày 25-2-2026, chị Oanh đi siêu âm kiểm tra tại bệnh viện thì kết quả mang thai hơn 7 tuần và báo cáo công ty. Cũng trong đơn khiếu nại, chị Oanh cho biết, ngày 17-3-2026, chị bị “áp giải” ra phòng bảo vệ để ngồi vừa nóng và bí bức nên cảm thấy mệt.

Trong 2 ngày (sáng 21-3 và chiều 23-3), chị Oanh phải ngồi ở phòng bảo vệ của công ty, đặt sát mặt đường nơi có rất nhiều người qua lại. Tại phòng bảo vệ, ngoài chị Oanh còn có những người đàn ông khác ngồi bên cạnh.

Riêng ngày 24-3, chị bị công ty cho ra ngồi tuyển dụng lao động, đối diện với phòng bảo vệ. Theo chị Oanh, việc nhiều ngày chị đã phải ngồi ở phòng bảo vệ khiến chị cảm thấy bị cô lập, như bị giam lỏng, bị đồng nghiệp xa lánh, kỳ thị và hiện chị đang cảm thấy rất hoang mang, lo lắng.