Ngày 15-2, luật sư Phan Ngọc Nhàn, Văn phòng luật sư Thanh Nhàn - đại diện gia đình ông Lê Phước Toàn (SN 1981, nguyên Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) - cho biết gia đình bị hại sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bà Lê Thị Cẩm Chi thời điểm ra cơ quan công an trình diện

Theo luật sư Nhàn, gia đình ông Toàn không đồng tình với mức án và một số nội dung trong bản án nên quyết định kháng cáo.

Trước đó, ngày 12-2, TAND Khu vực 5 - Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tại phiên tòa, bị cáo Chi thừa nhận hành vi phạm tội của mình và trước đó đã bồi thường 500 triệu đồng cho gia đình ông Toàn.

Một nguồn tin cho biết, bị cáo Chi đang nuôi con nhỏ nên nếu bản án có hiệu lực pháp luật thì phải chờ con đến 36 tháng tuổi mới phải chấp hành án.

Theo nội dung vụ án, khoảng 18 giờ ngày 3-10-2025, bà Chi điều khiển ô tô đến quán nhậu trên địa bàn xã Đray Bhăng để phụ nấu ăn với bạn.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, bà Chi cùng chủ quán và 7 người đàn ông khác tham gia bữa tiệc tối, có uống bia.

Đến 21 giờ cùng ngày, mẹ chồng gọi điện thoại nói bà Chi về nhà do con nhỏ đang khóc. Do đó, bà Chi điều khiển xe về nhà.

Quá trình di chuyển trên Quốc lộ 27, do không chú ý quan sát, bà Chi đã lái xe tông vào ông Lê Phước Toàn. Thời điểm này, ông Toàn đang làm nhiệm vụ chỉ đạo điều tiết giao thông do đoạn đường bị ngập nước, tiềm ẩn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cú tông mạnh khiến ông Toàn văng xa, tử vong.

Bà Chi sau đó lái xe về nhà cho con ăn rồi gọi một người bạn đến đón. Quá trình rời nhà, bà Chi vứt điện thoại bên đường và nói với bạn rằng có cãi nhau với chồng nên cả hai ngủ trên xe.

Sáng hôm sau, bà Chi mượn điện thoại của bạn gọi cho chồng và nhận được thông tin ông Toàn đã tử vong. Sau đó, bà Chi đến cơ quan công an đầu thú.

Tại thời điểm này, qua kiểm tra nồng độ cồn, cơ quan chức năng xác định bà Chi không vi phạm.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, bà Chi thừa nhận có sử dụng rượu bia, phù hợp với lời khai của các nhân chứng.

Trích xuất camera, cơ quan điều tra xác định bà Chi đã uống khoảng 8 lon bia (thể tích 330ml, nồng độ cồn 4,5%) tại quán nhậu trước khi lái xe con về nhà và gây tai nạn.