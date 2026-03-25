Diễn biến mới vụ nữ nhân viên mang bầu bị cho ra ngồi ở phòng bảo vệ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Diễn biến mới vụ nữ nhân viên mang bầu bị cho ra ngồi ở phòng bảo vệ

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Qua xem xét đơn khiếu nại cũng như yêu cầu của chị Lê Thị Kiều Oanh, công ty chấp thuận sẽ bố trí lại công việc cũ trước đó

Ngày 25-3, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp làm việc với Ban giám đốc, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH T. V. (Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, phường Trấn Biên) và người lao động Lê Thị Kiều Oanh liên quan đơn khiếu nại của chị Oanh về việc điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Vụ nữ lao động mang thai ‘kêu cứu’, công ty đã bố trí lại công như cũ - Ảnh 1.

Nữ lao động mang bầu bị cho ra phòng bảo vệ ngồi nay đã được công ty bố trí lại công việc cũ

Cụ thể, biên bản giải quyết đơn thư khiếu nại nêu rõ, việc công ty đơn phương điều chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động, chị Lê Thị Kiều Oanh yêu cầu Công ty chuyển về làm việc tại bộ phận QA theo đúng công việc trước đây đã làm.

Qua xem xét đơn khiếu nại cũng như yêu cầu của chị Lê Thị Kiều Oanh, công ty chấp thuận sẽ bố trí lại công việc QA (theo dõi, giám sát quy trình sản xuất hàng hóa) và làm theo công việc cũ trước đó.

Riêng ngày 27-10-2025, hai bên đã thỏa thuận đồng ý xuống may mẫu làm việc, nhưng trong thời gian chuyển xuống bản thân chị Oanh cũng không biết mình có thai và công ty cũng không biết công nhân Oanh có thai.

Như đã đưa tin, khoảng 1 tuần trước đó, chị Lê Thị Kiều Oanh đã gửi đơn khiếu nại tới Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế tỉnh Đồng Nai về việc điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Theo đơn của chị Oanh, năm 2021, chị và công ty thỏa thuận thay đổi công việc từ nhân viên nhân sự sang làm nhân viên QA.

Đến ngày 27-10-2025, chị được trao đổi là công ty điều chuyển xuống làm tại bộ phận may mẫu, công việc cụ thể là làm báo cáo cho bộ phận, không phải lao động chân tay, nhưng khi xuống làm việc thực tế thì phải bưng bê hàng hóa rất nhiều. 

Tháng 11-2025, chị bị sảy thai. Sau đó, chị trình bày khó khăn cho công ty và đề nghị được chuyển về làm việc tại bộ phận QA theo đúng hợp đồng lao động mà 2 bên đã thỏa thuận nhưng công ty không giải quyết.

Đến ngày 25-2-2026, chị Oanh đi siêu âm kiểm tra tại bệnh viện thì kết quả mang thai hơn 7 tuần và báo cáo công ty. Cũng trong đơn khiếu nại, chị Oanh cho biết, ngày 17-3-2026, chị bị “áp giải” ra phòng bảo vệ để ngồi vừa nóng và bí bức nên cảm thấy mệt.

Trong 2 ngày (sáng 21-3 và chiều 23-3), chị Oanh phải ngồi ở phòng bảo vệ của công ty, đặt sát mặt đường nơi có rất nhiều người qua lại. Tại phòng bảo vệ, ngoài chị Oanh còn có những người đàn ông khác ngồi bên cạnh.

Riêng ngày 24-3, chị bị công ty cho ra ngồi tuyển dụng lao động, đối diện với phòng bảo vệ. Theo chị Oanh, việc nhiều ngày chị đã phải ngồi ở phòng bảo vệ khiến chị cảm thấy bị cô lập, như bị giam lỏng, bị đồng nghiệp xa lánh, kỳ thị và hiện chị đang cảm thấy rất hoang mang, lo lắng.

Tin liên quan

Bấp bênh lao động thời vụ

Người lao động làm việc thời vụ vì lợi ích trước mắt, song bấp bênh về việc làm, đối mặt nhiều nguy cơ và thiệt thòi quyền lợi

Người lao động dễ mắc bệnh do áp lực và môi trường làm việc

(NLĐO) - LĐLĐ TPHCM phối hợp với Bệnh viện Gia An 115 và một số cơ sở y tế khác tổ chức khám sức khỏe cho công nhân.

Bất bình đẳng giới trong lao động: Không chỉ là chuyện lương

(NLĐO)- Tình trạng phân biệt đối xử, bất bình đẳng giới tính còn xảy ra phổ biến khiến lao động nữ gặp rất nhiều rào cản trong quá trình lao động và thăng tiến.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo