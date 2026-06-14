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Kinh tế

Điện mặt trời mái nhà dư thừa được bán 100% khi nào?

Lê Thúy

(NLĐO) - Nếu lưới điện khu vực có khả năng tiếp nhận và không xảy ra tình trạng quá tải có thể cho phép bán lượng điện dư lên lưới tới 100%

Thông tin về tình hình cung ứng điện, đặc biệt trong các đợt nắng nóng vừa qua, ông Đỗ Văn Năm, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), cho biết đến hết tháng 5, công suất cực đại của EVNNPC đã đạt 20.482 MW vào những ngày cuối tháng 5, tăng khoảng 13,3% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 7,9% so với mức công suất cực đại của năm 2023. Năm nay, miền Bắc xuất hiện nắng nóng sớm nên nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh.

Điện mặt trời mái nhà dư thừa được bán 100% khi nào? - Ảnh 1.

Mục tiêu đến năm 2030 có 50% hộ dân và 50% mái nhà công sở lắp đặt điện mặt trời tự sản, tự tiêu

Theo ông Năm, phụ tải điện miền Bắc hiện chịu tác động chủ yếu từ hai nhóm khách hàng lớn. Trong đó, khu vực sản xuất công nghiệp chiếm khoảng 60-65% tổng phụ tải, còn khu vực tiêu dùng và sinh hoạt hộ gia đình chiếm khoảng 30-31%. Đây cũng là hai nhóm có mức tăng trưởng phụ tải cao nhất trong những ngày nắng nóng.

Đối với khối sản xuất công nghiệp, nhu cầu điện tăng chủ yếu do các hệ thống làm mát và điều hòa tại nhà xưởng hoạt động với cường độ cao. Trong khi đó, ở khu vực dân cư, các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện được sử dụng với công suất lớn và thời gian kéo dài, khiến công suất và sản lượng điện tiêu thụ tăng mạnh.

"Chúng tôi nhận định miền Bắc sẽ còn ghi nhận những mức công suất cực đại cao hơn trong thời gian tới, nhiều khả năng rơi vào tháng 6 hoặc tháng 7. Công suất đỉnh của hệ thống điện thuộc EVNNPC có thể đạt từ 21.200-21.500 MW, thậm chí trong điều kiện thời tiết cực đoan, phụ tải đỉnh có thể vượt 22.000 MW"- ông Năm cho biết.

Trước áp lực phụ tải gia tăng, một trong những giải pháp được EVNNPC đề xuất là đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu tại hộ gia đình và các khu công nghiệp.

Điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu dư thừa có thể được bán tỉ lệ bao nhiêu?

Theo EVNNPC, miền Bắc hiện có hàng nghìn khu công nghiệp với hàng triệu mét vuông mái nhà xưởng, song tỷ lệ lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Tình trạng này cũng diễn ra ở khu vực hộ gia đình. Bên cạnh đó, điện mặt trời mái nhà là nguồn điện có thời gian đầu tư, xây dựng nhanh hơn nhiều so với các dự án nhiệt điện than hoặc tua-bin khí.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu Chính phủ đặt ra là đến năm 2030 có 50% hộ dân và 50% mái nhà công sở lắp đặt điện mặt trời tự sản, tự tiêu, đại diện EVNNPC nhấn mạnh vẫn cần rất nhiều nỗ lực từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân.

Liên quan đến cơ chế điện mặt trời mái nhà, ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, cho biết Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo nghị định theo hướng cho phép các hệ thống điện mặt trời mái nhà bán tối đa 50% sản lượng điện dư lên lưới điện quốc gia.

Trong giai đoạn tới, nếu lưới điện khu vực có khả năng tiếp nhận và không xảy ra tình trạng quá tải, doanh nghiệp có thể được phép bán lượng điện dư lên lưới với tỷ lệ lên tới 100%.

Ví dụ, vào các dịp nghỉ lễ hoặc thời điểm doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất, toàn bộ sản lượng điện phát ra từ hệ thống điện mặt trời mái nhà có thể được bán lên lưới điện quốc gia, với điều kiện hệ thống điện bảo đảm khả năng tiếp nhận.


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