Kinh tế

Điện lực TPHCM thông tin quan trọng cho người dân lắp đặt điện năng lượng mặt trời mái nhà

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Điện lực TPHCM đã triển khai mục thông báo phát triển điện mặt trời mái nhà trên trang web và ứng dụng để người dân thuận tiện thông báo.

TPHCM đang trong giai đoạn cao điểm mùa khô với nền nhiệt tăng cao liên tục, kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện của người dân và doanh nghiệp chạm mức kỷ lục. 

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) cho biết đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều kịch bản vận hành lưới điện an toàn, đồng thời đẩy mạnh vận động khách hàng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TPHCM và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Điện mặt trời mái nhà: Giải pháp tiết kiệm điện cho TPHCM năm 2026 - Ảnh 1.

Mức tiêu thụ điện tại TPHCM trong mùa nắng nóng năm 2026

Số liệu thống kê từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TPHCM cho thấy áp lực lên hệ thống lưới điện đang rất lớn.

Như ngày 7-4, sản lượng điện toàn thành phố đạt mức 185,67 triệu kWh với công suất đỉnh (Pmax) là 8.888 MW. 

Sang ngày 8-4, kỷ lục này đã tiếp tục bị phá vỡ khi sản lượng đạt ngưỡng 190,69 triệu kWh và công suất đỉnh vọt lên tới 9.107 MW.

Dự báo đỉnh điểm tiêu thụ điện sẽ còn tiếp tục dịch chuyển lên cao vào cuối tháng 4 và tháng 5 khi thời tiết bước vào giai đoạn oi bức nhất.

Để bảo đảm nguồn cung điện liên tục trong mọi tình huống, EVNHCMC cho biết đã hoàn tất công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện có gián đoạn cung cấp điện từ trước ngày 31-3-2026.

Trong các tháng cao điểm mùa khô, ngành điện thành phố hạn chế tối đa việc cắt điện công tác theo kế hoạch, đồng thời ưu tiên áp dụng các công nghệ hiện đại như thi công live-line (sửa chữa trên lưới đang mang điện), rửa sứ online và sử dụng máy biến thế lưu động để bảo đảm sinh hoạt của người dân không bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, EVNHCMC đang tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp theo Chỉ thị số 09/CT-TTg (về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng) và Chỉ thị số 10/CT-TTg (về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà) của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, Tổng công ty đã chủ động làm việc và đạt được thỏa thuận với 3.150 khách hàng sản xuất lớn về việc dịch chuyển phụ tải (từ 5-10% công suất) khỏi khung giờ cao điểm đêm sang sau 22 giờ.

Điện mặt trời mái nhà: Giải pháp tiết kiệm điện cho TPHCM năm 2026 - Ảnh 2.

EVNHCMC đã hoàn tất công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện có gián đoạn cung cấp điện từ trước ngày 31-3-2026

Song song đó, hơn 3.660 khách hàng sản xuất, dịch vụ đã ký cam kết thực hiện điều chỉnh phụ tải (DR) khi có thông báo, với tổng tiềm năng dịch chuyển lên đến 210 MW.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, EVNHCMC cho rằng ý thức sử dụng điện của mỗi khách hàng chính là "chìa khóa" quan trọng nhất để giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Ngành điện thành phố khuyến cáo người dân và doanh nghiệp nên duy trì nhiệt độ máy lạnh ở mức 26-28°C kết hợp quạt gió để tiết kiệm điện.

Đồng thời, EVNHCMC cũng khuyến khích khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, đặc biệt là hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, Tổng công ty đã triển khai mục "Thông báo phát triển điện mặt trời mái nhà" trên trang web và ứng dụng (App) EVNHCMC CSKH để khách hàng thuận tiện thông báo trực tuyến cho ngành điện theo đúng quy định.

Sắp diễn ra Hội thảo "Bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TPHCM"

TPHCM đang tăng tốc triển khai các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026. Tuy nhiên, yêu cầu về nguồn điện đủ, ổn định và an toàn đang trở thành thách thức lớn khi nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, tạo áp lực lên toàn hệ thống.

Trong bối cảnh đó, vào ngày 5-5, Báo Người Lao Động phối hợp với Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) tổ chức Hội thảo "Bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TPHCM". Đây là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng bàn luận về những giải pháp, hướng đi mới, qua đó tháo gỡ những rào cản, tạo cú hích mạnh mẽ cho mục tiêu tăng trưởng quan trọng của thành phố.

Nhiều gia đình ở TPHCM "nhẹ gánh" tiền điện, bất chấp nắng nóng kéo dài

Nhiều gia đình ở TPHCM “nhẹ gánh” tiền điện, bất chấp nắng nóng kéo dài

(NLĐO)- Anh Minh Phú (ngụ TP HCM) cho biết trước đây, tiền điện gia đình mỗi tháng gần 3 triệu đồng nhưng nay chỉ còn khoảng 800.000 - 1 triệu đồng

Điện lực TPHCM hướng dẫn người dân cách tránh hóa đơn tiền điện tăng vọt dịp nghỉ lễ 30-4

(NLĐO)- Điện lực TPHCM khuyến cáo người dân cần tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện.

Thủ tướng: Đẩy mạnh điện mặt trời mái nhà tự dùng, tính phương án điện nổi ứng phó khẩn cấp

(NLĐO) - Mỗi năm phấn đấu có 10% cơ quan công sở và hộ gia đình lắp điện mặt trời tự sản, tự tiêu gắn với hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) .

