Văn hóa - Văn nghệ

Diễn viên AI gây tranh cãi

MINH KHUÊ

Phim "Chốt đơn" của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito là tác phẩm điện ảnh Việt Nam tiên phong trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo hình nhân vật

"Chốt đơn" ra rạp phục vụ khán giả từ ngày 8-8. Phim này đã sử dụng công nghệ AI để xử lý tình huống sau khi nữ diễn viên chính Thùy Tiên bị bắt và khởi tố.

Chưa như mong đợi

"Chốt đơn" kể câu chuyện xoay quanh nhân vật Hoàng Linh (ban đầu Thùy Tiên đóng, sau nhờ AI hỗ trợ), một giám đốc điều hành công ty chuyên về livestream (phát sóng trực tiếp).

Trong một dịp tình cờ, Hoàng Linh tuyển dụng ông An (Quyền Linh) - tài xế xe ôm công nghệ lớn tuổi - vào công ty với mức lương cao ngất. Hoàng Linh muốn tận dụng ông An vì có lợi cho công việc của mình. Thế nhưng, sau những lần chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành trong công việc, cả hai trở nên đồng cảm và thân thiết, hỗ trợ nhau tháo gỡ nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Sau những rắc rối đến từ nữ diễn viên chính Thùy Tiên, đoàn phim chọn giải pháp sử dụng diễn viên AI và đưa "Chốt đơn" ra rạp. Song, doanh thu phim không như mong đợi. Tính đến trưa 14-8, theo Box Office Vietnam, phim chỉ thu về hơn 4,3 tỉ đồng, trong khi số suất chiếu hiện còn ít.

Diễn viên AI gây tranh cãi- Ảnh 1.

Nhân vật Hoàng Linh do AI thể hiện thay thế nữ diễn viên chính Thùy Tiên trong phim “Chốt đơn”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Trước đó, trong buổi giao lưu ra mắt "Chốt đơn" ở TP HCM, đạo diễn Nam Cito bày tỏ ê-kíp làm phim từng hoang mang, mất tinh thần khi biết tin Thùy Tiên bị bắt giam, khởi tố. Ban đầu, anh và đạo diễn Bảo Nhân cũng ngần ngại về giải pháp sử dụng AI, bởi lo rằng hình ảnh giả tạo, không cảm xúc. Tuy nhiên, sau khi xem những hình ảnh đầu tiên từ đơn vị thực hiện, họ nhận thấy giải pháp này khả thi. Từ đó, 2 đạo diễn phối hợp với đơn vị hỗ trợ công nghệ AI cho phim để chỉnh sửa, thay đổi toàn bộ hình ảnh Thùy Tiên trong "Chốt đơn". Giọng thoại của nhân vật này cũng được Huỳnh Bảo Ngọc lồng tiếng.

Dẫu có nhiều nỗ lực nhưng "Chốt đơn" sau khi ra rạp đã nhận được không ít lời chê bai. Một số khán giả cho rằng diễn viên AI thay thế Thùy Tiên có biểu cảm đơ cứng, các cảnh cận cũng còn nhiều lỗi. Ở những cảnh cận này, cử động của diễn viên AI dễ nhận thấy sự khác biệt so với diễn viên thật. Với những cảnh đơn giản, biểu cảm của diễn viên AI chấp nhận được, song với các cảnh cần cảm xúc đa dạng thì nhân vật Hoàng Linh rất thô cứng, không như người thật. Nhiều người trong cuộc thừa nhận: "Cảm giác khó chịu khi xem bởi diễn viên AI chưa như mong đợi".

Giải pháp tình thế

Vấn đề pháp lý trong việc chỉnh sửa, thay đổi diễn viên nữ chính Thùy Tiên trong "Chốt đơn" bằng công nghệ AI được dư luận rất quan tâm.

TS Nguyễn Ngọc Sơn, đại diện pháp lý của phim "Chốt đơn", cho biết: "Trong các hợp đồng được điều chỉnh bởi Bộ Luật Dân sự và Luật Điện ảnh, nhà sản xuất có đầy đủ quyền hạn, đầy đủ yếu tố để có thể sử dụng một phần, toàn bộ hoặc không sử dụng hình ảnh Thùy Tiên trong bất cứ trường hợp nào". Ông cho rằng nếu chỉ dùng công nghệ AI thay thế mỗi gương mặt, còn thân thể vẫn giữ nguyên thì phải bảo đảm quyền nhân thân cho Thùy Tiên theo Bộ Luật Dân sự. Nghĩa là, phim phải ghi chú tên Thùy Tiên vào tác phẩm.

"Hiểu rõ điều này nên khi sử dụng AI, đoàn phim đã thay đổi toàn bộ những điểm căn bản nhất trên cơ thể nhân vật để nhận diện một con người. Nhân vật AI hoàn toàn mới, về mặt pháp lý không vi phạm bất cứ quy định nào về bảo hộ quyền nhân thân đối với diễn viên Thùy Tiên" - ông Nguyễn Ngọc Sơn phân tích.

Trên thế giới, công nghệ AI từng được nhiều nước sử dụng như là giải pháp để xử lý các vấn đề nan giải - diễn viên vướng bê bối đạo đức, bị tẩy chay hoặc gặp phải vấn đề pháp lý trong lúc phim chuẩn bị chiếu. Mới đây, đoàn phim truyền hình "Cẩm nguyệt như ca" của Trung Quốc đã phải sử dụng AI để thay khuôn mặt Lý Minh Đức - vai Trình Lý Tố sau khi diễn viên này bị tuyên án 6 tháng tù. Quy định của Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc nêu rõ các tác phẩm của nghệ sĩ liên quan hoạt động phi pháp, tội phạm phải bị đình chỉ phát sóng, công chiếu.

Các nhà chuyên môn cho rằng sử dụng AI được xem như một giải pháp tình thế do thời gian thực hiện nhanh, chi phí không quá cao nhưng chưa phải là cách hoàn hảo. Bởi lẽ, chất lượng hình ảnh vẫn chưa mượt mà, nhìn vào là biết diễn viên giả cùng với những khiếm khuyết khác. AI vẫn chưa thật sự là giải pháp tối ưu bởi còn nhiều công nghệ khác cao cấp hơn, tùy thuộc vào chi phí và thời gian của đoàn phim.

"Phim điện ảnh đã hoàn thành thì cần được ra rạp. Sau khi ra rạp, phim mới có thể đến với khán giả, bán được bản quyền phát sóng ở những nền tảng mạng thu phí… và hệ sinh thái phía sau để nhà sản xuất có thể trả lại phần nào cho nhà đầu tư. Vì thế, "Chốt đơn" chọn giải pháp dùng AI để tác phẩm sớm đến với khán giả là điều có thể đồng cảm, chia sẻ" - đạo diễn Kay Nguyễn nhìn nhận. 

Theo các chuyên gia, nhiều công nghệ đặc biệt có thể giúp thay hình đổi dạng từ diễn viên này sang diễn viên khác, đến mức khán giả khó nhận ra, song phải tùy vào chi phí và thời gian của nhà sản xuất.


Diễn viên AI tác phẩm điện ảnh Điện ảnh Việt Nam trí tuệ nhân tạo phim điện ảnh
