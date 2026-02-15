HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Diễn biến mới vụ việc nữ tài xế lái xe tông tử vong chủ tịch xã sau khi uống 8 lon bia

Cao Nguyên

(NLĐO) – Không đồng tình với bản án 3 năm tù dành cho nữ tài xế lái xe tông tử vong chủ tịch xã đang làm nhiệm vụ, gia đình bị hại sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm.

Ngày 15-2, luật sư Phan Ngọc Nhàn, Văn phòng luật sư Thanh Nhàn - đại diện gia đình ông Lê Phước Toàn (SN 1981, nguyên Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) - cho biết gia đình bị hại sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm.

Nữ tài xế tông tử vong chủ tịch xã sau khi uống bia: Diễn biến mới vụ án 2026 - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Cẩm Chi thời điểm ra cơ quan công an trình diện

Theo luật sư Nhàn, gia đình ông Toàn không đồng tình với mức án và một số nội dung trong bản án nên quyết định kháng cáo.

Trước đó, ngày 12-2, TAND Khu vực 5 - Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tại phiên tòa, bị cáo Chi thừa nhận hành vi phạm tội của mình và trước đó đã bồi thường 500 triệu đồng cho gia đình ông Toàn.

Một nguồn tin cho biết, bị cáo Chi đang nuôi con nhỏ nên nếu bản án có hiệu lực pháp luật thì phải chờ con đến 36 tháng tuổi mới phải chấp hành án.

Theo nội dung vụ án, khoảng 18 giờ ngày 3-10-2025, bà Chi điều khiển ô tô đến quán nhậu trên địa bàn xã Đray Bhăng để phụ nấu ăn với bạn.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, bà Chi cùng chủ quán và 7 người đàn ông khác tham gia bữa tiệc tối, có uống bia.

Đến 21 giờ cùng ngày, mẹ chồng gọi điện thoại nói bà Chi về nhà do con nhỏ đang khóc. Do đó, bà Chi điều khiển xe về nhà.

Quá trình di chuyển trên Quốc lộ 27, do không chú ý quan sát, bà Chi đã lái xe tông vào ông Lê Phước Toàn. Thời điểm này, ông Toàn đang làm nhiệm vụ chỉ đạo điều tiết giao thông do đoạn đường bị ngập nước, tiềm ẩn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cú tông mạnh khiến ông Toàn văng xa, tử vong.

Bà Chi sau đó lái xe về nhà cho con ăn rồi gọi một người bạn đến đón. Quá trình rời nhà, bà Chi vứt điện thoại bên đường và nói với bạn rằng có cãi nhau với chồng nên cả hai ngủ trên xe.

Sáng hôm sau, bà Chi mượn điện thoại của bạn gọi cho chồng và nhận được thông tin ông Toàn đã tử vong. Sau đó, bà Chi đến cơ quan công an đầu thú.

Tại thời điểm này, qua kiểm tra nồng độ cồn, cơ quan chức năng xác định bà Chi không vi phạm.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, bà Chi thừa nhận có sử dụng rượu bia, phù hợp với lời khai của các nhân chứng.

Trích xuất camera, cơ quan điều tra xác định bà Chi đã uống khoảng 8 lon bia (thể tích 330ml, nồng độ cồn 4,5%) tại quán nhậu trước khi lái xe con về nhà và gây tai nạn.

Tin liên quan

Lái xe sau khi ăn nhậu, tông tử vong chủ tịch xã, nữ tài xế lãnh án

Lái xe sau khi ăn nhậu, tông tử vong chủ tịch xã, nữ tài xế lãnh án

(NLĐO) – Sau khi nhậu khoảng tám lon bia, nữ tài xế lái xe con về nhà thì tông tử vong Chủ tịch UBND xã đang làm nhiệm vụ chỉ đạo điều tiết giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk gửi thư chia buồn cùng gia đình chủ tịch xã hy sinh

(NLĐO) - UBND tỉnh Đắk Lắk vô cùng thương tiếc khi nhận được tin ông Lê Phước Toàn đã hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống mưa lũ, bảo đảm an toàn giao thông

nồng độ cồn tỉnh Đắk Lắk nữ tài xế tông chủ tịch xã tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo