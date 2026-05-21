HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Diễn biến thời tiết ở TPHCM và Nam Bộ hôm nay, 21-5

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa về cuối ngày, buổi trưa khu vực vẫn có nắng nóng cục bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 21-5, có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kèm theo gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

- Ảnh 1.

Mưa lớn trút xuống TPHCM sáng nay. Ảnh: LÊ VĨNH

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết buổi sáng trời nhiều mây, có nắng gián đoạn và mưa xuất hiện vài nơi. Đến trưa và chiều, nền nhiệt tăng nhẹ, khu vực miền Đông có thể xảy ra nắng nóng cục bộ.

Từ chiều tối đến đêm, mây dông phát triển mạnh, gây mưa rào và dông trên diện rộng; có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo lượng mưa trong ngày tại Nam Bộ phổ biến từ 20-40 mm, một số nơi có thể vượt 100 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết ở TPHCM và Nam Bộ hôm nay, 21-5 - Ảnh 1.

Trên biển, vùng biển từ TPHCM đến Cà Mau, khu vực Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong dông có nguy cơ xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2 m.

Các tàu thuyền hoạt động tại những khu vực trên được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tin liên quan

VIDEO: Mưa trắng trời gây ngập nhiều nơi ở Cà Mau

(NLĐO) – Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau bị ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy.

Thời tiết hôm nay 21-5: Khi nào đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc kết thúc?

(NLĐO) - Dự báo từ đêm nay 21-5, mưa lớn diện rộng trên khu vực miền Bắc mới có khả năng kết thúc.

Mưa lũ gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi

(NLĐO) - Ngày 18-5, lượng mưa tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn rất lớn, có nơi trên 200 mm, gây ngập úng cục bộ.

dự báo thời tiết hôm nay Mùa mưa thời tiết nam bộ thời tiết tphcm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo