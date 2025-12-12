HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Điện Máy Xanh của Thế Giới Di Động sắp lên sàn

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Thế Giới Di Động công bố thông tin bất thường đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán MWG) vừa có công bố trích yếu nội dung phải công bố thông tin bất thường của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ/HĐ QT-2025 ngày 12-12-2025.

Theo nghị quyết này, Thế Giới Di Động phê duyệt chủ trương để Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh thực hiện kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng, cùng với đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán (kế hoạch IPO và niêm yết), dựa trên các bối cảnh tái cấu trúc và chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh.

Trước đó, trong tháng 11-2025, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động đã thông qua chủ trương tái cấu trúc các công ty con theo hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh.

Theo đó, mảng bán lẻ điện thoại và điện tử - điện máy (thegioididong, TopZone), Điện Máy Xanh, liên doanh Erablue), mảng dược phẩm (An Khang) và mảng sản phẩm mẹ & bé (AVAKids) được tổ chức, quản lý và vận hành bởi các pháp nhân độc lập, nhằm nâng cao tính tập trung, tính tự chủ và hiệu quả điều hành.

Theo nhà bán lẻ này, ý nghĩa chiến lược của IPO và niêm yết Điện Máy Xanh, được HĐQT Thế Giới Di Động nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng, dự kiến triển khai trong năm 2026.

- Ảnh 1.

Cửa hàng Điện máy Xanh hiện diện khắp các tỉnh thành

Theo HĐQT Thế Giới Di Động, IPO là bước chuyển chiến lược, mở ra một giai đoạn tăng trưởng mới với kỳ vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận hai con số thông qua tăng trưởng bằng chất.

Điện Máy Xanh trở thành công ty niêm yết độc lập sẽ làm đa dạng sự lựa chọn cho các nhà đầu tư tìm kiếm doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thiết yếu, có tiềm năng sinh lời hấp dẫn và phát triển bền vững.

Việc Điện Máy Xanh trở thành công ty đại chúng độc lập mang lại nhiều lợi ích dài hạn cho Thế Giới Di Động về chiến lược, tài chính và quản trị, đồng thời mở rộng không gian tăng trưởng cho toàn hệ sinh thái.

