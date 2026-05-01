HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Diện mạo mới của Quốc lộ 50 hướng về Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Sau hơn 3 năm thi công, Quốc lộ 50 diện "áo mới", thông thoáng hơn, người dân đi lại thuận tiện, phấn khởi rõ rệt

Video: Người dân hồ hởi khi Quốc lộ 50 diện "áo mới".

Quốc lộ 50 khang trang: Đổi mới giao thông Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 1.

Sau hơn 3 năm thi công, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 50 đoạn qua Bình Chánh (nay thuộc TPHCM) đang dần về đích, mang lại diện mạo khang trang cho cửa ngõ phía Nam thành phố.

Quốc lộ 50 khang trang: Đổi mới giao thông Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 2.

Ghi nhận những ngày cuối tháng 4, đoạn 4,4 km đường song hành từ đường Nguyễn Văn Linh đến Quốc lộ 50 hiện hữu đã hoàn thành toàn bộ.

Quốc lộ 50 khang trang: Đổi mới giao thông Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 3.

Tuyến đường rộng rãi với 6 làn xe, mặt đường bằng phẳng, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, biển báo được đầu tư đồng bộ, giúp phương tiện lưu thông thông thoáng.

Quốc lộ 50 khang trang: Đổi mới giao thông Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 4.

Không khí lưu thông trên tuyến trở nên dễ chịu hơn rõ rệt so với trước đây. Lưu lượng phương tiện được “chia lửa”, giảm áp lực cho Quốc lộ 50 hiện hữu – vốn thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm và các dịp lễ, Tết.

Quốc lộ 50 khang trang: Đổi mới giao thông Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Thùy (ngụ Tây Ninh), người thường xuyên di chuyển trên tuyến này, chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần đi qua đây là ngán, phương tiện chen chúc, có khi mất cả tiếng mới qua được đoạn ngắn. Nay có đường Song Hành chạy rất thoáng, cảm giác an toàn hơn hẳn. Nhìn tuyến đường mới khang trang cũng thấy vui”.

Quốc lộ 50 khang trang: Đổi mới giao thông Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 6.

Cùng chung cảm nhận, anh Lê Văn Hùng (tài xế chở hàng tuyến miền Tây - TPHCM) cho biết: “Từ ngày đoạn đường này thông xe, tôi tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Không còn cảnh kẹt xe kéo dài, việc giao hàng cũng chủ động hơn. Hy vọng toàn tuyến sớm hoàn thành để đi lại thuận tiện hơn nữa”.

Quốc lộ 50 khang trang: Đổi mới giao thông Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 7.

Ở phần Quốc lộ 50 hiện hữu, đoạn dài khoảng 2,6 km từ điểm giao đường song hành đến ranh tỉnh, các đơn vị đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối. Nhiều đoạn đã được thảm nhựa, lắp dải phân cách, hệ thống chiếu sáng và biển báo.

Quốc lộ 50 khang trang: Đổi mới giao thông Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 8.

So với trước đây, tình trạng ùn ứ trên tuyến đã giảm rõ rệt. Lưu lượng xe được “chia lửa”, không còn cảnh chen chúc kéo dài, nhất là vào giờ cao điểm và các dịp lễ, Tết khi dòng xe từ Tây Ninh và các tỉnh miền Tây đổ về TPHCM tăng cao.

Quốc lộ 50 khang trang: Đổi mới giao thông Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 9.

Ở hạng mục cầu Ông Thìn bắc qua sông Cần Giuộc đã cơ bản hoàn thành phần cầu chính. Trên công trường, công nhân đang khẩn trương thi công đường dẫn hai đầu cầu và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ.

Quốc lộ 50 khang trang: Đổi mới giao thông Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 10.

Theo chủ đầu tư, toàn dự án hiện đã đạt khoảng 95% khối lượng thi công. Tiến độ bị ảnh hưởng do còn 2 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Các đơn vị đang phối hợp địa phương vận động, tháo gỡ vướng mắc để sớm hoàn tất dự án.

Quốc lộ 50 khang trang: Đổi mới giao thông Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 11.

Dự kiến, toàn tuyến Quốc lộ 50 sẽ được thông xe trước ngày 30-6 (trừ hạng mục gia cường cầu hiện hữu) và hoàn thành toàn bộ trong năm 2026, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam TPHCM



Tin liên quan

Mở hành lang kinh tế Mộc Bài - TPHCM, Tây Ninh bứt phá vai trò trung chuyển

(NLĐO)- Quy hoạch đến 2050 mở tầm nhìn mới, đưa Tây Ninh thành cực tăng trưởng và trung tâm logistics phía Nam.

Hình ảnh toàn cảnh đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Tây Ninh

(NLĐO)- Đoạn 6,8 km đường Vành đai 3 TPHCM qua Tây Ninh đã cơ bản hoàn thiện, nhưng vẫn chưa thể khai thác do tiến độ toàn tuyến phía Tây chậm

Cầu sắt cũ kết nối TPHCM - Tây Ninh rung lắc sau hơn nửa thế kỷ sử dụng

(NLĐO)- Cầu Rạch Dơi hơn 50 năm tuổi trên tuyến đường kết nối TPHCM - Tây Ninh xuống cấp, trong khi dự án cầu mới vẫn chưa triển khai

hạ tầng giao thông quốc lộ 50 đường song hành Tây Ninh TPHCM cửa ngõ tây ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo