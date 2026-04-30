Nhiều gia đình ở TPHCM “nhẹ gánh” tiền điện, bất chấp nắng nóng kéo dài

Thời tiết nắng nóng kéo dài đang khiến hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình tại TPHCM tăng đột biến. Tuy nhiên, với những hộ đã chọn lắp điện mặt trời mái nhà từ trước, áp lực tiền điện đã giảm rất nhiều.

Gia đình ông Nguyễn Thanh Tiền (ngụ phường Linh Xuân) trước đây mỗi tháng phải chi hơn 2,5 triệu đồng tiền điện, vào cao điểm nắng nóng có thể lên tới 3 triệu đồng.

Đầu năm ngoái, ông Tiền quyết định đầu tư hơn 130 triệu đồng lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà kèm pin lưu trữ (BESS) công suất 20kW. Sau khi lắp đặt, chi phí tiền điện giảm tới 70-80%. Nhờ đó, gia đình ông có thể sử dụng điện thoải mái hơn, đặc biệt trong những ngày nắng nóng phải sử dụng nhiều thiết bị làm mát.

Ông Tiền nhận xét: "Sau khi lắp điện mặt trời, việc sử dụng điện trở nên dễ chịu hơn, không còn quá lo lắng về hóa đơn tiền điện. Hệ thống có pin lưu trữ cũng giúp chủ động nguồn điện khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên, trước khi lắp đặt cần được tư vấn kỹ để lựa chọn công suất phù hợp, tránh lãng phí hoặc thiếu hụt".

Người dân tại TPHCM lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tiết kiệm điện

Gia đình anh Minh Phú (phường Bình Lợi Trung) cũng đầu tư hơn 150 triệu đồng lắp hệ thống điện mặt trời kèm BESS công suất 16kW vào cuối năm ngoái. Do gia đình nhiều thế hệ cùng sinh sống, trước đây chi phí điện mỗi tháng gần 3 triệu đồng. Tuy nhiên, trong đợt nắng nóng vừa qua, chi phí điện giảm còn khoảng 800.000 - 1 triệu đồng/tháng.

"Trước đây, mỗi lần nhận hóa đơn điện vào mùa nắng nóng là thấy áp lực, nay đã nhẹ nhàng hơn nhiều" – anh Phú cho biết.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà của người dân

Dù mang lại hiệu quả rõ rệt, việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà vẫn khiến nhiều hộ gia đình cân nhắc do chi phí đầu tư ban đầu khá cao, dao động từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC), cho biết điện mặt trời mái nhà đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu cung ứng điện của thành phố, đặc biệt khi nhu cầu phụ tải tăng cao và yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ngày càng cấp thiết theo Chỉ thị 10/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn điện này góp phần giảm áp lực cho lưới điện, nhất là vào giờ cao điểm ban ngày, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ tại các khu vực có mật độ tiêu thụ điện lớn, đồng thời nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện.

Việc tận dụng điện mặt trời mái nhà cũng giúp giảm nhu cầu sử dụng quỹ đất cho các nhà máy điện truyền thống, đồng thời góp phần giảm phát thải khí nhà kính, phù hợp định hướng chuyển dịch năng lượng bền vững.

"Ngành điện sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn thủ tục theo quy định tại Nghị định 58/2025, cũng như đưa ra giải pháp tối ưu để khai thác hiệu quả nguồn điện mặt trời mái nhà. Đối với doanh nghiệp, việc tư vấn ngay từ đầu sẽ giúp lựa chọn phương án phù hợp với đặc thù phụ tải và hạ tầng lưới điện khu vực" – ông Kiên cho biết.

TP HCM đang tăng tốc triển khai các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026. Tuy nhiên, yêu cầu về nguồn điện đủ, ổn định và an toàn đang trở thành thách thức lớn khi nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, tạo áp lực lên toàn hệ thống. Trong bối cảnh đó, vào ngày 5-5, Báo Người Lao Động phối hợp với Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) tổ chức Hội thảo "Bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TPHCM". Đây là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng bàn luận về những giải pháp, hướng đi mới, qua đó tháo gỡ những rào cản, tạo cú hích mạnh mẽ cho mục tiêu tăng trưởng quan trọng của thành phố.



