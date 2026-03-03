HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Điện lực miền Nam bảo đảm nguồn điện cho hơn 17.400 điểm bầu cử tại 8 tỉnh, thành phía Nam

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Các công ty điện lực cũng phối hợp kiểm tra, rà soát an toàn điện tại điểm bầu cử; kịp thời khuyến cáo, hướng dẫn nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn

Ngày 3-3, thông tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết đơn vị đã chỉ đạo các công ty điện lực thành viên tại 8 tỉnh, thành phố phía Nam tăng cường phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đặc biệt tại khu vực xã đảo, đặc khu và biên giới.

Theo thống kê, địa bàn do EVNSPC quản lý sẽ có 49 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 217 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố; 5.749 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã, phường với tổng cộng 17.492 điểm bỏ phiếu.

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng Giám đốc EVNSPC, cho biết các công ty điện lực đã chủ động phối hợp với chính quyền và ban bầu cử các cấp để nắm danh sách, địa điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử, khu vực kiểm phiếu, từ đó xây dựng phương án cấp điện cụ thể cho từng khu vực.

Điện lực miền Nam đảm bảo nguồn điện cho bầu cử tại 8 tỉnh năm 2026 - Ảnh 1.

Ngành điện đã phối hợp chính quyền địa phương nắm bắt danh sách các điểm tổ chức bầu cử để có phương án đảm bảo điện

Ngành điện cũng bố trí đầy đủ vật tư, phương tiện, máy phát điện dự phòng; tổ chức trực vận hành, trực sửa chữa và trực lãnh đạo 24/24 giờ. Từ 0 giờ ngày 14-3 đến hết 24 giờ ngày 16-3, các đơn vị không thực hiện công tác trên lưới gây gián đoạn cung cấp điện, trừ trường hợp xử lý sự cố khẩn cấp.

Các điện lực cũng phối hợp kiểm tra, rà soát an toàn điện tại điểm bầu cử; kịp thời khuyến cáo, hướng dẫn nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn.

Đáng chú ý, EVNSPC chỉ đạo Công ty Điện lực Lâm Đồng phối hợp Quân chủng Hải quân đảm bảo nguồn điện cho đặc khu Trường Sa; Công ty Điện lực An Giang bảo đảm điện cho đặc khu Thổ Châu – hai địa bàn tổ chức bầu cử sớm dự kiến ngày 8-3. 

Tại Cà Mau, các điểm bầu cử sớm ở Hòn Khoai và Hòn Chuối (ngày 13-3) cũng đã được chuẩn bị phương án cấp điện riêng. 

Điểm cốt lõi là các đơn vị vẫn bảo đảm dòng điện an toàn, ổn định, không gián đoạn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương

công ty điện lực EVNSPC bầu cử điện lực miền Nam
