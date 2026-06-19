Tài tử "chuộc tội" cho vai diễn bắt nạt học đường, lan tỏa thông điệp bằng hành động thực tế

Lee Seung-gyu lan tỏa thông điệp của phim bằng hành động đầy ý nghĩa khi quyên góp cho quỹ "BTF Blue Tree". Đây là quỹ phi lợi nhuận dành cho thanh thiếu niên của Hàn Quốc, chuyên về phòng chống bạo lực học đường.

Lee Seung-gyu đóng phản diện

Anh "chuộc tội" cho nhân vật của mình

Tổ chức này được thành lập bởi Kim Jong-ki - người đã mất con vì bạo lực học đường. Quỹ cung cấp các chương trình giáo dục phòng chống bắt nạt và các dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân, gia đình của họ.

Lee Seung-gyu tham gia phim "Bài học đáng đời" với vai Ryu Jun – hyung, con trai của nghị sĩ Ryu Gwang-pil. Dựa vào quyền lực của cha, Ryu Jun-hyung cầm đầu hành vi bắt nạt, đẩy bạn học vào cảnh khốn khổ, phải chọn giải pháp tiêu cực.

Với diễn xuất tốt, Lee Seung-gyu lột tả được hình ảnh một Ryu Jun-hyung tàn nhẫn, tự đẩy bản thân mình vào hố sâu tội lỗi. Anh diễn tốt đến mức nhiều khán giả đặt biệt danh "một tên rác rưởi đẹp trai".

"Tôi muốn biến nỗi đau mà tôi gây ra thông qua vai diễn thành sự hỗ trợ thực tế. Ngay cả khi phim kết thúc, tôi cũng sẽ không quên" - Lee Seung-gyu thổ lộ lý do quyên góp cho quỹ.

Phim vẫn tiếp tục gây sốt toàn cầu

Được chuyển thể từ webtoon "Get Schooled" của Chae Yong-taek và Han Ga-ram, chỉ có 10 tập nhưng "Bài học đáng đời" thu hút khán giả mỗi tập vì đề cập đến chủ đề bạo lực học đường ở khía cạnh mới lạ, đậm hơi thở thời đại.

Nội dung phim Cục Bảo vệ quyền sư phạm (ERPB), một tổ chức giả tưởng thuộc Bộ Giáo dục. Cục được lập để can thiệp vào những vấn đề bạo lực học đường đối với cả giáo viên lẫn học sinh mà nhà trường không xử lý được. Cục không đứng về phía giáo viên hay học sinh mà là những nạn nhân thực sự.

Phim "Bài học đáng đời"

Mỗi tập phim kể về một câu chuyện khác nhau, dẫn dắt và sâu chuỗi xuyên suốt là bộ ba thành viên của cục gồm Na Hwa-jin (Kim Mu-yeol đóng) - cựu đặc nhiệm trở thành thanh tra giáo dục, cộng sự Lim Han-rim (Jin Ki-joo đóng), Bong Geun-dae (Pyo Ji-hoon đóng). Cục được quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ giáo dục Choi Kang-seok (Lee Sung-min đóng).

Phim do Hong Jong-chan đạo diễn, đã dẫn đầu tại 46 quốc gia và vùng lãnh thổ khi chiếu trên Netflix toàn cầu. Phim cũng vào tốp 10 tại 91 quốc gia và vùng lãnh thổ, phản hồi tích cực