Thúc tiến độ dự án thoát nước gần 6.000 tỉ đồng

Dự án nạo vét, gia cố suối Cái từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai có nhiệm vụ tiêu thoát nước mưa và nước thải đã qua xử lý cho lưu vực 22.503 ha, đồng thời cải tạo môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng 37,4 km đường giao thông cấp khu vực. Dự án được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) phê duyệt có tổng mức đầu tư điều chỉnh gần 6.000 tỉ đồng, chiều dài gần 19 km, được chia làm 10 gói thầu thi công.

Theo Ban Quản lý dự án chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Dương, tổng vốn kế hoạch của năm 2025 là 305 tỉ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 245 tỉ đồng (đạt trên 80%), dự kiến giải ngân hết trong tháng 11-2025. Tính đến nay, các địa phương có dự án đi qua đã bàn giao mặt bằng 19 đợt với 858/964 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, đạt tỉ lệ 87% trên tổng số những trường hợp ảnh hưởng; còn lại 106 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng.

Một cây cầu thuộc dự án nạo vét, gia cố suối Cái

Về tiến độ thi công dự án, đã khởi công xây dựng 10 gói thầu (1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7A, 7B) với tổng chiều dài 14,31 km, bao gồm 2 gói thầu (2A, 2B) dài 5,858 km, khởi công đầu năm 2024. Đến nay, đã thi công gói thầu 2A đạt 83% giá trị hợp đồng; gói thầu 2B đạt 92% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch, 2 gói thầu này sẽ hoàn thành vào ngày 25-5-2025, tuy nhiên do vướng mặt bằng nên chủ đầu tư đã trình và được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) gia hạn 2 gói thầu này đến ngày 30-4-2026.

Đối với 2 gói thầu 4 và 6A khởi công vào đầu năm 2025, đến nay đã thi công đạt 28% theo hợp đồng. Bốn gói thầu (số 1, 3, 5 và 6B) khởi công vào ngày 21-6-2025 đã thi công đạt 18% theo hợp đồng (gói thầu số 1), đạt 10% theo hợp đồng (gói thầu số 3), đạt 8% theo hợp đồng (gói thầu số 5 và 6B). Hai gói thầu còn lại là (7A, 7B) với tổng chiều dài 4,6 km, vừa mới khởi công ngày 11-8-2025, đang được triển khai thi công.

Ông Vũ Tiến Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Dương, cho biết theo kế hoạch, sẽ kết thúc thi công 10 gói thầu của dự án vào quý II/2027 và quyết toán, kết thúc dự án vào cuối năm 2027.