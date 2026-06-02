Giải trí

Đám cưới cổ tích của Hề Mộng Dao và thiếu gia sòng bạc Macau

Minh Khuê

(NLĐO) - Siêu mẫu Hề Mộng Dao và Hà Du Quân - con trai "vua sòng bạc" Macau - tổ chức hôn lễ tại lâu đài ở Pháp vào ngày 1-6.

Ngày 2-6, siêu mẫu Trung Quốc Hề Mộng Dao tung loạt ảnh cưới lên trang cá nhân weibo, chung vui cùng người hâm mộ.

Cô đã tổ chức đám cưới cùng Hà Du Quân tại Lâu đài Saint-Michel, nằm trên hòn đảo nhỏ ở phía Tây Bắc nước Pháp, thuộc vịnh Saint-Malo. Đây là một "mỹ cảnh nhân gian" vô cùng nổi tiếng, là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Đầm cưới của Hề Mộng Dao

Một thiết kế riêng của Dior

Cô dâu kết hợp đầm cưới và trang sức kim cương đắt giá

Hoa được trang trí khắp không gian cưới

Cô dâu và chú rể xứng đôi

Họ bên nhau nhiều năm, có hai con trước khi tổ chức cưới

Biển hoa tulip và mẫu đơn hồng được trang trí quanh địa điểm tổ chức đám cưới, tạo không gian cổ tích. Được biết, mỗi bông hoa có giá khoảng 6 euro (hơn 183.000 đồng). Tháp rượu champagne được thiết kế phù hợp với chiều cao 1,78 m của cô dâu Mộng Dao. Trong thiệp mời cưới, tên của Mộng Dao được đặt trước tên chú rể, thể hiện sự tôn trọng vợ của thiếu gia sòng bạc.

Với sự chuẩn bị xa hoa của đám cưới, đầm cưới của cô dâu thu hút chú ý nhất. Không phụ mong đợi của công chúng, đầm cưới của Hề Mộng Dao do thương hiệu Dior thiết kế riêng, màu trắng trang nhã, tôn lên nét đẹp của cô dâu. Chất liệu của đầm là lụa tự nhiên cao cấp, lấp lánh ánh ngọc trai. Đội ngũ nghệ nhân đã mất 600 giờ làm việc để tạo ra đầm cưới này.

Cô dâu diện đầm cưới kết hợp cùng bộ trang sức kim cương gồm 52 viên đến từ thương hiệu Graff, được ước tính có giá trị lên đến khoảng 200 tỉ đồng.

Hề Mộng Dao 37 tuổi là siêu mẫu danh tiếng còn chồng cô 31 tuổi, là con của "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân cùng vợ thứ tư Lương An Kỳ. Cả hai yêu đương nồng nhiệt từ năm 2018 và đăng ký kết hôn năm 2019. Sau khi có hai con, một trai và một gái, cả hai mới tổ chức đám cưới.

Gia đình Hề Mộng Dao

