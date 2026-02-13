Lái xe sau khi ăn nhậu, tông tử vong chủ tịch xã, nữ tài xế lãnh án

TAND khu vực 5 - Đắk Lắk vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) 3 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can bà Lê Thị Cẩm Chi

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18 giờ ngày 3-10-2025, bà Chi điều khiển xe con đến quán của một người quen để phụ nấu ăn.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, bà Chi cùng với chủ nhà và bảy người đàn ông khác tổ chức ăn cơm, uống bia.

Bà Chi đã uống khoảng tám lon bia (thể tích mỗi lon 330 ml, nồng độ cồn 4,5%).

Đến hơn 21 giờ cùng ngày, bà Chi điều khiển xe con rời quán để về nhà.

Khi di chuyển trên Quốc lộ 27 (đoạn qua thôn 4, xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) do không chú ý quan sát, bà Chi điều khiển xe tông trúng ông Lê Phước Toàn (SN 1981, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng), khi ông này đang chỉ đạo điều tiết giao thông trên đoạn đường đang bị ngập nước.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng ông Toàn đã tử vong.

Riêng bà Chi đã rời khỏi hiện trường, về nhà cho con ăn.

Sau đó, bà Chi rời khỏi nhà, bịa chuyện cãi nhau với chồng rồi nhờ một người bạn đến đón, ngủ qua đêm trên xe cùng bạn. Trong quá trình đó, bà Chi cũng tắt nguồn rồi vứt bỏ điện thoại của mình. Sáng hôm sau, bà Chi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú.