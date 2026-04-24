Thời sự Đô thị

Cầu sắt cũ kết nối TPHCM - Tây Ninh rung lắc sau hơn nửa thế kỷ sử dụng

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Cầu Rạch Dơi hơn 50 năm tuổi trên tuyến đường kết nối TPHCM - Tây Ninh xuống cấp, trong khi dự án cầu mới vẫn chưa triển khai

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 23-4, cầu Rạch Dơi trên tuyến đường Lê Văn Lương, đoạn qua xã Hiệp Phước (TPHCM), đang trong tình trạng xuống cấp sau hơn nửa thế kỷ khai thác.

Dù vậy, mỗi ngày vẫn có nhiều phương tiện qua lại, khiến người dân không khỏi lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cầu Rạch Dơi nằm trên tuyến đường Lê Văn Lương, đoạn qua xã Hiệp Phước (TPHCM), kết nối với khu vực Cần Giuộc (Tây Ninh).

Cầu Rạch Dơi được xây dựng trước năm 1975, là một trong những công trình giao thông quan trọng trên trục kết nối khu vực phía Nam TPHCM với các địa bàn giáp ranh và hướng đi tỉnh Tây Ninh.

Sau hơn nửa thế kỷ sử dụng, nhiều hạng mục của cầu đã xuống cấp rõ rệt. Theo ghi nhận thực tế, các trụ sắt của cầu bị gỉ sét nặng, một số vị trí xuất hiện lỗ thủng. Mặt cầu hẹp, nhiều điểm bong tróc, gây khó khăn cho việc lưu thông.

Dù trong tình trạng cũ kỹ, cây cầu vẫn phải “gồng mình” gánh lượng phương tiện lớn mỗi ngày, gồm xe máy, ô tô và xe tải nhỏ chở hàng qua lại giữa TPHCM và các địa phương lân cận.

Đáng chú ý, mỗi khi ô tô lưu thông qua cầu, toàn bộ kết cấu công trình rung lắc rõ rệt, khiến người đi xe máy cảm nhận rất rõ sự chao đảo.

Không chỉ trên mặt cầu, khu vực phía dưới cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tàu thuyền, sà lan chở hàng thường xuyên qua lại, trong đó có những phương tiện kích thước lớn cố di chuyển qua khu vực cầu, làm tăng nguy cơ va chạm với kết cấu công trình.

Ngoài ra, khu vực dưới chân cầu còn xuất hiện bãi rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng mỹ quan.

Người dân sinh sống quanh khu vực cho biết họ đã nhiều năm mong chờ dự án xây dựng cầu mới được triển khai để việc đi lại thuận tiện và an toàn hơn, nhất là trên tuyến giao thông kết nối TPHCM với tỉnh Tây Ninh.

Ông Văn Dương, người dân sống gần cầu, cho biết: “Cây cầu này cũ quá rồi, mặt cầu hẹp mà xe tải chạy suốt ngày. Nhiều đoạn sắt gỉ sét nhìn rất lo, mỗi lần đi qua cũng thấy bất an”.

Tương tự, chị Huyền My, ngụ xã Hiệp Phước, cho biết người dân từng kỳ vọng cầu mới sẽ sớm được xây dựng sau khi có thông tin khảo sát. “Ô tô chạy qua là cầu rung lắc, xe máy đi bên cạnh cảm nhận rất rõ. Mấy năm trước thấy có người đến đo đạc, cứ tưởng sắp làm cầu mới nhưng đến giờ vẫn chưa thấy triển khai” - chị My nói.

Trước đó, dự án xây dựng cầu Rạch Dơi mới đã được HĐND TPHCM thông qua vào năm 2016 với tổng mức đầu tư khoảng 781 tỉ đồng.

Theo thiết kế, cầu mới dài khoảng 452 m, rộng 15 m; phần đường dẫn dài khoảng 300 m, rộng 29 m. Chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 265 tỉ đồng phía TPHCM và 85 tỉ đồng phía Tây Ninh.

Tuy nhiên, sau đó dự án phải tạm dừng và đến nay vẫn chưa được triển khai. Cuối năm 2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, cho hay mục tiêu đặt ra là khởi công vào năm 2026 và hoàn thành vào năm 2028, song đến nay công trình vẫn chưa thể triển khai thực tế.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia giao thông, việc sớm đầu tư xây dựng cầu Rạch Dơi mới là rất cần thiết nhằm thay thế cây cầu cũ đã xuống cấp, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tăng cường kết nối hạ tầng giữa TPHCM và tỉnh Tây Ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

