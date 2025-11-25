Sáng 25-11, tại tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật với chủ đề "Đồng hành phát triển toàn diện - Kiến tạo tương lai bền vững".

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu chụp ảnh chung tại Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật

Cùng dự có ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài; lãnh đạo 31 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Về phía Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản gửi thông điệp chúc mừng; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam tham dự cùng lãnh đạo, đại diện của 16 địa phương Nhật Bản, các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp từ Nhật Bản cũng như các đối tác Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản đã quan tâm chỉ đạo, gửi thông điệp tới Diễn đàn.

Thủ tướng cho rằng với phương châm "Đoàn kết để có sức mạnh - hợp tác để có lợi ích - đối thoại để có lòng tin", Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật với chủ đề "Đồng hành phát triển toàn diện - Kiến tạo tương lai bền vững" có ý nghĩa rất thiết thực, mang tầm chiến lược, thể hiện rõ tinh thần hợp tác cùng thắng, cùng đồng hành phát triển, cùng kiến tạo tương lai vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của cả hai quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh với nền tảng lịch sử giao lưu nhân dân hơn 1.300 năm và hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã cùng nhau vun đắp mối quan hệ hữu nghị hợp tác ngày càng tin cậy, toàn diện, thực chất, hiệu quả. Đến nay, Nhật Bản đã trở thành đối tác hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về hợp tác ODA về lao động, thứ ba về đầu tư và thứ tư về thương mại, du lịch. Đặc biệt, sau 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng đánh giá cao sự đóng góp quý báu của các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản vào các kết quả hợp tác nêu trên, cũng như đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua; khẳng định, hợp tác địa phương và hợp tác doanh nghiệp chính là những điểm đặc sắc riêng có của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, là kênh kết nối thực chất, hiệu quả, góp phần triển khai, cụ thể hóa thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thủ tướng cũng đã thông tin tới diễn đàn về tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, đồng thời khẳng định dư địa, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản vẫn còn rất lớn.

Để góp phần khai thác hơn nữa dư địa này, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và địa phương hai nước, Thủ tướng gợi mở một số định hướng lớn để hai bên tăng cường hợp tác.

Trong đó, Thủ tướng đề nghị chủ động, sáng tạo, phát huy các tiềm năng, yếu tố bổ trợ giữa địa phương hai nước để thúc đẩy hợp tác địa phương; các địa phương hai nước tập trung lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để chủ động có các chính sách ưu đãi, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước kết nối, đầu tư. Cùng với đó, hai bên thảo luận, đề xuất các sáng kiến cụ thể nhằm tăng cường kết nối văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân hai nước nói chung và hiểu biết giữa các địa phương nói riêng. Tăng cường hơn nữa hợp tác về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, phòng, chống thiên tai.

Thủ tướng kêu gọi các địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tin tưởng và gắn bó với Việt Nam trong quá trình phát triển; không ngừng đóng góp cho sự thịnh vượng của hai quốc gia cũng như quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ nhất sẽ là một dấu mốc quan trọng, "cú hích mới" mở ra chặng đường hợp tác đầy triển vọng và sáng tạo giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần đưa quan hệ song phương phát triển hơn nữa theo phương châm "chân thành - tình cảm - tin cậy - thực chất - hiệu quả - cùng có lợi", đúng như mong muốn, nguyện vọng của cả hai đất nước, hai dân tộc.

Chiều 25-11, diễn đàn tiếp tục với 4 phiên thảo luận chuyên đề. Mỗi chuyên đề được gắn với một nội dung nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Thủ tướng tại diễn đàn cũng như nhu cầu hợp tác của các địa phương.

Các đại biểu thảo luận chuyên đề

Từ những đánh giá, chia sẻ và đề xuất tại 4 phiên thảo luận, các địa phương Việt Nam và Nhật Bản đều thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc đưa hợp tác song phương bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn. Các đại biểu thống nhất cần xây dựng những cơ chế linh hoạt, mô hình kết nối phù hợp với đặc thù từng địa phương; đồng thời chủ động mở rộng không gian hợp tác ở những lĩnh vực có tiềm năng lớn như thương mại - đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, phát triển du lịch bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việc trao đổi thẳng thắn tại diễn đàn lần này không chỉ góp phần cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mà còn mở ra những hướng đi mới cho tiến trình hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản trong tương lai. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục củng cố sự hiểu biết, tăng cường gắn kết và kiến tạo những giá trị thiết thực, cùng hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng lâu dài.