Điện thoại chống nhìn trộm của Samsung có gì đặc biệt mà giá bán gần 52 triệu đồng?

Rạng sáng 26-2 (giờ Việt Nam), Samsung chính thức trình làng dòng Galaxy S26 series gồm Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra, thu hút sự chú ý của giới công nghệ với loạt tính năng AI thế hệ mới cùng nhiều nâng cấp đáng kể về phần cứng.

Trong đó, điểm nhấn nổi bật là công nghệ màn hình bảo mật hoàn toàn mới, cho phép kích hoạt chế độ riêng tư theo từng ứng dụng, nhằm ngăn chặn tình trạng người xung quanh nhìn lén nội dung hiển thị.

Giải pháp thay thế miếng dán chống nhìn trộm truyền thống

Theo Samsung, các miếng dán chống nhìn trộm hiện nay thường làm giảm độ sáng màn hình và gây bất tiện khi người dùng muốn chia sẻ nội dung với người bên cạnh.

Để khắc phục hạn chế này, hãng phát triển một công nghệ hiển thị mới linh hoạt và thông minh hơn, không cần đến lớp phủ vật lý bên ngoài.

Công nghệ này sử dụng hai loại điểm ảnh (pixel) khác nhau, gồm: pixel hẹp và pixel rộng. Kiến trúc mới được Samsung đặt tên là "Black Matrix".

Galaxy S26 sẽ khiến cho người ngồi cạnh không thể nhìn trộm nội dung. Ảnh: Samsung

Khi kích hoạt chế độ riêng tư, các pixel hẹp sẽ thu hẹp hướng phát sáng của ánh sáng từ màn hình, giúp kiểm soát chính xác góc nhìn - chỉ người nhìn trực diện mới thấy rõ nội dung, người bên cạnh hoàn toàn không nhìn thấy các thông tin hình ảnh trên điện thoại.

Khi tắt chế độ này, các pixel rộng sẽ phối hợp cùng pixel hẹp để phát sáng theo mọi hướng như màn hình thông thường.

Tùy chỉnh theo từng ứng dụng, từng thông báo

Điểm đáng chú ý là tính năng Privacy Display có thể tùy chỉnh theo từng ứng dụng. Người dùng có thể thiết lập các app nhạy cảm như nhắn tin hoặc ngân hàng luôn hiển thị ở chế độ riêng tư, trong khi các ứng dụng khác vẫn hoạt động bình thường.

Không chỉ dừng lại ở ứng dụng, hệ thống còn cho phép kiểm soát cả thông báo. Những cảnh báo nhạy cảm có thể bị "làm đen" khi nhìn từ góc nghiêng, giúp tăng cường bảo mật ngay cả trên màn hình khóa.

Samsung cũng bổ sung chế độ "Maximum Privacy Protection", tăng cường hiệu ứng bảo vệ bằng cách giảm độ sáng các vùng sáng và nâng độ tối của vùng tối, qua đó hạn chế tối đa khả năng nhìn trộm từ hai bên.

Trình diễn trực tiếp trên sân khấu

Công nghệ màn hình riêng tư mới đã được trình diễn trực tiếp tại sự kiện, với nhà sáng tạo nội dung Miles Franklin (kênh MilesAboveTech) trải nghiệm thực tế trên sân khấu.

Trước đó, Samsung từng "nhá hàng" về công nghệ này nhưng chưa công bố nguyên lý hoạt động. Hãng cho biết tính năng sẽ tự động kích hoạt khi người dùng nhập mã PIN, hình vẽ mở khóa hoặc mật khẩu trong các ứng dụng được bảo vệ.

Trang bị đầu tiên trên Galaxy S26 Ultra

Ngoài ra, Samsung còn tích hợp công nghệ Privacy Display đầu tiên trên phiên bản cao cấp Galaxy S26 Ultra. Mẫu smartphone này cũng được nâng cấp về AI với tốc độ xử lý nhanh hơn và sử dụng chipset tùy biến riêng.

Với bước đi này, Samsung cho thấy tham vọng nâng chuẩn bảo mật màn hình trên smartphone, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến quyền riêng tư cá nhân.

Sau khi ra mắt toàn cầu vào sáng 26-2, bộ ba Galaxy S26 đã được Samsung niêm yết giá bán và thời gian giao hàng trên cửa hàng trực tuyến chính thức tại Việt Nam, đồng thời xuất hiện tại hệ thống các đại lý ủy quyền. Theo công bố, Galaxy S26, Galaxy S26+ và Galaxy S26 Ultra phiên bản bộ nhớ trong 256GB có giá lần lượt 25,99 triệu đồng, 29,99 triệu đồng và 36,99 triệu đồng. Nếu nâng cấp lên bộ nhớ 512GB, người dùng cần chi thêm khoảng 6 triệu đồng. Các phiên bản này đều được trang bị RAM 12GB. Riêng Galaxy S26 Ultra bản cao cấp nhất sở hữu RAM 16GB, bộ nhớ trong 1TB có giá lên tới 51,99 triệu đồng. Dù vậy, tương tự các năm trước, nhiều đại lý chính hãng đã tung ra loạt ưu đãi dành cho khách hàng đặt mua sớm, bao gồm giảm giá trực tiếp hoặc quà tặng giá trị cao. Theo Di động Việt, lượng đăng ký nhận thông tin Samsung Galaxy S26 series từ 11-2 đến 25-2 đã tăng khoảng 25% so với thế hệ tiền nhiệm. Trong đó, mẫu Galaxy S26 Ultra sẽ chiếm lượng đặt hàng cao nhất, khoảng 80%.



