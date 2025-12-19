Diện mạo mới của sân Hoa Lư

Sau 6 tháng thi công, Trung tâm TDTT Hoa Lư (sân vận động Hoa Lư) được nâng cấp cơ sở vật chất, gồm các phòng chức năng, khu hành chánh, khán đài sơn mới và lắp gần 1.000 ghế ngồi. Đáng chú ý, đường chạy được làm mới với công nghệ và vật liệu theo tiêu chuẩn hiện đại nhất của bộ môn Điền Kinh, được nhập khẩu từ Đức, đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

Cùng với 6 đường chạy, sân bóng đá cũng được cải tạo hoàn toàn về hệ thống thoát nước và tưới tự động trên mặt cỏ lá gừng, đảm bảo cho mật độ thi đấu bóng đá phong trào trong điều kiện thời tiết mưa, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng....

Sân vận động Hoa Lư có lịch sử lâu đời và là nơi sản sinh nhiều thế hệ danh thủ bóng đá TP HCM. Địa điểm nằm giữa trung tâm TP HCM sôi động, là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thể thao, khám phá nhịp sống năng động, nơi tổ chức các sự kiện thể thao và không gian gắn kết cộng đồng.

Tuy nhiên, từ năm 2001 đến nay, sân Hoa Lư mới được đầu tư sửa chữa lớn, giúp nâng tầm cơ sở vật chất, góp phần tăng hiệu quả đào tạo hơn 10 bộ môn cho Thể thao TP HCM, như: bộ môn cờ, Thể dục, bóng bàn, đá cầu…, đẩy mạnh phong trào môn Teqball với FITEQ trong công tác huấn luyện, đào tạo các VĐV để thi đấu Quốc Tế.