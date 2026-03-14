NTK Nguyễn Phúc Tuấn tôn vinh văn hoa Huế và lụa Việt

Sau gần nửa năm im ắng, nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Phúc Tuấn chuẩn bị trở lại với bộ sưu tập (BST) "Numero 5: Người dấu yêu". Dự án được ấp ủ suốt 6 tháng và được xem là bước đệm quan trọng trước khi anh tham gia tuần lễ thời trang tại Paris.

Trong bộ ảnh giới thiệu BST, Á hậu Quỳnh Anh gây chú ý khi diện thiết kế đầm thêu họa tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Huế của nhà thiết kế, vừa gợi cảm vừa giữ được nét thanh lịch.

Theo chia sẻ của NTK, "Numero 5: Người dấu yêu" được xem như một "bức thư tình viết bằng thời trang". Bộ sưu tập kể lại hành trình cảm xúc của một người sau khi trải qua mối tình sâu đậm, với nhiều cung bậc từ hạnh phúc, tổn thương đến sự chữa lành và tái sinh.

Đây cũng là lần hiếm hoi Nguyễn Phúc Tuấn chia sẻ câu chuyện cá nhân sâu sắc thông qua các thiết kế của mình.

Á hậu Miss Universe Vietnam Quỳnh Anh trong BST mới của NTK Nguyễn Phúc Tuấn. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

"Numero 5: Người dấu yêu" được xây dựng như câu chuyện gồm ba chương cảm xúc: "Hy vọng" với tông trắng và pastel nhẹ nhàng gợi những khoảnh khắc tình yêu ngọt ngào, "Mù sương của thực tại" với gam xám chủ đạo và chi tiết ngọc trai tượng trưng cho nỗi buồn, những giọt nước mắt, và "Khởi sinh" với sắc vàng, xanh tươi sáng, biểu trưng cho sự hồi sinh và hy vọng mới.

Một điểm đáng chú ý của bộ sưu tập là việc sử dụng 100% chất liệu Việt Nam, trong đó nổi bật là lụa tơ tằm cao cấp từ Bảo Lộc với các dòng satin, organza và nhiều loại vải lụa truyền thống khác.

Theo NTK, việc lựa chọn chất liệu trong nước không chỉ nhằm tôn vinh nghề dệt lụa mà còn thể hiện mong muốn đưa chất liệu Việt vào dòng thời trang cao cấp.

NTK Nguyễn Phúc Tuấn (phải) và các người mẫu trong BST mới. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bên cạnh chất liệu, BST còn gây ấn tượng bởi kỹ thuật thủ công tỉ mỉ. Các thiết kế được đính kết bằng kỹ thuật dây đan và dây đính xuyên suốt, đòi hỏi hàng trăm giờ thực hiện.

Có những mẫu trang phục mất đến cả tháng để hoàn thiện phần đính kết thủ công. Ngọc trai thiên nhiên cũng được sử dụng nhiều trong bộ sưu tập, vừa tạo điểm nhấn sang trọng vừa mang ý nghĩa biểu tượng cho hành trình chữa lành sau đau khổ.