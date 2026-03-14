Giải trí

NTK Nguyễn Phúc Tuấn tôn vinh văn hoa Huế và lụa Việt

Kim Ngân

(NLĐO) - Nguồn cảm hứng của bộ sưu tập mới của NTK Nguyễn Phúc Tuấn đến từ hoa thủy tiên xứ Huế, gợi vẻ đẹp thanh khiết, dịu dàng và cảm xúc hoài niệm.

Sau gần nửa năm im ắng, nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Phúc Tuấn chuẩn bị trở lại với bộ sưu tập (BST) "Numero 5: Người dấu yêu". Dự án được ấp ủ suốt 6 tháng và được xem là bước đệm quan trọng trước khi anh tham gia tuần lễ thời trang tại Paris. 

Trong bộ ảnh giới thiệu BST, Á hậu Quỳnh Anh gây chú ý khi diện thiết kế đầm thêu họa tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Huế của nhà thiết kế, vừa gợi cảm vừa giữ được nét thanh lịch.

Theo chia sẻ của NTK, "Numero 5: Người dấu yêu" được xem như một "bức thư tình viết bằng thời trang". Bộ sưu tập kể lại hành trình cảm xúc của một người sau khi trải qua mối tình sâu đậm, với nhiều cung bậc từ hạnh phúc, tổn thương đến sự chữa lành và tái sinh. 

Đây cũng là lần hiếm hoi Nguyễn Phúc Tuấn chia sẻ câu chuyện cá nhân sâu sắc thông qua các thiết kế của mình.

NTK Nguyễn Phúc Tuấn tôn vinh văn hoa Huế và lụa Việt - Ảnh 1.
NTK Nguyễn Phúc Tuấn tôn vinh văn hoa Huế và lụa Việt - Ảnh 2.

Á hậu Miss Universe Vietnam Quỳnh Anh trong BST mới của NTK Nguyễn Phúc Tuấn. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

"Numero 5: Người dấu yêu" được xây dựng như câu chuyện gồm ba chương cảm xúc: "Hy vọng" với tông trắng và pastel nhẹ nhàng gợi những khoảnh khắc tình yêu ngọt ngào, "Mù sương của thực tại" với gam xám chủ đạo và chi tiết ngọc trai tượng trưng cho nỗi buồn, những giọt nước mắt, và "Khởi sinh" với sắc vàng, xanh tươi sáng, biểu trưng cho sự hồi sinh và hy vọng mới.

Một điểm đáng chú ý của bộ sưu tập là việc sử dụng 100% chất liệu Việt Nam, trong đó nổi bật là lụa tơ tằm cao cấp từ Bảo Lộc với các dòng satin, organza và nhiều loại vải lụa truyền thống khác.

Theo NTK, việc lựa chọn chất liệu trong nước không chỉ nhằm tôn vinh nghề dệt lụa mà còn thể hiện mong muốn đưa chất liệu Việt vào dòng thời trang cao cấp.

NTK Nguyễn Phúc Tuấn tôn vinh văn hoa Huế và lụa Việt - Ảnh 3.

NTK Nguyễn Phúc Tuấn (phải) và các người mẫu trong BST mới. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bên cạnh chất liệu, BST còn gây ấn tượng bởi kỹ thuật thủ công tỉ mỉ. Các thiết kế được đính kết bằng kỹ thuật dây đan và dây đính xuyên suốt, đòi hỏi hàng trăm giờ thực hiện. 

Có những mẫu trang phục mất đến cả tháng để hoàn thiện phần đính kết thủ công. Ngọc trai thiên nhiên cũng được sử dụng nhiều trong bộ sưu tập, vừa tạo điểm nhấn sang trọng vừa mang ý nghĩa biểu tượng cho hành trình chữa lành sau đau khổ.

Thời trang kể chuyện văn hóa của NTK Nguyễn Minh Công

Thời trang kể chuyện văn hóa của NTK Nguyễn Minh Công

(NLĐO) - Ba thiết kế lấy cảm hứng từ bánh xèo, bánh rế và mứt dừa được NTK Nguyễn Minh Công làm lại theo phiên bản trẻ em.

NTK Nguyễn Minh Công tạo nên kỳ tích chưa từng có với 2 lần nhận kỷ lục Việt Nam

(NLĐO) - NTK Nguyễn Minh Công tạo nên cú đúp kỷ lục Việt Nam, tạo nên thành tích khủng khó ai vượt qua.

NTK Việt Phan Đăng Hoàng lần thứ 2 gây tiếng vang ở Ý

(NLĐO) - BST mới của Phan Đăng Hoàng xuất hiện tại Milano Fashion Week 2026, giới mộ điệu khen ngợi hết lời.

nhà thiết kế thời trang nguyễn phúc tuấn hoa thủy tiên
