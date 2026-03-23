HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Bất bình đẳng giới trong lao động: Không chỉ là chuyện lương

Thanh Nga

(NLĐO)- Tình trạng phân biệt đối xử, bất bình đẳng giới tính còn xảy ra phổ biến khiến lao động nữ gặp rất nhiều rào cản trong quá trình lao động và thăng tiến.

Chiều 23-3, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công năm 2026 với chuyên đề "Chuyên đề về Bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động Công đoàn" cho 375 cán bộ Công đoàn là chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban nữ công, cán bộ phụ trách nữ công tại các Công đoàn phường, xã, các Tổ công tác quản lý địa bàn.

Nhận diện các tình huống bất bình đẳng giới trong lao động - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Kim Loan- Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, luật gia Nguyễn Phan Bảo Khuyên - Chuyên viên Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM đã hướng dẫn các cán bộ Công đoàn về quy trình thành lập và hoạt động của ban nữ công Công đoàn cơ sở, các kiến thức về bình đẳng giới, nâng cao năng lực lồng ghép về bình đẳng giới trong xây dựng và thực hiện chính sách, phúc lợi tại đơn vị.

Nhận diện các tình huống bất bình đẳng giới trong lao động - Ảnh 2.

Báo cáo viên hướng dẫn quy trình thành lập ban nữ công và các kiến thức về bình đẳng giới

Bà Khuyên cho biết trên thực tế lao động nữ gặp rất nhiều rào cản trong quá trình lao động và thăng tiến cũng như còn nhiều tình huống bất bình đẳng giới trong lao động.

Chẳng hạn như tình huống một đơn vị quy định tiêu chí xét danh hiệu lao động tiên tiến là không nghỉ quá 3 ngày/năm, gây bất lợi cho lao động nữ giai đoạn nuôi con nhỏ (do hay gặp phải tình huống xin nghỉ phép để chăm con ốm). Hoặc một số doanh nghiệp rao tuyển lao động cả nam lẫn nữ nhưng thực tế khi sàng lọc hồ sơ sẽ ưu tiên lao động nam…

Nhận diện các tình huống bất bình đẳng giới trong lao động - Ảnh 3.

Đại diện các tổ thảo luận trình bày về cách xử lý các tình huống

Thông qua hội nghị này, các báo cáo viên giúp cán bộ Công đoàn nhận diện các tình huống bất bình đẳng giới đồng thời cùng với họ trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết. Từ đó, góp phần nâng cao khả năng thương lượng cũng như phát huy vai trò của Công đoàn trong thúc đẩy bình đẳng giới trong doanh nghiệp.

Nhận diện các tình huống bất bình đẳng giới trong lao động - Ảnh 4.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM tặng quà cho cán bộ nữ công

Bên cạnh đó, chương trình cũng cung cấp các giải pháp thiết thực trong việc chăm sóc sức khỏe chủ động, giúp cán bộ Công đoàn luôn tự tin, đủ sức khỏe để thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ trong tình hình mới.

Tin liên quan

Hà Nội: Bảo đảm bình đẳng giới theo quy định pháp luật

LĐLĐ TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ (LĐN) năm 2022. Theo đó, LĐLĐ TP Hà Nội chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức khảo sát, kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp (DN) có đông LĐN (từ 10 LĐN trở lên) trên địa bàn quản lý.

Đồng Tháp: Hiến kế nâng cao chất lượng hoạt động nữ công

LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp sáng 29-10 đã tổ chức hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công Công đoàn (CĐ) cơ sở".

Truyền thông về bình đẳng giới cho công nhân

LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM vừa qua tổ chức buổi truyền thông về bình đẳng giới cho hơn 210 đoàn viên tại Công ty TNHH Phát triển thương mại Tuyết Hạnh.

công đoàn cơ sở bất bình đẳng giới bình đẳng giới lao động nữ công tác nữ công
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo