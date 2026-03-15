Diễn viên Lưu Thị Ngọc Mai – 7 năm lặng lẽ mang niềm vui đến trẻ em Kon Tum





Diễn viên Lưu Thị Ngọc Mai

Không ồn ào kêu gọi quyên góp, không những chuyến đi rình rang, bảy năm qua, diễn viên Lưu Thị Ngọc Mai vẫn đều đặn mỗi năm một lần trở lại Kon Tum. Từ những đồng tiền chắt chiu trong hoạt động nghệ thuật và kinh doanh của mình, cô lặng lẽ mang theo những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng tình thương lớn dành cho trẻ em nghèo nơi vùng cao.

Nhận được những niềm vui ý nghĩa

Ba ngày đầu tháng này, vùng núi Kon Tum lại đón bước chân quen thuộc của diễn viên Lưu Thị Ngọc Mai. Hành trình lần thứ bảy của cô tiếp tục hướng về những buôn làng còn nhiều khó khăn, nơi trẻ em vẫn thiếu thốn từ cái áo ấm đến tập vở đến trường.

Không phải một đoàn từ thiện đông người, chuyến đi của Ngọc Mai giản dị như chính tấm lòng của cô. Những phần quà gồm nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở và tiền hỗ trợ được chuẩn bị từ nhiều tháng trước – từ khoản tiền cô dành dụm suốt một năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.

"Tôi không kêu gọi quyên góp. Đây là số tiền tôi dành dụm được sau một năm làm nghề. Tôi chỉ mong mang một chút niềm vui đến với các em nhỏ và những gia đình đang gặp khó khăn. Qua đó tôi nhận lại được niềm vui ý nghĩa của bản thân đó là đem đến cho các em những phần quà đầu năm do chính thu nhập của mình mang đến" – Ngọc Mai chia sẻ.

Diễn viên Lưu Thị Ngọc Mai mang niềm vui đến cho trẻ em ở Kon Tum

Cầu nối của những tấm lòng

Trong chuyến đi năm nay, nữ diễn viên đã đến một buôn làng và một trường học tại Kon Tum để trao quà cho các em nhỏ. Hành trình ấy có được nhờ sự kết nối bền bỉ của một cô giáo địa phương – người nhiều năm qua đã giúp Ngọc Mai tìm đến những gia đình khó khăn nhất trong vùng.

Những căn nhà nhỏ nằm nép bên sườn núi, nhiều em nhỏ mang trong mình bệnh tật, gia đình nghèo khó… là những nơi Ngọc Mai luôn tìm đến. Không chỉ trao quà, cô còn dành thời gian trò chuyện, lắng nghe câu chuyện của từng gia đình.

Có những khoảnh khắc khiến cô xúc động đến nghẹn lời. Một em bé cầm chiếc cặp sách mới, đôi mắt sáng lên niềm vui; hay cái nắm tay run run của một người mẹ nghèo khi nhận được chút tiền thuốc cho con. "Mỗi lần nhìn thấy các em cười, tôi lại thấy chuyến đi của mình thật ý nghĩa. Những món quà có thể nhỏ, nhưng nếu mang lại niềm hy vọng thì đó là điều khiến tôi hạnh phúc" – cô nói.

Diễn viên Lưu Thị Ngọc Mai và các em nhỏ ở Kon Tum

Từ sân khấu đến những chuyến đi nhân ái

Ngoài đời lặng lẽ với những chuyến từ thiện, Lưu Thị Ngọc Mai lại là một gương mặt nổi bật của sân khấu kịch Quốc Thảo trong năm qua.

Nữ diễn viên gây ấn tượng với lối diễn chân thành, giàu cảm xúc. Đặc biệt, với vai người mẹ trong vở "Sâu đêm" (đạo diễn Quốc Thảo), tham dự Liên hoan sân khấu Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân tại Hà Nội, cô đã đoạt giải thưởng diễn xuất đáng chú ý.

Nhắc đến sân khấu, Ngọc Mai vẫn không giấu được những trăn trở của người làm nghề. "Sân khấu với tôi là nơi nuôi dưỡng tâm hồn. Nhưng tôi luôn nghĩ nghệ thuật không chỉ dừng lại ở ánh đèn sân khấu. Nếu có thể mang tình yêu thương ra ngoài đời sống, đến với những người kém may mắn, thì đó cũng là một cách để nghệ sĩ làm đẹp cho cuộc sống" – cô bày tỏ.

Diễn viên Lưu Thị Ngọc Mai trao gửi những yêu thương

Những bước chân trở lại

Bảy năm, bảy chuyến đi, và Kon Tum đã trở thành một điểm hẹn đặc biệt trong hành trình của nữ diễn viên. Mỗi năm, khi công việc sân khấu tạm lắng, Ngọc Mai lại chuẩn bị cho chuyến trở lại vùng đất ấy – nơi những đứa trẻ vẫn chờ đợi nụ cười quen thuộc của "cô Mai từ Sài Gòn".

Không phải những điều lớn lao, chỉ là vài món quà nhỏ, vài lời hỏi thăm, nhưng đối với nhiều em nhỏ nơi đây, đó là sự ấm áp hiếm hoi giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Có lẽ vì thế mà chuyến đi của Lưu Thị Ngọc Mai không chỉ là hoạt động thiện nguyện. Nó giống như một lời hẹn mỗi năm – nơi nghệ thuật, lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ gặp nhau trong một hành trình rất giản dị nhưng đầy ý nghĩa.