“Ngòi nổ” tại lãnh hải Sri Lanka: Số phận tàu tiếp dầu Iran sẽ ra sao?

Sau khi tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia USS Charlotte của Mỹ đánh chìm tàu tuần duyên IRIS Dena của Iran trên vùng biển quốc tế, cách bờ biển Galle của Sri Lanka 50 hải lý, hôm 4-2 khiến 87 người thiệt mạng, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào tàu tiếp dầu quân sự Busheir của Iran.

Hiện tàu Busheir neo đậu cách cảng Colombo của Sri Lanka khoảng 10 hải lý.

Liệu Mỹ có tấn công tàu tiếp dầu quân sự sau vụ tấn công tàu chiến IRIS Dena của Iran? Ảnh: Navbharat Times

Trong khi tàu Dena bị đánh chìm bởi một quả ngư lôi có tầm bắn 20 hải lý phóng từ tàu ngầm tại vùng biển quốc tế thì tàu Busheir lại nằm sâu trong lãnh hải của Sri Lanka, khiến tình hình trở nên nhạy cảm về ngoại giao - theo báo Pragativadi (Ấn Độ).

Điều này có nghĩa là bất kỳ hành động quân sự nào liên quan đến tàu Busheir đều có thể trực tiếp kéo Sri Lanka vào xung đột khu vực.

Theo tờ Hindustan Times, giữa lúc Iran nỗ lực nhắm mục tiêu vào các nhóm tác chiến tàu sân bay và tàu dầu của Mỹ tại eo biển Hormuz, tàu IRIS Dena cùng 17 tàu chiến khác, bao gồm cả các tàu ngầm lớp Kilo của Nga, đã bị Hải quân Mỹ đánh chìm.

Một số cựu sĩ quan và nhà chiến lược cho rằng Ấn Độ lẽ ra nên bảo vệ tàu IRIS Dena, song thực tế Ấn Độ không có tư cách pháp lý để can thiệp do nước này không có xung đột quân sự với cả Mỹ lẫn Iran.

Trước tình hình hiện nay, các quan sát viên quốc tế vẫn theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến tại khu vực Ấn Độ Dương và các vùng biển chiến lược quanh Sri Lanka.

Mỹ công bố khoảnh khắc ngư lôi đánh chìm tàu Iran, Sri Lanka vớt 87 thi thể (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Trong một diễn biến khác, Ấn Độ bác bỏ tuyên bố cho rằng Mỹ đang sử dụng các cảng của nước này để tấn công Iran.

Trang Money Control cho biết Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã đưa ra lời phản bác sau những nhận xét của cựu Đại tá Lục quân Mỹ Douglas Macgregor trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình One America News Network (Mỹ).

Trong cuộc phỏng vấn, ông Macgregor cho biết các căn cứ và bến cảng của Mỹ đã bị phá hủy hoàn toàn, buộc hải quân phải rút về các cảng của Ấn Độ dù đây là phương án không mấy lý tưởng.

Vào ngày 3-3, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn cho công dân Ấn Độ tại khu vực vùng Vịnh vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.