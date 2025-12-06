HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Diễn biến sức khỏe 2 cô gái nhảy lầu để thoát thân trong vụ cháy khiến 4 người tử vong ở TP HCM

Hải Yến

(NLĐO) - 2 nữ nạn nhân 18 và 21 tuổi sau khi nhảy từ trên cao xuống thoát thân khỏi đám cháy được đưa đi cấp cứu hiện sức khỏe tạm ổn định.

Ngày 5-12, liên quan đến vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh-TPHCM), TS-BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực chống độc-Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM), cho biết bệnh viện tiếp nhận 2 nạn nhân là chị T.T.T.T (21tuổi) và T.T.N.K (18 tuổi). Hiện sức khỏe cả hai đã tạm ổn định và đang được theo dõi đặc biệt.

Sức khoẻ 2 nạn nhân vụ cháy quán ăn hiện ra sao? - Ảnh 1.

Bệnh nhân được theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Theo BS Đại, kết quả nội soi phế quản xác định chị T. bị tổn thương phổi do hít nhiều khói, có muội than trong đường thở và bỏng niêm mạc độ 2. Bệnh nhân còn gãy xương vai, gãy xương sườn 4–5. Các bác sĩ đang hỗ trợ hô hấp bằng oxy lưu lượng cao, khí dung thuốc giãn phế quản và theo dõi nguy cơ suy hô hấp tiến triển, tràn khí màng phổi. Tổn thương vùng ngực và vai cũng được các bác sĩ chấn thương chỉnh hình giám sát chặt chẽ.

Sức khoẻ 2 nạn nhân vụ cháy quán ăn hiện ra sao? - Ảnh 2.

Hiện sức khỏe cả hai đã tạm ổn định và đang được theo dõi đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Đối với chị K. bị tổn thương phổi nhẹ hơn, bỏng đường thở độ 1 và đang được thở oxy, khí dung thuốc giãn phế quản. Do nguy cơ nhiễm trùng thứ phát, bệnh nhân được điều trị kháng sinh trong vài ngày. Nếu đáp ứng tốt, chị K. có thể sớm xuất viện.

Kể lại khoảnh khắc thoát nạn, chị T. cho biết khi phát hiện cháy, khói và hơi nóng quá dày đặc khiến nhóm không thể thở và buộc phải nhảy qua cửa sổ. Còn chị K. cho hay sau khi nghe tiếng kêu cứu, cả nhóm hoảng hốt chạy ra cửa sổ và nhảy xuống rồi được đưa đi cấp cứu.

Theo BS Đại, bỏng đường hô hấp và ngộ độc khí CO, HCN là những nguy cơ thường gặp trong các vụ cháy. Khí nóng có thể gây sưng nề đường thở, muội than bám theo khí quản – phế quản làm tổn thương phổi.

Khi xảy ra cháy, người dân cần giữ bình tĩnh, tìm lối thoát an toàn, dùng khăn ướt che mũi miệng và cúi thấp người để tránh hít khói. Nếu bị kẹt trong phòng, nên mở cửa sổ cho khói thoát, bịt kín khe cửa bằng khăn ướt; tuyệt đối không nhảy từ trên cao nếu bên dưới không có vật dụng đảm bảo an toàn. Trường hợp bị bỏng cần làm mát vùng da tổn thương bằng nước sạch và gọi ngay lực lượng cấp cứu.

Tin liên quan

Sức khỏe bé trai trong vụ cháy ở Gia Lai khiến mẹ bé tử vong

Sức khỏe bé trai trong vụ cháy ở Gia Lai khiến mẹ bé tử vong

(NLĐO) - Ngày 22-10, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho hay vừa tiếp nhận một trường hợp liên quan đến vụ cháy nhà phỏng xăng xảy ra tại tỉnh Gia Lai.

Sức khoẻ nạn nhân vụ cháy giàn khoan dầu ở Cà Mau ra sao?

(NLĐO) - 9 nạn nhân được chuyển bằng trực thăng từ hiện trường vụ cháy giàn khoan về TP HCM cấp cứu.

Vì sao 2 nạn nhân vụ cháy chung cư Viễn Đông bỏng nhẹ nhưng nguy kịch?

(NLĐO) - 2 nạn nhân sống tại chung cư Viễn Đông (quận 5, TP HCM) dù bỏng ngoài da không nghiêm trọng nhưng nguy kịch vì hít phải khói nóng và khí độc

Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị tích cực cháy đi cấp cứu suy hô hấp khoa Hồi sức tràn khí màng phổi cháy quán ăn cháy quán ốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo