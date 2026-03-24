Người lao động dễ mắc bệnh do áp lực và môi trường làm việc

Chiều tối 24-3, LĐLĐ TPHCM và Công ty TNHH Bệnh viện Gia An 115 đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho công nhân, người lao động trên địa bàn TPHCM.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo biên bản ghi nhớ, LĐLĐ TPHCM sẽ giao Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Gia An 115 phối hợp với Ban Giám đốc Bệnh viện và các khoa, phòng chuyên môn của bệnh viện trong việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình khám sức khỏe cho công nhân, người lao động.

Dự kiến trong năm 2026, Bệnh viện Gia An 115 sẽ xây dựng các gói khám phù hợp và thực hiện khám, tư vấn sức khỏe cho khoảng 5.000 công nhân lao động.

Tỉ lệ phát hiện bệnh lý cao

TS-BS Nguyễn Đức Lộc, Quyền giám đốc điều hành Bệnh viện Gia An 115, cho biết do điều kiện môi trường làm việc, áp lực do cường độ công việc và hạn chế trong việc chăm sóc sức khỏe nên công nhân lao động dễ mắc các bệnh nghề nghiệp.

TS-BS Nguyễn Đức Lộc chia sẻ thông tin tại chương trình

Theo số liệu thống kê từ đợt khám sức khỏe cho công nhân lao động trước đó, trong số hơn 260 công nhân được thăm khám, tỉ lệ phát hiện bệnh lý chiếm khoảng 30%, nhất là các bệnh rối loạn chuyển hóa lipid, gan nhiễm mỡ, tật khúc xạ, tăng huyết áp. Đặc biệt, một số trường hợp phát hiện tổn thương phổi, sỏi túi mật, thiếu máu, bướu giáp…

Từ kết quả trên, TS-BS Nguyễn Đức Lộc cho biết việc tầm soát bệnh tật cho công nhân lao động là rất quan trọng, giúp họ phát hiện sớm bệnh tật để có hướng điều trị hiệu quả đồng thời nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân. Đây cũng là mục tiêu của tổ chức Công đoàn Thành phố và Bệnh viện Gia An 115 sẵn sàng đồng hành vì mục tiêu chung này.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và Bệnh viện Gia An 115 ký kết biên bản ghi nhớ

Vì lợi ích lâu dài cho người lao động

LĐLĐ TP cũng cho biết thêm ngoài Bệnh viện Gia An 115, Công đoàn Thành phố còn phối hợp với các cơ sở y tế khác để thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe cho công nhân, người lao động. Dự kiến trong năm 2026 sẽ thực hiện cho khoảng 30.000 trường hợp.

LĐLĐ TPHCM mong muốn tất cả người lao động đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe

"Về lâu dài, LĐLĐ TP mong muốn với sự chung tay của các bên, tất cả công nhân lao động đều được tiếp cận các dịch vụ khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe hàng năm. Từ đó kịp thời phát hiện các bệnh lý để điều trị hiệu quả với chi phí thấp" - ông Võ Khắc Thái, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, cho biết.