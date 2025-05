Vì sao 2 nạn nhân vụ cháy chung cư Viễn Đông bỏng nhẹ nhưng nguy kịch?

(NLĐO) - Nam thanh niên bị bỏng 75% diện tích cơ thể do hút thuốc khi cắt cỏ, đốt rác trên rẫy. Dù đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm nhưng bệnh nhân vẫn đối mặt với di chứng do sẹo co rút.