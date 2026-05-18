Thời sự

Mưa lũ gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi

Tr.Đức

(NLĐO) - Ngày 18-5, lượng mưa tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn rất lớn, có nơi trên 200 mm, gây ngập úng cục bộ.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ninh, do ảnh hưởng của mưa to kéo dài, ngày 18-5 đã xuất hiện lũ trên các sông khu vực miền Đông của tỉnh; các địa phương cử người canh gác tại các ngầm, tràn.

Video: Nước sông Ka Long tại khu vực Móng Cái tiếp tục dâng cao, chảy xiết trong ngày 18-5

Mưa lũ gây sạt lở cục bộ 2 điểm trên quốc lộ 18C (khu vực huyện Bình Liêu cũ) với khối lượng khoảng 400 m3, đã tổ chức dọn dẹp.

Đường tỉnh 326 bị trôi bóc khoảng 30 m mặt nhựa đường, đã tổ chức khắc phục để phương tiện qua lại. Thống kê sơ bộ có 127,5 ha lúa và 8 ha rau màu bị ngập, đổ; một số cột điện gãy đổ và tài sản bị hư hại. Không có thiệt hại về người.

Các hồ chứa vẫn bảo đảm an toàn, một số hồ đã tiến hành xả lũ như hồ Chúc Bài Sơn xả 13,68 m3/s, hồ Tràng Vinh xả 307,23 m3/s. Các địa phương đã thực hiện di dời một số hộ dân có nguy cơ sạt nhà đến nơi an toàn.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, trong 3-6 giờ tới, tại các khu vực tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 50-70 mm, cục bộ có nơi cao hơn.

Mưa lũ gây sạt lở đất Quảng Ninh , ngập úng cục bộ nhiều khu vực - Ảnh 2.

Xuất hiện tình trạng sạt lở hàm ếch tại Km74+600 trên tuyến Quốc lộ 18C đi Bình Liêu

Đợt mưa này có khả năng sẽ tiếp tục gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố, tuyến đường giao thông và diện tích lúa, hoa màu, các khu vực trũng thấp ven sông, ven biển tại các địa phương trong tỉnh với độ sâu ngập từ 30 - 50 cm. Thời gian ngập có thể xảy ra từ sáng đến trưa và chiều 18-5. Cảnh báo cấp độ rủi do thiên tai do ngập lụt cấp 1.

Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to có khả năng gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở những nơi có nguy cơ cao, đặc biệt là các công trình giao thông đường bộ đang thi công, hầm lò, mỏ than, ở các sườn đồi núi; ngập úng cục bộ ở một số tuyến đường và khu dân cư có địa hình trũng thấp; ngập các ngầm tràn qua các sông suối nhỏ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển và tính mạng con người.

Mưa lũ gây sạt lở đất Quảng Ninh , ngập úng cục bộ nhiều khu vực - Ảnh 3.

Mái che khu vui chơi của trường mầm non tại xã Đường Hoa bị dông lốc kéo sập

Do đó, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi vào rừng, suối, khe núi, vùng thấp trũng. Không cho trẻ em chơi gần sông suối, chân đồi, taluy. Người dân ở khu vực sườn dốc, ven núi nên chuẩn bị phương án sơ tán khi có mưa lớn kéo dài. Tránh di chuyển qua các ngầm tràn, tuyến đường có nguy cơ sạt lở. Theo dõi chặt chẽ thông báo từ chính quyền địa phương.

Trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại khu vực phường Hoàng Quế 180,4 mm; xã Quảng Đức 215,4 mm; xã Ba Chẽ 170,6 mm; xã Điền Xá 159,2 mm; phường Hạ Long 297,8 mm; phường Việt Hưng 201,4 mm… Đợt mưa này đã gây ra ngập úng cục bộ nhiều tuyến phố, đường giao thông và diện tích lúa, hoa màu với độ sâu ngập từ 0,4-0,6 m tại một số phường, xã trong tỉnh.

Thông tin từ UBND xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết vào rạng sáng 18-5, trên địa bàn xã đã xuất hiện trận dông lốc cuốn bay mái tôn một nhà dân xuống đường, mắc vào dây điện gây mất điện cục bộ. Hiện, lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố.

Cùng ngày, mái tôn công trình khu vui chơi của trường mầm non trên địa bàn xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh cũng bị dông lốc kéo sập, gây hư hỏng. May mắn thời điểm này chưa có học sinh đến trường.

Mưa lũ gây sạt lở đất Quảng Ninh , ngập úng cục bộ nhiều khu vực - Ảnh 4.

Nước sông Hà Cối dâng cao sau mưa lớn

Tại địa bàn xã Quảng Hà, thủy triều lên cao kết hợp nước đầu nguồn đổ về mạnh khiến mực nước trên sông Hà Cối tiếp tục dâng cao, nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các khu vực trũng thấp trên địa bàn xã.

Theo lãnh đạo xã Quảng Hà, địa phương đang chủ động nắm tình hình để thông tin đến các chủ phương tiện, tàu thuyền nâng cao cảnh giác, không hoạt động tại khu vực nguy hiểm khi nước dâng cao.

UBND xã cũng yêu cầu các thôn khẩn trương thông tin rộng rãi tới nhân dân để chủ động kê cao tài sản, bảo đảm an toàn cho người và vật nuôi, sẵn sàng các phương án phòng tránh ngập úng, không chủ quan trước tình hình mưa lũ và thủy triều dâng cao trong những ngày tới.

(NLĐO) - Mưa lũ, dông lốc xảy ra đã gây thiệt hại cho cho các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đắk Lắk.

(NLĐO)- Từ ngày 22-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa sẽ giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa năm 2025

(NLĐO) – Mưa lũ đã đi qua nhưng hậu quả để lại khiến nhiều tuyến đường miền núi Quảng Ngãi bị tàn phá nặng nề.

