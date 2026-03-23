Bất bình đẳng giới trong lao động: Không chỉ là chuyện lương

Chiều 23-3, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công năm 2026 với chuyên đề "Chuyên đề về Bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động Công đoàn" cho 375 cán bộ Công đoàn là chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban nữ công, cán bộ phụ trách nữ công tại các Công đoàn phường, xã, các Tổ công tác quản lý địa bàn.

Bà Nguyễn Kim Loan- Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, luật gia Nguyễn Phan Bảo Khuyên - Chuyên viên Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM đã hướng dẫn các cán bộ Công đoàn về quy trình thành lập và hoạt động của ban nữ công Công đoàn cơ sở, các kiến thức về bình đẳng giới, nâng cao năng lực lồng ghép về bình đẳng giới trong xây dựng và thực hiện chính sách, phúc lợi tại đơn vị.

Báo cáo viên hướng dẫn quy trình thành lập ban nữ công và các kiến thức về bình đẳng giới

Bà Khuyên cho biết trên thực tế lao động nữ gặp rất nhiều rào cản trong quá trình lao động và thăng tiến cũng như còn nhiều tình huống bất bình đẳng giới trong lao động.

Chẳng hạn như tình huống một đơn vị quy định tiêu chí xét danh hiệu lao động tiên tiến là không nghỉ quá 3 ngày/năm, gây bất lợi cho lao động nữ giai đoạn nuôi con nhỏ (do hay gặp phải tình huống xin nghỉ phép để chăm con ốm). Hoặc một số doanh nghiệp rao tuyển lao động cả nam lẫn nữ nhưng thực tế khi sàng lọc hồ sơ sẽ ưu tiên lao động nam…

Thông qua hội nghị này, các báo cáo viên giúp cán bộ Công đoàn nhận diện các tình huống bất bình đẳng giới đồng thời cùng với họ trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết. Từ đó, góp phần nâng cao khả năng thương lượng cũng như phát huy vai trò của Công đoàn trong thúc đẩy bình đẳng giới trong doanh nghiệp.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM tặng quà cho cán bộ nữ công

Bên cạnh đó, chương trình cũng cung cấp các giải pháp thiết thực trong việc chăm sóc sức khỏe chủ động, giúp cán bộ Công đoàn luôn tự tin, đủ sức khỏe để thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ trong tình hình mới.