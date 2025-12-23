Diễn tiến mới nhất dự án thoát nước gần 6.000 tỉ đồng ở TPHCM

Dự án nạo vét, gia cố suối Cái từ cầu thợ Ụt đến sông Đồng Nai đã được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) phê duyệt có tổng mức đầu tư điều chỉnh là gần 6.000 tỉ đồng, chiều dài gần 19 km, có nhiệm vụ tiêu thoát nước mưa và nước thải đã qua xử lý cho lưu vực 22.503 ha, đồng thời cải tạo môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng 37,4 km đường giao thông cấp khu vực. Thời gian thực hiện từ năm 2020 - 2027.

Dự án có tổng số 964 trường hợp ảnh hưởng, trong đó có 946 hộ dân và 18 tổ chức, công tác giải phóng mặt bằng được Trung tâm Phát triển quỹ đất của TP Tân Uyên cũ triển khai từ tháng 11-2021. Đến nay, một số gói thầu khó về đích đúng tiến độ vì vướng công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án chỉ dài 1,3 km, có tới 39 hộ chưa bàn giao mặt bằng

Dự án suối Cái đi qua cầu Tổng Bảng, phường Tân Khánh, TPHCM

Ông Vũ Tiến Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp Bình Dương, cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay đang nằm ở Gói thầu thi công xây dựng số 6B đoạn trước cầu Tổng Bảng đến sông Đồng Nai, dài 1,3 km.

Dự án này đã tổ chức khởi công vào ngày 18-6-2025, thời gian thi công 540 ngày, dự kiến hoàn thành vào ngày 13-12-2026. Tại thời điểm khởi công đã bàn giao mặt bằng 80% cho nhà thầu. Tuy nhiên, hiện còn vướng 39 hộ chưa chịu bàn giao khiến công tác thi công gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng chung đến tiến độ của cả dự án.

Ghi nhận tại công trình đang thi công đoạn trước cầu Tổng Bảng, thuộc phường Tân Khánh, TPHCM, đơn vị thi công đã tập kết máy móc, vật tư, con người...

Tuy nhiên, do hai bên bờ còn vướng một số hộ dân theo kiểu "răng lược" nên đơn vị thi công chỉ mới thực hiện công tác đào đất xung quanh và thi công ở một số đoạn không vướng mặt bằng. Riêng đoạn quan trọng nhất là vị trí bờ trái, bờ phải cầu Tổng Bảng, thượng hạ lưu và vị trí cầu dẫn thì vẫn "án binh bất động".

Trong khi đó, theo đại diện đơn vị thi công thì đây là thời điểm thuận lợi nhất để thi công đoạn cầu Tổng Bảng, vì trời nắng ráo, còn để sang mùa mưa thì việc thi công sẽ gặp vô cùng khó khăn, đặc biệt khi đoạn phía trên đã gần hoàn thiện, nước lũ sẽ đẩy về phía cầu Tổng Bảng, nguy cơ sập cầu là rất lớn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

CLIP: Đơn vị thi công nêu khó khăn khi vướng mặt bằng không thể triển khai công việc

"Qua 6 tháng thi công, tiến độ dự án chỉ mới đạt khoảng 10% là quá chậm, gây lãng phí thời gian và tiền bạc cho đơn vị thi công. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng cần có giải pháp quyết liệt để tạo điều kiện cho đơn vị thi công thực hiện công trình đúng như kế hoạch đã đề ra"- đại diện đơn vị thi công kiến nghị.

Để hỗ trợ người dân, đơn vị thi công đã thực hiện một số công việc như chuyển nhà, di dời cây cối, đào đất, đồng thời phối hợp với chủ đầu tư sẵn sàng chi trả tiền thuê nhà nếu trong thời gian họ chưa có chỗ ở mới.

Người dân đồng thuận, nhưng còn trăn trở!?

Để thi công gói thầu số 6B thì đoạn 2 bên bờ cầu Tổng Bảng có vị trí vô cùng quan trọng, đơn vị thi công cần phải lắp cầu tạm cho xe lưu thông. Tuy nhiên, lại đang vướng mặt bằng do gia đình ông Phạm Văn Thức và bà Huỳnh Thị Lượng, cùng 57 tuổi ở tổ 3, khu phố Cây Da, phường Tân Khánh, TPHCM (trước đây là phường Thạnh Phước, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) chưa đồng thuận nên công trình không thể triển khai được.

Vị trí lắp cầu tạm vướng căn nhà của bà Huỳnh Thị Lượng nên không thể triển khai thi công



Trao đổi với phóng viên, bà Huỳnh Thị Lượng cho biết gia đình ông bà rất ủng hộ dự án và sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho đơn vị thi công thực hiện công trình trọng điểm này. Tuy nhiên, vấn đề lấn cấn của gia đình hiện nay là diện tích bồi thường lại ít hơn so với diện tích thực tế trong sổ.

Ông Thức cho biết gia đình ông đã nhận tổng cộng 10,9 tỉ đồng tiền đền bù, tương ứng với với diện tích 894,5 m2 phần đất nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00802 QSDĐ/TU do UBND huyện Tân Uyên cũ cấp ngày 23-8-1999, thửa đất số 130 tờ bản đồ số 9 tại phường Thạnh Phước, cùng với đó là một mảnh đất tái định cư có diện tích 7,5x20.

Ông Thức cho rằng việc đền bù này chưa thỏa đáng vì diện tích trên sổ của gia đình là 1.431 m2. Tuy nhiên, sau khi ông bà đã trừ đi diện tích trước đó được sử dụng làm nhà văn hóa của ấp thì vẫn còn 437 m2, diện tích này đáng ra phải được nhà nước đền bù cho gia đình.

Vợ chồng ông Thức, bà Lượng mong mỏi chính quyền có câu trả lời thỏa đáng

"Khi gia đình hỏi lý do vì sao lại không được đền bù phần diện tích này, cơ quan chức năng trả lời đây là phần diện tích không nằm trong sổ. Vậy tại sao trước đó cơ quan chức năng không thu hồi sổ rồi cấp lại cho gia đình, để bây giờ khi có đền bù mới nói đất ngoài sổ, khiến gia đình rất trăn trở!"- bà Lượng nói.

Một điểm nghẽn mặt bằng khác là trường hợp của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Gái (đã chết), hiện chỉ có những người đại diện thừa kế. Tuy nhiên, họ không chịu bàn giao mặt bằng với lý do đề nghị bồi thường phần diện tích tăng ngoài suối. Song UBND phường xác nhận đây là đất lấn chiếm suối, không đủ điều kiện để bồi thường về đất.



