Diễn biến thời tiết ở TPHCM và Nam Bộ hôm nay, 21-5

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 21-5, có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kèm theo gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết buổi sáng trời nhiều mây, có nắng gián đoạn và mưa xuất hiện vài nơi. Đến trưa và chiều, nền nhiệt tăng nhẹ, khu vực miền Đông có thể xảy ra nắng nóng cục bộ.

Từ chiều tối đến đêm, mây dông phát triển mạnh, gây mưa rào và dông trên diện rộng; có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo lượng mưa trong ngày tại Nam Bộ phổ biến từ 20-40 mm, một số nơi có thể vượt 100 mm.



Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, vùng biển từ TPHCM đến Cà Mau, khu vực Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong dông có nguy cơ xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2 m.

Các tàu thuyền hoạt động tại những khu vực trên được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.