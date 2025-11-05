HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Phương Trinh Jolie hai lần lỡ "Chị đẹp" vì mang thai, quyết tâm trở lại

Thùy Trang

(NLĐO) – Sau 5 năm rời xa sân khấu để làm mẹ và vun vén tổ ấm, Phương Trinh Jolie trở lại với sản phẩm được cô gọi là "tình yêu lớn nhất sau ba đứa con".

Phương Trinh Jolie hai lần lỡ "Chị đẹp" vì… mang thai

Phương Trinh Jolie hai lần lỡ "Chị đẹp" vì mang thai, quyết tâm trở lại - Ảnh 1.

Phương Trinh Jolie quyết tâm trở lại sau 5 năm

Tối 4-11, ca sĩ – diễn viên Phương Trinh Jolie chính thức ra mắt MV "Sứ thần mùa đông", đánh dấu cột mốc trở lại ngoạn mục trong 20 năm hoạt động nghệ thuật. Chọn ballad ngọt ngào – dòng nhạc sở trường, cô gửi gắm tâm sự của một người phụ nữ từng trải, vừa yếu mềm vừa kiên cường. 

Ca khúc được nhạc sĩ OnlyC "đo ni đóng giày" cho giọng hát và câu chuyện riêng của nữ ca sĩ, mang thông điệp về tình yêu, sự bao dung và niềm tin vào hạnh phúc.

"5 năm qua, Trinh tạm gác đam mê để chăm sóc gia đình, giờ các con đã lớn, đây là lúc tôi được sống lại với âm nhạc. 'Sứ thần mùa đông' chính là lời chào của một Phương Trinh Jolie phiên bản mới – mẹ ba con nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết và khát khao được hát" – cô chia sẻ.

Ít ai biết, Phương Trinh Jolie từng nhận lời mời tham gia "Chị đẹp đạp gió 2024-2025", nhưng hai lần đều phải rút lui vì đang mang thai. "Tôi xem đó là cái duyên chưa tới. Khi không thể tham gia show, tôi chọn tự tạo cơ hội cho mình bằng âm nhạc. Tôi không muốn chờ đợi, chỉ muốn bắt đầu lại bằng chính nỗ lực và đam mê" – cô nói.

Diễn viên Lý Bình – người "tiếp lửa" cho Phương Trinh Jolie

Phương Trinh Jolie hai lần lỡ "Chị đẹp" vì mang thai, quyết tâm trở lại - Ảnh 2.

Vợ chồng phương Trinh Jolie và diễn viên Lý Bình

Phía sau màn trở lại rực rỡ là sự ủng hộ hết mình của ông xã – diễn viên Lý Bình. Anh là người động viên vợ quay lại với sân khấu, thậm chí từng học đạo diễn để làm MV cho vợ. "Giờ các con đã cứng cáp hơn, tôi mong Trinh sống đúng với đam mê của mình. Cô ấy xứng đáng được tỏa sáng" – Lý Bình chia sẻ.

Phương Trinh Jolie thừa nhận chính tình yêu và sự đồng hành của chồng giúp cô tìm lại năng lượng nghệ sĩ: "Tôi từng nghĩ sẽ không còn đủ sức quay lại showbiz, nhưng khi nhìn anh Bình chăm sóc con để tôi được thu âm, tôi thấy mình phải hát thật hay, không chỉ vì khán giả mà còn vì gia đình.

"Trước ảnh hưởng của bão lũ, Phương Trinh Jolie thông báo sẽ quyên góp toàn bộ lợi nhuận đêm nhạc ngày 7-11 tại phòng trà Bến Thành cho người dân vùng thiên tai. "Tôi sinh ra ở miền Tây nên rất hiểu cảnh thiên tai mất mát. Dù nhỏ bé, tôi vẫn muốn làm điều gì đó cho quê hương" – cô nói.

Phương Trinh Jolie trở lại để "truyền năng lượng sống tích cực"

Phương Trinh Jolie hai lần lỡ "Chị đẹp" vì mang thai, quyết tâm trở lại - Ảnh 3.

Gia đinh Phương Trinh Jolie- diễn viên Lý Bình và 3 con

Phương Trinh Jolie không chỉ là ca sĩ nổi tiếng mà còn là diễn viên được yêu thích. Năm 2022, cô kết hôn cùng diễn viên Lý Bình, công khai con gái riêng Mia và lần lượt sinh thêm hai bé trai Tyga (2023) và Loka (2025).

Sau những biến cố, Phương Trinh Jolie thừa nhận mình không còn là "cô gái sexy của V-pop năm nào", mà là người phụ nữ trưởng thành, yêu đời và muốn hát bằng trái tim của người mẹ. "Tôi không cần chiêu trò. Tôi chỉ cần khán giả nghe thấy tình yêu và năng lượng tích cực trong giọng hát của mình".

MV "Sứ thần mùa đông" không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong hành trình nghệ thuật mà còn mở ra chương mới của Phương Trinh Jolie – người phụ nữ sống trọn vẹn cho cả gia đình lẫn đam mê.

Tin liên quan

Phương Trinh Jolie gây bất ngờ với hình thể mẹ 3 con

Phương Trinh Jolie gây bất ngờ với hình thể mẹ 3 con

(NLĐO) - Phương Trinh trở về dáng thon gọn sau sinh con thứ 3, cư dân mạng thi nhau xin vía.

Phương Trinh Jolie
