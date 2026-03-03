Diễn viên Lê Lộc đón tin vui sau hơn nửa thập kỷ

Diễn viên Lê Lộc vừa chính thức xác nhận cô đang mang thai và chuẩn bị chào đón thành viên mới trong gia đình. Nữ nghệ sĩ cho biết cô và bạn trai Tuấn Dũng rất vui mừng khi sắp có con đầu lòng sau hơn 5 năm gắn bó.

Trên trang cá nhân, Lê Lộc chia sẻ lý do cô giữ kín thông tin này suốt thời gian qua là để ưu tiên sức khỏe của bản thân và thai nhi. Cô viết rằng đến thời điểm này, khi mọi thứ đã ổn định, hai người mới quyết định công khai tin vui với người hâm mộ.

Trong bài đăng, nữ diễn viên hài hước nói: "Đầu tiên là chúng em phải công nhận rằng cộng đồng mạng hay thiệt luôn. Đoán vậy nhưng đôi khi cũng có cái đúng lắm. Chúng em xin góp một bé ngựa nhỏ vào năm 2026".

Lê Lộc và Tuấn Dũng đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống suốt nhiều năm qua. (Ảnh: FBNV)

Hình ảnh Lê Lộc rạng rỡ bên bạn trai được chia sẻ kèm theo tin đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Trước đó, thông tin mang thai của cô đã râm ran trên mạng xã hội khi nữ diễn viên thường xuyên mặc trang phục rộng và lộ dấu hiệu bụng bầu trong một số bức ảnh.

Sau khi lên tiếng xác nhận tin vui, cặp đôi nhận được sự chúc phúc từ gia đình và khán giả. Lê Giang - mẹ của Lê Lộc - bày tỏ sự xúc động khi sắp lên chức bà ngoại. Nữ nghệ sĩ từng nhiều lần mong con gái sớm có tin vui, bởi cả hai đã gắn bó đủ lâu.

Lê Lộc lộ rõ bụng bầu trong lần xuất hiện ở sự kiện vài ngày trước. (Ảnh: FBNV)

Lê Lộc sinh năm 1995, là con gái của hai nghệ sĩ Lê Giang và Duy Phương. Trong khi đó, Tuấn Dũng (sinh năm 1992) được đông đảo khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình "Cười xuyên Việt".

Cả hai từng thu hút sự chú ý khi cùng xuất hiện trong chương trình "Người ấy là ai" năm 2019. Khi ấy, Tuấn Dũng thẳng thắn bày tỏ tình cảm, còn Lê Lộc chia sẻ cô chỉ xem anh như bạn bè.

Tuy nhiên, sau chương trình, họ dần trở nên thân thiết và đến năm 2021 bắt đầu thoải mái hơn khi nói về chuyện tình cảm.

Nhiều năm qua, cặp đôi luôn đồng hành cả trong công việc lẫn đời sống, cùng hoạt động tại Sân khấu kịch Hồng Vân và thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

Sau khoảng 5 năm gắn bó, Lê Lộc và Tuấn Dũng đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, song chưa tổ chức lễ cưới.