Thời tiết hôm nay 21-5: Khi nào đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc kết thúc?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 21-5, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.



Nhiều tuyến đường tại phường Cẩm Phả (Quảng Ninh) bị ngập sâu do mưa lớn từ tối ngày 18-5 đến 19-5

Thời tiết hôm nay, nhiều địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 20-5 đến 3 giờ ngày 21-5, cục bộ có nơi trên 100 mm như trạm: Nấm Dẩn (Tuyên Quang) 116.5 mm, Bình Long (Thái Nguyên) 135.8 mm, Tam Đảo (Phú Thọ) 172 mm,…

Ngày 21-5, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100 mm/3 giờ).

Ngoài ra, ngày 21-5, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Ngày và đêm 21-5, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm.

Các chuyên gia cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ đêm 21-5, mưa lớn diện rộng trên khu vực miền Bắc có khả năng kết thúc.

Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết mưa lớn từ tối ngày 18-5 đến 19-5 đã gây thiệt hại cho nhiều địa phương Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh.

Thiên tai khiến 35 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Tuyên Quang 33 nhà, Điện Biên 2 nhà); 97,6 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (Thái Nguyên 10,64 ha; Tuyên Quang 1,34 ha; Quảng Ninh 85,68 ha).

2 điểm trường, 1 chợ bị sạt lở đất gây ảnh hưởng tại tỉnh Tuyên Quang. 28.751 con cá tầm bị cuốn trôi, thiệt hại (Quảng Ninh 21.000 con, Tuyên Quang 7.751 con).

Sạt lở một số tuyến đường giao thông nông thôn tại các xã Nấm Dẩn, Khuôn Lù, Nậm Dịch, Kiến Thiết, Hồ Thầu, Linh Hồ (tỉnh Tuyên Quang); các xã Cẩm Giàng, Phủ Thông (tỉnh Thái Nguyên) và ngập lụt một số tuyến đường giao thông tại phường Mông Dương (tỉnh Quảng Ninh).

Ước giá trị thiệt hại: 6,5 tỉ đồng (Tuyên Quang 5 tỉ đồng, Quảng Ninh 1,5 tỉ đồng).