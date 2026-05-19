HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Điện hạ" Park Ji-hoon đổ bộ TPHCM và Hà Nội

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam ca sĩ, diễn viên Park Ji-hoon, sao phim "Dưới bóng điện hạ", xác nhận đến TPHCM, Hà Nội tổ chức "fancon" trong tháng 6.

Park Ji-hoon lần hai đến với người hâm mộ ở Việt Nam

Theo Ban Tổ chức công bố tối 19-5, "fancon" (viết tắt của Fan Meeting Concert - sự kiện giải trí kết hợp giữa buổi gặp gỡ, giao lưu cùng người hâm mộ và ca hát như concert thu nhỏ) của Park Ji-hoon tại TPHCM và Hà Nội thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn "2026 Park Ji-hoon Asia Fancon".

"Điện hạ" Park Ji-hoon đổ bộ TP HCM và Hà Nội - Ảnh 1.

Park Ji-hoon tổ chức "fancon" ở cả TPHCM lẫn Hà Nội

Đây cũng là lần thứ hai cựu thành viên Wanna One tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ quy mô lớn tại Việt Nam - nơi anh dành nhiều tình cảm đặc biệt. Một món quà Park Ji-hoon tặng cho MAY (tên fandom của Park Ji-hoon tại Việt Nam).

Công ty quản lý của Park Ji-hoon là YY Ent cho biết "fancon" tại TPHCM sẽ diễn ra vào ngày 19-6 tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Trong khi đó, "fancon" tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 20-6 tại Cung điền kinh Mỹ Đình.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết chủ đề của chuyến lưu diễn được đặt tên là "Re:flect" mang ý nghĩa "nhìn lại bản thân ở hiện tại thông qua những ký ức, cảm xúc và hành trình đã đi qua".

Không chỉ là một sân khấu âm nhạc, "fancon" lần này được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm gần gũi hơn giữa nghệ sĩ và "fan" thông qua nhiều hoạt động tương tác đặc biệt. Khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những sân khấu biểu diễn được chuẩn bị riêng cho chương trình, cùng các phần giao lưu, trò chuyện và những quyền lợi hấp dẫn dành cho người tham dự như soundcheck, hi-bye, group photo, photo 1:1, ký tên, photocard và nhiều hoạt động độc quyền khác.

Park Ji-hoon mong chờ từng ngày để hội ngộ người hâm mộ Việt Nam

Park Ji-hoon chia sẻ anh cảm thấy rất xúc động trước tình cảm quý giá của người hâm mộ Việt Nam và đang vô cùng hồi hộp, mong chờ từng ngày để được quay trở lại đây.

Park Ji-hoon sinh năm 1999, vốn là một gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam từ khi còn là một sao "nhí" 8 tuổi, xuất hiện trong phim "Truyền thuyết Jumong" (2007). Đến năm 2017, anh tham gia chương trình "Produce 101" và giành vị trí Á quân, ra mắt cùng nhóm nhạc Wanna One.

"Điện hạ" Park Ji-hoon đổ bộ TP HCM và Hà Nội - Ảnh 2.

Park Ji-hoon trong vai vua Danjong phim "Dưới bóng điện hạ"

"Điện hạ" Park Ji-hoon đổ bộ TP HCM và Hà Nội - Ảnh 3.

Vai diễn mang về hai giải thưởng cho anh tại Lễ trao giải Beaksang 2026

Sau khi nhóm tan rã vào năm 2018, anh tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong cả sự nghiệp âm nhạc solo lẫn phim với nhiều tác phẩm: "Người hùng yếu đuối", "Tình ca ảo mộng", "Sạp mai mối thời Joseon", "Dưới bóng điện hạ", "Huyền thoại bếp lính"...

Đặc biệt, phim "Dưới bóng điện hạ" của Park Ji-hoon tham gia vai vua Danjong được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Tính đến hiện tại, phim cán mốc 16 triệu vé, là phim ăn khách thứ 2 mọi thời đại tại thị trường Hàn Quốc.

Park Ji-hoon đã được vinh danh hạng mục: "Diễn viên mới xuất sắc nhất" (mảng điện ảnh) và "Giải thưởng Phổ biến Naver" - Nam diễn viên được yêu thích nhất, tại Lễ trao giải Baeksang 2026.

Tin liên quan

Nữ đạo diễn và tài tử Pháp sắp đến TP HCM

Nữ đạo diễn và tài tử Pháp sắp đến TP HCM

(NLĐO) - Nữ đạo diễn Anne Fontaine và tài tử Pháp Raphaël Personnaz sẽ xuất hiện trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim (LHP) Quốc tế TP HCM 2024. Phim "Boléro" của họ được chọn làm tác phẩm chiếu mở màn.

“Nữ hoàng gợi cảm” Lee Hyori đến TP HCM

(NLĐO) - “Nữ hoàng gợi cảm” Lee Hyori đến TP HCM để chuẩn bị tham gia Lễ hội âm nhạc GENfest. Nhiều ngôi sao tiếp tục đổ bộ TP HCM nối tiếp sau Lee Hyori.

Sao phim "Bí mật người thừa kế" đến TP HCM

(NLĐO) - Nữ diễn viên Bollywood Arti Singh, sao phim "Bí mật người thừa kế", được chào đón nồng nhiệt khi đến TP HCM sáng 9-1.

giao lưu Park Ji-hoon Dưới bóng điện hạ fancon của Park Ji-hoon
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo