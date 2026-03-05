HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Điện Kremlin: Iran chưa yêu cầu Nga cung cấp vũ khí

Xuân Mai

(NLĐO) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chưa nhận được yêu cầu cung cấp vũ khí nào từ Iran trong lúc xung đột đang diễn ra.

Khi được hỏi về việc liệu Nga có kế hoạch hỗ trợ vật chất, bao gồm cả vũ khí, cho Iran hay không, ông Peskov trả lời: "Trong trường hợp này, không có bất kỳ yêu cầu nào từ phía Iran. Lập trường nhất quán của chúng tôi thì ai cũng đã rõ và không có sự thay đổi nào về vấn đề này".

Iran chưa yêu cầu Nga cung cấp vũ khí? - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo kênh Al Jazeera, năm ngoái, Iran đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược kéo dài 20 năm với Nga.

Hiện tại, Nga đang xây dựng hai tổ máy hạt nhân mới tại Bushehr – nơi đặt nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran. Đổi lại, Iran cũng đã cung cấp máy bay không người lái Shahed cho Nga để sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong diễn biến liên quan hôm 5-3, Nga cáo buộc Mỹ và Israel đang cố gắng kéo các quốc gia Ả Rập vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông bằng cách kích động Iran tấn công các mục tiêu trong khu vực. Đồng thời, Nga nhận định không có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ và Israel sẽ dừng lại.

Các quốc gia Ả Rập ở vùng Vịnh đều là đồng minh thân cận của Mỹ – một số trong đó cũng có mối quan hệ mật thiết với Nga – đã phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt không kích vào Iran hôm 28-2.

Hôm 2-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với lãnh đạo của 4 quốc gia Ả Rập vùng Vịnh. Ông đề nghị sử dụng mối quan hệ giữa Moscow và Iran để truyền đạt những lo ngại về các đợt tấn công của Tehran nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong khu vực.

Khoảnh khắc F-35 Israel bắn rơi chiến đấu cơ Iran

Thủ tướng Israel lo ngại kịch bản bất ngờ giữa Mỹ và Iran

Thủ tướng Israel lo ngại kịch bản bất ngờ giữa Mỹ và Iran

(NLĐO) - Thủ tướng Benjamin Netanyahu lo ngại Israel bị Mỹ và Iran “qua mặt” bằng cách bí mật đàm phán về khả năng ngừng bắn bất chấp lợi ích của Tel Aviv.

Iran phóng tên lửa vào Israel và loạt căn cứ Mỹ, eo biển Hormuz nóng bỏng

(NLĐO) - Sau khi tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu chiến Iran, Tehran đe dọa hủy diệt loạt hạ tầng then chốt tại khu vực khiến căng thẳng Trung Đông leo thang cực độ.

Sức mạnh Mỹ - Israel quá vượt trội, Iran tính toán kỹ chiến lược

(NLĐO) – Iran dường như “sao chép” chiến thuật quân sự Nga cũng như vận dụng học thuyết “Phòng thủ Mosaic” để đối phó dài hơi với Mỹ - Israel

Nga Israel Iran vùng Vịnh vũ khí
