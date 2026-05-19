Park Ji-hoon lần hai đến với người hâm mộ ở Việt Nam

Theo Ban Tổ chức công bố tối 19-5, "fancon" (viết tắt của Fan Meeting Concert - sự kiện giải trí kết hợp giữa buổi gặp gỡ, giao lưu cùng người hâm mộ và ca hát như concert thu nhỏ) của Park Ji-hoon tại TPHCM và Hà Nội thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn "2026 Park Ji-hoon Asia Fancon".

Park Ji-hoon tổ chức "fancon" ở cả TPHCM lẫn Hà Nội

Đây cũng là lần thứ hai cựu thành viên Wanna One tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ quy mô lớn tại Việt Nam - nơi anh dành nhiều tình cảm đặc biệt. Một món quà Park Ji-hoon tặng cho MAY (tên fandom của Park Ji-hoon tại Việt Nam).

Công ty quản lý của Park Ji-hoon là YY Ent cho biết "fancon" tại TPHCM sẽ diễn ra vào ngày 19-6 tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Trong khi đó, "fancon" tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 20-6 tại Cung điền kinh Mỹ Đình.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết chủ đề của chuyến lưu diễn được đặt tên là "Re:flect" mang ý nghĩa "nhìn lại bản thân ở hiện tại thông qua những ký ức, cảm xúc và hành trình đã đi qua".

Không chỉ là một sân khấu âm nhạc, "fancon" lần này được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm gần gũi hơn giữa nghệ sĩ và "fan" thông qua nhiều hoạt động tương tác đặc biệt. Khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những sân khấu biểu diễn được chuẩn bị riêng cho chương trình, cùng các phần giao lưu, trò chuyện và những quyền lợi hấp dẫn dành cho người tham dự như soundcheck, hi-bye, group photo, photo 1:1, ký tên, photocard và nhiều hoạt động độc quyền khác.

Park Ji-hoon mong chờ từng ngày để hội ngộ người hâm mộ Việt Nam

Park Ji-hoon chia sẻ anh cảm thấy rất xúc động trước tình cảm quý giá của người hâm mộ Việt Nam và đang vô cùng hồi hộp, mong chờ từng ngày để được quay trở lại đây.

Park Ji-hoon sinh năm 1999, vốn là một gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam từ khi còn là một sao "nhí" 8 tuổi, xuất hiện trong phim "Truyền thuyết Jumong" (2007). Đến năm 2017, anh tham gia chương trình "Produce 101" và giành vị trí Á quân, ra mắt cùng nhóm nhạc Wanna One.

Park Ji-hoon trong vai vua Danjong phim "Dưới bóng điện hạ"

Vai diễn mang về hai giải thưởng cho anh tại Lễ trao giải Beaksang 2026

Sau khi nhóm tan rã vào năm 2018, anh tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong cả sự nghiệp âm nhạc solo lẫn phim với nhiều tác phẩm: "Người hùng yếu đuối", "Tình ca ảo mộng", "Sạp mai mối thời Joseon", "Dưới bóng điện hạ", "Huyền thoại bếp lính"...

Đặc biệt, phim "Dưới bóng điện hạ" của Park Ji-hoon tham gia vai vua Danjong được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Tính đến hiện tại, phim cán mốc 16 triệu vé, là phim ăn khách thứ 2 mọi thời đại tại thị trường Hàn Quốc.

Park Ji-hoon đã được vinh danh hạng mục: "Diễn viên mới xuất sắc nhất" (mảng điện ảnh) và "Giải thưởng Phổ biến Naver" - Nam diễn viên được yêu thích nhất, tại Lễ trao giải Baeksang 2026.