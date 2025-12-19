HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Diện mạo mới của sân Hoa Lư

Tường Phước

(NLĐO) - Sau 6 tháng thi công, Trung tâm TDTT Hoa Lư (sân vận động Hoa Lư) được nâng cấp cơ sở vật chất, trở thành nơi lý tưởng để rèn luyện thể dục thể thao

Sau 6 tháng thi công, Trung tâm TDTT Hoa Lư (sân vận động Hoa Lư) được nâng cấp cơ sở vật chất, gồm các phòng chức năng, khu hành chánh, khán đài sơn mới và lắp gần 1.000 ghế ngồi. Đáng chú ý, đường chạy được làm mới với công nghệ và vật liệu theo tiêu chuẩn hiện đại nhất của bộ môn Điền Kinh, được nhập khẩu từ Đức, đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

Diện mạo mới của sân Hoa Lư - Ảnh 1.

Diện mạo mới của sân Hoa Lư - Ảnh 2.

Cùng với 6 đường chạy, sân bóng đá cũng được cải tạo hoàn toàn về hệ thống thoát nước và tưới tự động trên mặt cỏ lá gừng, đảm bảo cho mật độ thi đấu bóng đá phong trào trong điều kiện thời tiết mưa, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng....

Sân vận động Hoa Lư có lịch sử lâu đời và là nơi sản sinh nhiều thế hệ danh thủ bóng đá TP HCM. Địa điểm nằm giữa trung tâm TP HCM sôi động, là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thể thao, khám phá nhịp sống năng động, nơi tổ chức các sự kiện thể thao và không gian gắn kết cộng đồng.

Diện mạo mới của sân Hoa Lư - Ảnh 3.

Diện mạo mới của sân Hoa Lư - Ảnh 4.

Diện mạo mới của sân Hoa Lư - Ảnh 5.

Tuy nhiên, từ năm 2001 đến nay, sân Hoa Lư mới được đầu tư sửa chữa lớn, giúp nâng tầm cơ sở vật chất, góp phần tăng hiệu quả đào tạo hơn 10 bộ môn cho Thể thao TP HCM, như: bộ môn cờ, Thể dục, bóng bàn, đá cầu…, đẩy mạnh phong trào môn Teqball với FITEQ trong công tác huấn luyện, đào tạo các VĐV để thi đấu Quốc Tế.

Sân Hoa Lư sẽ tiếp tục mở cửa tự do cho người dân vào rèn luyện thể dục, thể thao từ 6 giờ đến 8 giờ mỗi sáng và từ 17 giờ đến 19 giờ mỗi chiều tối trong tuần.

Tin liên quan

Đi xem đội bóng cũ của Exal Tiêu, nản với sân Hoa Lư cát nhiều hơn cỏ

Đi xem đội bóng cũ của Exal Tiêu, nản với sân Hoa Lư cát nhiều hơn cỏ

(NLĐO) - Sau khi kênh Ngoài đường piste của Báo Người Lao Động đăng clip một buổi tập của đội Trẻ TP HCM, đội bóng từng đào tạo tài năng trẻ Exal Tiêu, người xem đã sốc vì mặt sân Hoa Lư quá xuống cấp

CLB Công an TP HCM vô địch giải bóng đá phong trào sân 11 lớn nhất Việt Nam

(NLĐO) - CLB Công an TP HCM lên ngôi vô địch vòng chung kết Giải bóng đá cộng đồng Tập đoàn Becamex Cup sau 4 tháng tranh tài.

Giải bóng đá phong trào lớn nhất cả nước chính thức khởi động mùa mới

(NLĐO) - Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2025, một trong những giải phong trào lâu đời và quy mô nhất Việt Nam, chính thức khởi động.

sân Hoa Lư sân bóng đá phong trào trung tâm đào tạo thể dục thể thao
