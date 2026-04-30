Điện lực TPHCM hướng dẫn người dân cách tránh hóa đơn tiền điện tăng vọt dịp nghỉ lễ 30-4

Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) vừa có thông báo yêu cầu các đơn vị thành viên không thực hiện các công việc trên lưới điện dẫn đến cắt điện theo kế hoạch gây ảnh hưởng đến khách hàng (trừ trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt) trong thời gian nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Theo đó, EVNHCMC yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng và ban hành phương án đảm bảo cung cấp điện chi tiết trong suốt thời gian nêu trên.

Các đơn vị phải tổ chức diễn tập tại những khu vực, sự kiện trọng điểm như các chương trình chính trị, lễ hội, khu vui chơi tập trung đông người nhằm chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh.

Bên cạnh đó, EVNHCMC chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện; tổ chức phát quang, bảo đảm an toàn hành lang tuyến dây.

Ngành điện cũng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh công trình điện, đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện như bắn pháo giấy tráng kim loại, ném vật thể lên đường dây.

Điện lực TPHCM yêu cầu các đơn vị đảm bảo cung cấp điện trong dịp lễ

Công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ tại các kho, trạm, nhà điều hành, khu vực trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội, nơi công cộng, khu dân cư và các điểm tổ chức hoạt động lễ hội cũng được quán triệt thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật tư, máy phát điện dự phòng, phương tiện và bố trí lực lượng sẵn sàng xử lý nhanh mọi sự cố có thể xảy ra.

Trong những ngày nghỉ lễ, nhu cầu sử dụng điện của người dân thường tăng cao do thời tiết nắng nóng và thời gian sinh hoạt tại nhà nhiều hơn, kéo theo việc sử dụng các thiết bị như tivi, máy tính, thiết bị giải trí, máy bơm, máy giặt, bếp điện… gia tăng đáng kể. Khi sản lượng điện tiêu thụ vượt ngưỡng, phần điện năng vượt sẽ được tính theo mức giá cao hơn trong biểu giá điện sinh hoạt bậc thang, khiến chi phí tiền điện tăng nhanh.

EVNHCMC khuyến cáo người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm thông qua các hành động cụ thể như: tắt thiết bị điện khi không sử dụng, ngắt hẳn nguồn điện nếu không cần thiết.

Người dân nên hạn chế sử dụng máy điều hòa khi không cần thiết và cài đặt nhiệt độ từ 26 độ C trở lên; ưu tiên sử dụng các thiết bị điện hiệu suất cao, có nhãn năng lượng; không sử dụng bóng đèn sợi đốt và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên nhằm góp phần đảm bảo nguồn cung điện ổn định.