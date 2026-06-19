"Tân binh" Jake Lê kể trải nghiệm đối đầu với Hồng Ánh, Thanh Hằng

Tân binh Jake Lê siêu ngầu

Jake Lê trong phim Madames Thanh Sắc

Trong "Madames Thanh Sắc", Jake Lê đảm nhận vai Năm Sẹo - một nhân vật thuộc tuyến giang hồ trong bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960. Không đơn thuần là người thực thi mệnh lệnh, Năm Sẹo tồn tại giữa những mối quan hệ quyền lực phức tạp của thế giới ngầm, đồng thời mang trong mình những giằng xé nội tâm trước các lựa chọn và biến cố xung quanh. Những lớp tâm lý đan xen giữa sự trung thành, nghĩa khí và áp lực sinh tồn cũng khiến đây trở thành thử thách đáng kể đối với một diễn viên lần đầu chạm ngõ điện ảnh.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Jake Lê dành thời gian nghiên cứu về bối cảnh Sài Gòn xưa, văn hóa giang hồ và những câu chuyện có thật của giai đoạn. Theo nam diễn viên, anh đặc biệt quan tâm đến cách những người thuộc thế giới ngầm giao tiếp, ứng xử, giữ thể diện và xử lý các tình huống đối đầu.

Quá trình chuẩn bị cũng diễn ra trong điều kiện khá đặc biệt khi anh phải quay lại Australia sau khi hoàn thành vòng tuyển chọn và chờ lịch quay chính thức. Trong thời gian đó, đạo diễn Thắng Vũ liên tục trao đổi, bổ sung thêm tư liệu và chất liệu để anh hoàn thiện nhân vật.

Bên cạnh việc nghiên cứu tâm lý nhân vật, Jake Lê cho rằng kinh nghiệm nhiều năm làm nhiếp ảnh gia đã hỗ trợ đáng kể cho công việc diễn xuất. "Công việc đó giúp tôi quan sát con người rất nhiều. Tôi tin một diễn viên giỏi trước hết phải là người quan sát giỏi" - anh nói.

Tân binh Jake Lê siêu ngầu

Ngoài ra, nam diễn viên cũng duy trì việc tập luyện thể chất trong suốt quá trình chuẩn bị. Theo Jake Lê, việc giữ thể lực tốt giúp anh đáp ứng được cường độ làm việc kéo dài trên phim trường cũng như duy trì năng lượng cho nhân vật trong các cảnh quay liên tục. "Làm photographer nhiều năm nên tôi quen đứng sau máy ảnh. Đến ngày phải đứng trước máy quay, cảm giác như người cầm lái bị chuyển xuống ghế hành khách vậy" - anh kể.

Jake Lê chạm ngõ điện ảnh với những ấn tượng khó phai

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Jake Lê đã để lại ấn tượng riêng

Một trong những phân cảnh để lại nhiều ấn tượng nhất với Jake Lê là cảnh đánh ghen giữa bà Sắc, Cầm Thanh và Năm Sẹo. Đây cũng là dịp để nam diễn viên trẻ có cơ hội làm việc trực tiếp cùng 2 diễn viên kỳ cựu là Hồng Ánh và Thanh Hằng trong một cảnh quay đòi hỏi cường độ cảm xúc cao: "Với một diễn viên mới như tôi, áp lực là có thật. Khi đứng trong khung hình với những người có quá nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp, mình vừa hồi hộp vừa lo lắng không biết có đủ tốt để theo kịp năng lượng của các chị hay không" - anh cho biết.

Jake Lê đặc biệt ấn tượng với cách Hồng Ánh xây dựng nhân vật bà Sắc bằng những chi tiết nhỏ trong diễn xuất, đồng thời học hỏi tinh thần làm nghề của Thanh Hằng khi nữ diễn viên phải thực hiện nhiều lần các cảnh quay đòi hỏi thể lực và sự tập trung cao độ.

Jake Lê có 15 năm làm nhiếp ảnh gia nên khung hình với anh lại là một điều rất đỗi quen thuộc

Bên cạnh trải nghiệm đầu tiên với điện ảnh, câu chuyện của Jake Lê còn gây chú ý bởi thời điểm anh bắt đầu theo đuổi diễn xuất. Nam diễn viên cho biết mình chính thức học nghề từ năm 36 tuổi và nhận vai điện ảnh đầu tay ở tuổi 38.

Theo anh, điều khiến bản thân từng đắn đo không nằm ở độ tuổi mà là quyết định bắt đầu lại từ đầu sau khi đã có nhiều năm kinh nghiệm trong một lĩnh vực khác. "Trong nhiếp ảnh, tôi đã có 15 năm kinh nghiệm. Nhưng khi bước vào diễn xuất, tôi gần như trở thành một người mới hoàn toàn. Sau này tôi nhận ra 38 tuổi không phải là muộn. Muộn là khi mình không dám bắt đầu" - anh chia sẻ.

Jake Lê tạo chú ý ngay sau phim đầu tiên

Sau "Madames Thanh Sắc", Jake Lê cho biết mong muốn tiếp tục thử sức với các dạng vai có chiều sâu tâm lý, đặc biệt là những nhân vật phức tạp, khó đoán hoặc mang màu sắc phản diện. Dù ngoại hình thường khiến anh được liên tưởng đến các vai giang hồ, nam diễn viên cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là khả năng tạo nên những nhân vật đủ sức thuyết phục khán giả.

"Tôi nghĩ ngoại hình chỉ giúp diễn viên bước qua cánh cửa. Điều giữ khán giả ở lại là chiều sâu nhân vật. Mục tiêu của tôi không phải trở thành một kiểu nhân vật cố định, mà là khiến khán giả không đoán được diễn viên Jake Lê thực sự như thế nào bên ngoài" - anh bộc bạch.